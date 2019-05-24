2019-05-24T14:20:44+03:00
Спорт

ЦСКА – Крылья Советов 26 мая 2019: прогноз на матч 30 тура РПЛ

Прогноз на матч 30 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - Крылья Советов. Игра пройдет 26 мая на стадионе «ВЭБ Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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ЦСКА дома в последнем туре постарается подарить фанатам победу.ЦСКА дома в последнем туре постарается подарить фанатам победу.Фото: сайт ПФК ЦСКА.
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Прогноз на матч 30 тура РПЛ ЦСКА – Крылья Советов 26 мая 2019 – 3:1 (результативная победа хозяев).

Все игры последнего тура чемпионата России по традиции (и по необходимости) начнутся в одно время – в 14:00 по Москве. В столице на «ВЭБ Арене» ЦСКА примет самарские «Крылья Советов». Команды завершают сезон на разных полюсах турнирной таблицы – «армейцы» в зоне Лиги Европы, самарцы – в зоне стыковых матчей. Причем ЦСКА уже точно сыграют во втором по значимости турнире Старого света, а «Крылья» точно поборются за право остаться в РПЛ. Единственное, что может измениться – какое место в итоге займут команды. Причем для обоих клубов это имеет значение.

ЦСКА в последнем туре может обойти принципиального соперника «Спартак» и занять 4-ое место. Если, конечно, красно-белые потеряют очки в матче с «Оренбургом», а «армейцы» в игре с «КС» их наберут. «Крылья» же могут опуститься с 13 на 14 место, если уступят ЦСКА, а «Уфа» обыграет «Локомотив» в Москве.

Подопечные Виктора Гончаренко за последние четыре тура набрали четыре очка. Причем проиграли «армейцы» двум командам, которые выше в турнирной таблице – «Краснодару» и «Зениту». Два очка ЦСКА потерял в московском дерби с «Динамо», но набрал три в тяжелейшей борьбе с «Ахматом» в Грозном.

Еще один фактор, который играет за ЦСКА - гонка бомбардиров. Сейчас там лидирует форвард «армейцев» Федор Чалов, однако на пятки наступает Сердар Азмун из «Зенита». Молодой нападающий ЦСКА сделает все, чтобы не дать конкуренту себя догнать.

У «КС» в последнее время дела не очень хороши. В последний раз самарцы выигрывали 12 апреля – дома подопечные Миодрага Божовича обыграли «Рубин» 1:0. За шесть следующих встреч «Крылья» набрали только одно очко – в матче с прямым конкурентом «Уфой».

Шансов на то, чтобы набрать очки в игре с мотивированным ЦСКА, у «Крыльев» мало. Так считают и букмекеры. Мой прогноз – ЦСКА забьет три мяча, «Крылья» тоже один раз огорчат Игоря Акинфеева, но за очки зацепиться не смогут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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