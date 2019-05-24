Дороги без пробок, дети под присмотром смартфонов: какой будет "умная" Самара?

В следующий четверг, 30 мая, в Самаре состоится одно из крупнейших научных событий региона - II Международная научно-практическая конференция Samara-Digital или "Самара цифровая". В рамках мероприятия ведущие специалисты из Самары, других городов России и даже других стран представят недалекое технологичное будущее областной столицы и разработают механизмы его реализации.

- На конференции мы будем рассматривать вопросы цифровых технологий в городе, рассмотрим возможности международного сотрудничества. У нас уже есть сотрудничество с четырьмя большими мегаполисами из других стран. Мы ждем профессора из Бразилии. Кроме того сотрудничаем с Мексикой, Германией (Штутгартом), Китаем и с Южной Кореей. Мы примерим их инновационные разработки к Самаре и разработаем технические и технологические решения с учетом ее особенностей: структуры, местности, погодных условий и так далее, - рассказал ректор СамГУПС Иван Андрончев.

Ректор СамГУПС Иван Андрончев.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Для нашего города тема развития технологий, внедряемых в повседневную жизнь, особенно актуальна, ведь Самара с этого года является одним из пилотных городов проекта "Умный город". Не смотря на то, что соглашение об участии Самары в проекте еще не подписано главой города, уже немало сделано.

- Самара предвосхитила проект еще в 2014 году, когда не было онлайн карт, уже появилось приложение "Прибывалка". Сейчас ведутся работы по ее модернизации. Также на двух основных магистралях города на Ново-Садовой и Московском шоссе создана система реверсивного движения. Пока она не везде, потому что это дорого. Но она есть. Для взаимодействия с гражданами создан геопортал администрации Самары. Это будет 17-ть сервисов, связанных с жизнью людей в Самаре. В отличие от того же Twitter'а, все люди там будут индентифицированы, всегда будет понятно, от кого поступила жалоба или предложение и какому конкретно человеку делегировано решение этого вопроса, - отметила куратор проекта "Умный город" от администрации Самары Ольга Золотарева.

Куратор проекта "Умный город" от администрации Самары Ольга Золотарева.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По словам Ольги Золотаревой, система "Умный город" должна охватывать все сферы жизни: и образование, и здравоохранение, и транспорт, и организацию культурно-досуговых мероприятий, безопасность общественных и даже контроль за детьми.

Сейчас в городе установлены порядка 1,5 тысяч камер видеонаблюдения, около 300 из них следят за соблюдением ПДД, остальные за безопасностью других пространств.

В перспективе рассматривается возможность установки камер во всех дворах. Как отмечает Ольга Золотарева, это важно для безопасности и особенно будет оценено молодыми мамами. Не исключено, что благодаря новым технологиям они смогут наблюдать за своими чадами на экранах смартфонов. Однако такая инициатива требует желания самих жителей, их разрешения и финансовых вложений. Установка и обслуживание техники - не бесплатно.

Рассмотрят на конференции "Самара цифровая" и важную для города проблему - дорожные пробки. В будущем благодаря развитию системы АСУДД возможно их заметное уменьшение.

По словам главного инженера МП "Центр организации дорожного движения" Михаила Самсонова, светофоры сделают настолько "умными", что они смогут фиксировать свободную дорогу после светофора и наличие пешеходов и раньше давать автомобилям зеленый свет.

Также среди тем конференции будут безопасные технологии, новые виды топлива и альтернативные источники энергии (ветровые и солнечные), как следствие сохранение экологической обстановки региона.

- Все это очень важно. У нас прекрасный нацпарк "Самарская лука", строятся дороги, мосты, значит есть рабочие места, и их будет еще больше. Это те условия, которые привлекают людей в том числе и из других регионов, - отметил ректор СамГУПС Иван Андрончев, - И наша задача разработать и реализовать те методы и технологии, которые будут способствовать развитию области.

Кстати, своими инновационными идеями на конференции "Самара цифровая" смогут поделится и молодые талантливые ребята. Посетить ее могут все желающие 30 мая в 11 часов. С собой обязательно нужно будет взять удостоверение личности (к вопросу о системе безопасности). Итогом научной конференции станет резолюция, в которой будут отражены самые актуальные и интересные предложения о внедрении цифровых технологий в жизнь самарцев.