Как пережить сытный праздник без вреда для фигуры: три важных совета психолога-диетолога

Для тех, кто следит за своей фигурой и старается придерживаться здорового питания, праздничные застолья то еще испытание. Еще бы! Как можно отказать любимой бабушке, которая специально к вашему приезду на дачу напекла пирожков, нарезала салатов, или любимым друзьями, которые приготовили для короткого праздничного пикника больше еды, чем вся ваша семья съедает за неделю? Тут еще и свадьба какого-нибудь родственника… А у вас режим правильного питания. Что есть в праздники, чтобы не набрать вес? Мы решили узнать у психолога-диетолога медицинского центра «Открытие» Владимира Решетникова.

Психолог-диетолог медицинского центра «Открытие» Владимир Решетников.

Совет первый: помните о своей цели

- Для начала я предлагаю всем ответить самим себе на вопрос «Какова моя цель в снижении веса?». И здесь может быть два варианта: снизить вес на определенное количество килограммов к определенной дате или похудеть, чтобы изменить себя в лучшую сторону, - рассуждает Владимир Решетников.

По мнению доктора, если вы планируете сбросить вес к определенному случаю, то за праздничным столом лучше про правильное питание не забывать и даже ограничить себя в угощениях.

- Если вы снижаете вес целенаправленно к определенной дате, у вас есть цель более высокого порядка, чем предстоящие праздник и застолье. В этом случае лучшим вариантом будет сохранение вашей диеты, если вы понимаете, что, скажем, через месяц хотите хорошо выглядеть на пляже в отпуске. Тогда праздник будет той разумной жертвой в пользу другого осязаемого желания. И тогда вы обязательно себя отблагодарите за все ваши старания и ограничения, - уверяет Владимир Решетников.

Все иначе, если цель вашей диеты – чувствовать себя лучше и увереннее. В этом случаи можно себе позволить чуть больше.

- Если вы худеете для того, чтобы изменить себя в лучшую сторону и не набирать вес впоследствии, живите «стройной» жизнью уже сейчас. Не жертвуете праздником и застольем, но и относитесь к ним разумно. В празднике, как и в еде, важно почувствовать его вкус: вкус пищи, атмосферы, общения, эмоций, самого события. Если мы не почувствуем вкус праздника, то не сможем ощутить и его послевкусия — заряда энергии и бодрости, который будет давать нам силы для достижения новых результатов в снижении веса и в жизни в целом. Главная рекомендация такова: позвольте себе сполна почувствовать вкус праздника. Это поможет сохранить правильный настрой для дальнейшего похудения, - утверждает психолог-диетолог.

А вот отказ от праздника может навредить.

- Если же вы будете себя во всем ограничивать, то праздник превратится в сплошное напряжение. Это приведет к тому, что даже сама идея снижения веса может вам опротиветь. Наслаждайтесь, пусть праздник придаст вам сил и энергии для нового рывка в своем похудении, - рекомендует Владимир Решетников.

Совет второй: избегаем обжорства

Даже если вы решили, что праздник для вас будет сытным, важно не переедать.

- Как удержаться от обжорства, находясь за шикарным праздничным столом? Попробуйте поступить так: положите на свою тарелку сразу всего, понемногу. Не более ложки каждого салата, закусок и прочего. Ваша тарелка превратиться в филиал праздничного стола в миниатюре. Каждый раз пробуйте новое, постоянно меняйте вкус, вновь и вновь стимулируя свои вкусовые рецепторы. Так вы будете есть медленнее, получая больше вкуса, удовольствия, лучше чувствовать насыщение, предупреждая тем самым возможность переедания. Затем, попробовав все, вы сможете сконцентрироваться на тех лакомствах, которые понравились вам больше всего, - подсказывает доктор.

Совет третий: один бокал вина

Еще один важный вопрос, который интересует всех худеющих: «Можно ли в праздник позволить себе алкоголь?»

- Алкоголь - один из главных врагов снижения веса. Если вы решили активно похудеть, лучше отказаться от алкоголя совсем. Если же вы привыкли сочетать праздник с употреблением алкоголя, выбирайте красное сухое вино и откажитесь от газированных алкогольных напитков. Растягивайте удовольствие: бокал вина в час — наслаждайтесь вкусом напитка и вкусом праздника, - советует Владимир Решетников.

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Медицинский центр «Открытие»

Адрес в Самаре: ул. Степана Разина, 174

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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

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