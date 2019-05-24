«Что сделать, чтобы ты улыбнулась?»: мужчина после смерти жены в одиночку воспитывает дочь с тяжелой формой ДЦП

- Меня зовут Василиса Максимовна Поздеева . Мне 4,5 года. Я люблю сказки Корнея Чуковского. Я люблю, когда меня обнимают, целуют и когда уделяют мне много внимания. Я общительная девочка. Но разговаривать не умею. И сидеть тоже не могу. Поэтому папа меня все время держит на руках, - так Максим Поздеев представляет свою четырехлетнюю дочь. Сама она не может.

Школьному учителю математики Максиму Поздееву 47 лет. Его жена умерла при родах. Мужчина уволился с работы, чтобы ухаживать за дочерью, у которой тяжелая форма ДЦП.

«Василису вытащили слишком поздно»

Максим Поздеев и Александра Веденеева познакомились через общих друзей. Молодые люди учились в одном вузе и даже на одном факультете, только с разницей в год. Максим и Саша быстро нашли темы для разговора. Роман закрутился стремительно. Скоро после знакомства пара решила пожениться.

- Мы захотели ребенка, - рассказывает Максим. – Без детей нет полноценной семьи. Васену мы очень ждали.

Александра забеременела, когда ей было 40 лет. Никаких осложнений во время беременности не было. Когда начались схватки, пара приехала в больницу. У Саши отошли воды, она пошла рожать. Во время родов женщина погибла.

Василиса первые четыре месяца жизни провела в больнице

- У Саши была аллергия на лекарство, введенное врачами. И Василису вытащили слишком поздно, - вспоминает Максим Поздеев. – Из-за врачебной ошибки у нас родовые травмы: ДЦП в тяжелой форме и хронический бронхит.

Первые 4 месяца жизни Василиса провела в реанимации. Врачи не давали положительных прогнозов. Максима уговаривали отказаться от ребенка и не портить себе жизнь, потому что девочка будет инвалидом. Папа – учитель математики в школе – сразу же уволился с работы и стал проводить все время с Василисой.

У Василисы множественные врожденные порок, в том числе ДЦП в тяжелой форме. Девочка не сидит, не ходит, самостоятельно не ест и еще много всяких «не». Из-за хронического бронхита Василиса питается через зонд. Каждые полчаса Максим делает дочери санацию, без нее она не может дышать.

«Что сделать, чтобы ты улыбнулась?»

Малышка постоянно сидит у папы на руках – прикосновения ее успокаивают. Максим всегда держит дочку за руки. Стоит ему отойти, Васена начинает ворчать. Спит девочка только в объятиях папы.

- Она не любит, когда папу кто-то ругает. Сразу начинает возмущаться. За папу горой. А еще Василиса не любит громкие, резкие звуки. Она мир воспринимает через них, поэтому если вдруг что-то упадет, пугаемся и плачем. Мы легко делаем анализы, уколы переносим, но не любим, когда другие дети плачут. Мы тоже начинаем.

Папа читает сказки, шутит, придумывает игры – делает все, чтобы дочь улыбнулась.

- Как у нас кошечка разговаривает? Кошечка говорит «мяу». Как говорит коровка? Муу. Как птички говорят? Пипипи. Что сделать, чтобы ты улыбалась? Ехал Грека через реку, – папа не оставляет попыток. Тогда девочка начинает улыбаться.

Улыбка – главный показатель хорошего самочувствия Василисы. У папы с дочкой есть «кодовые фразы» из сказок Чуковского. Особенно малышка в восторге от «Мухи-Цокотухи». Если Васена улыбается, когда папа читает книгу, все хорошо. А если не реагирует, значит, с девочкой что-то не так.

Ради дочери Максим уволился с работы

Расходы в три раза больше пенсии

Все 4 года Максим ухаживает за больной дочерью фактически один. По возможности молодому отцу помогают мама и теща.От реабилитации Василисы пришлось отказаться. Опять же – из-за бронхита. Любая простуда может быстро перерасти в пневмонию.

- Я научился вставлять зонд, пока Васена лежала в реанимации, - признается Максим. – Кормлю ее через носик. Василиса сама глотать не может. Бытовые вопросы всегда решал сам. Готовить, стирать - не проблема. Просто не всегда успеваю все вовремя делать. Основные проблемы у таких людей – психологические. Умерла жена, ребенок-инвалид. А еще мои расходы раза в три больше пенсии. Лекарств много уходит, зондов тоже. Я изредка подрабатываю, когда бабушки помогают с дочкой.

У Василисы длинный список диагнозов. Девочке каждый день нужны зонды для питания, антибиотики, лекарства для поддержания микрофлоры кишечника, муколитики, противодиарейные, противогрибковые препараты, витамины. Эти препараты нужны всегда. Стоимость самого необходимого - 14,7 тысяч рублей в месяц.

Благотворительный фонд «ЕВИТА» объявляет сбор на покупку лекарств и зондов для Василисы Поздеевой на год. Сумма сбора - 132 тысячи рублей.

Помочь можно:

- через сайт https://bfevita.ru/ - через платежную форму Яндекс Кассы;

- через приложение «Сбербанк онлайн»;

- отправить СМС на номер 3443 с текстом ЕВИТА(пробел)сумма

Также перевести деньги можно на расчетный счет:

БФ "ЕВИТА" Номер счета: 40703810954400002444

Банк получателя: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 043601607

Кор. счет: 30101810200000000607

ИНН: 6316251724

ОГРН: 1196313001950

КПП: 631601001.

В назначении платежа пожалуйста укажите «Благотворительное пожертвование для Василисы Поздеевой». Давайте вместе поможем папе и дочке просто жить!

https://bfevita.ru/children/vasilisa-pozdeeva-4-goda/