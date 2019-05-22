Гузеева зажимала в углу одноклассников и требовала признаний в любви

Главной телесвахе страны Ларисе Гузеевой 23 мая исполняется 60 лет. Росла Гузеева в глубинке – небольшом селе Нежинка Оренбургской области. «В молодости я была дурой», - не раз повторяла звезда в интервью, рассказывая о своих чудачествах. Вместе с соседями, одноклассниками и учителями вспоминаем выходки любимой актрисы.

Все по-взрослому

В юности Гузеева слыла хулиганкой и задирой. В старшей школе в классе будущей звезды появился новенький. Порядочный, воспитанный мальчик Толя с небесно-голубыми глазами – его за это прозвали Васильком.

Василек на Гузееву внимания не обращал, но красавице, у которой от кавалеров отбоя не было, видимо, этого не хватало. Лариса зажимала парня в углу и требовала: «Ну скажи же, что любишь меня!». В какой-то момент мальчик не выдержал и сдался. Сказал: «Да люблю я тебя, люблю, только скажи нашей однокласснице, чтобы она ко мне не приставала!»

Юная телесваха на этом не остановилась. На перемене Лариса подошла к Толе и поцеловала его в губы. Одноклассники вспоминают: все было по-взрослому. Тогда Василек не выдержал и оттолкнул девочку так, что та упала на парту.

В юности Гузеева слыла хулиганкой и задиройФото: Личный архив героя публикации

Учителя Ларисы Гузеевой вспоминает: такая она была везде. И в общении с одноклассниками и педагогами, и даже на уроках.

- Все делала наперекор, всегда имела свое мнение, - рассказала «Комсомолке» классная руководительница актрисы, учитель русского и литературы Нина Логинова. - Даже о литературных героях у нее было особое мнение. Такие споры были! Она могла вскочить со своего места и подбежать к оппоненту на уроке и по стулу рукой постучать: «Не права ты, потому что Катерина из «Грозы» другая!» И о Базарове она тоже всегда спорила. Я уж не помню подробностей, какими она считала героев. Но не такими, как все остальные. Ну вот о чем там спорить? Катерина и Базаров. А спорили до срыва голоса. Проще было спорить о Наташе Ростовой или о Раскольникове. Но нет.

По воспоминаниям учителей, Лариса Гузеева в юности (крайняя слева) была настырной девчонкой.Фото: Личный архив героя публикации

Как звезда грязь месила

Повзрослев, Лариса осталась бунтаркой. Теперь у Ларисы двое взрослых детей – 19-летняя Ольга и 26-летний Георгий. Их Гузеева воспитывала без всяких запретов. Ольга, или, как ее ласково называет мама, Леля, ведет себя экстравагантно – бьет тату, вставляет пирсинг и выбривает виски. Лариса Гузеева это не осуждает, ведь в юности она сама не раз шокировала людей.

Перед поступлением в театральный институт в Ленинграде Лариса побрилась налысо. Потом, по ее словам, сделала так еще несколько раз. А на кастинг «Бесприданницы» вообще пришла в рваных джинсах и с разноцветными ногтями. Видимо, такой своенравностью и покорила Эльдара Рязанова. Кстати, на площадке Гузеева постоянно курила.

Одноклассницы Ларисы Гузеевой, которые учились вместе в Нежинской школе, вспоминают: она всегда была бесстрашной. В юности младшим девчонкам Гузеева прокалывала уши шилом, ничего не боялась.

- Мы жили напротив Гузеевых, - делится с «Комсомолкой» Галина Макарова. – Помню, по детству как-то зашли домой к ним, Лариса одна дома была. Говорим: «Есть хотим». Маленькие еще были, классе в пятом. А она нас младше на три года. Фарш достала, быстро настругала замерзший фарш, котлет налепила, пожарила. Это сейчас мы придумываем: лук добавляем, еще что-то, а тогда просто: посолила поперчила и пожарила.

Когда Лариса уехала, общение прервалось. Но даже после съемок в «Жестоком романсе», который принес Гузеевой славу, она все равно приезжала в родную деревню.

- Помню, она как-то приехала к нам, а тут дождь ливанул, - вспоминает Галина. - Шла по грязи босиком, обгорела еще, но не жаловалась никогда. И не зазнавалась.