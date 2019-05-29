Лечились солнечными лучами и пили чай с солью: в Самаре суд признал экстремистской и запретил секту «Алля-Аят»

Начали проводить собрания два года назад

«Вылечиться можно без врачей и медикаментов! Сохранить свое здоровье можно с помощью энергии солнца!» — примерно такие мысли доносят до своих прихожан последователи движения «Алля-Аят», оно же «Элле-Аят». Накануне прокуратура через Самарский областной суд добилась, чтобы организацию признали экстремистской сектой.

— Собрания общины и семинары по улучшению здоровья без применения медицинских препаратов проводились в Самаре по адресам: Шостаковича, 7 и Волжский проспект, 29. Первые начались еще в 2017 году, — рассказывают корреспонденту «Комсомолки» в надзорном ведомстве.

8 ноября 2017 года группа собралась на Шостаковича, 7. Инициаторы встречи — их личности не установлены — вручили участниками журналы «Звезда Селенной», выпуска аж за июль 2002 года. Все бы ничего, но суд в Республике Татарстан несколько лет назад признал издание экстремистским и включил его в соответствующий Федеральный список.

Штрафы в 200 и 300 рублей не помогли

Содержания публикаций в «Звезде Селенной», которые издавал новосибирец Валерий Мильштейн, выглядят сомнительно. Акцент делается именно на солнце. Вот небольшая выдержка:

— Усилилась работа Создателя через Солнце Эллэ. Мощность солнечных лучей в настоящий период усилилась в десятки тысяч раз, они работают, постепенно разрушая озоновые слои, в результате чего появились озоновые дыры. Меняется климат Земли, тают льды на полюсах. Все это является результатом изменения энергетики Земли, Отрицательная энергия разума сгорает под мощным давлением положительной энергии Создателя Пархата дада. Силы разума убывают Эллэ. Но разум пытается взять реванш, устраивая в одной части Земли наводнения, в другой землетрясения, в третьей ураганы...

Людей не только просили читать это, но еще и советовали фотографировать солнце, говорили, что эти снимки помогут излечиться.

Валерий Мильштейн - тот, кто издавал незаконную "Звезду Селенной"Фото: Виктория МИНАЕВА

Уже в 2017 году правоохранители выявили, что в городе проводятся незаконные собрания, и через суд предупредили главу общины Наталью Шайкину, что они не допустимы. Тогда же на женщину завели административное дело, которое закончилось штрафом в скромные 200 рублей.

Но уже 1 ноября 2018 года в гостинице «Волга» на Волжском проспекте в конференц-зале «Жигули» члены «Алля-Аят» снова организовали собрание. И организатором, по версии стражей порядка, снова выступила Шайкина. На беседу собрались десятки людей.

В этот раз Наталью снова привлекли к ответственности. Теперь ей пришлось заплатить целых 300 рублей за проведение заседания и еще 1000 за раздачу запрещенной литературы — снова та самая «Звезда Селенной», запрещенная в нашей стране. В этот раз выпуск был за март 2007 года.

Запретить общину попросил прокурор области

Выявленные нарушения не прошли бесследно и прокурор Самарской области Константин Букреев направил в областной суд иск о том, чтобы секту «Алля-Аят» признали экстремистской и запретили. 28 мая служители Фемиды это требование удовлетворили.

Указанная религиозная община появилась в 90-х. Ее создал шофер из Казахстана Фархат Абдуллаев. Он давно умер, но его сподвижники продолжали дело, заявив, что он просто сам «покинул бренное тело и ушел путешествовать по Вселенной».

Члены общины по всей стране верили, что могут излечиться, если будут произносить «Формулу жизни» — сочетание имен и дат рождения основателя «Алля-Аят» и его жены, пить чай с молоком и солью, а также регулярно смотреть на солнце и на его фотографии. В результате дошло до того, что несколько последователей секты так доверились новой религии, что отказались обращаться к врачам и лишились жизни.

Принятый в Самаре акт еще не вступил в силу. У Натальи Шайкиной и ее сторонников есть возможность его обжаловать, но пока неизвестно, будут ли они это делать.

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