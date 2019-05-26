ЦСКА разгромил «Крылья Советов» 6:0 в последнем туре РПЛ

На матч с ЦСКА Миодраг Божович решил выпустить полуторный состав. С одной стороны, из-за травм (в лазарете у самарцев целый ворох игроков), а с другой – из-за стыковых матчей, в которых волжане уже точно сыграют. Несколько футболистов «КС» висят на карточках и рискуют не выйти в первой игре на вылет.

«Крылья» вообще были мысленно уже в стыковых матчах. И их можно понять – встречи за то, чтобы остаться в РПЛ, имеют больший вес, чем игра с ЦСКА, которая, по сути, уже ничего для самарцев не решала.

А вот для «армейцев» решала. ЦСКА нужно было точно выигрывать, чтобы обойти принципиального соперника – «Спартак» и получить небольшое преимущество в квалификации Лиги Европы. Как и ожидалось, москвичи начали резво и показали, что не дадут самарцам вздохнуть.

ЦСКА спокойно разбирал «Крылья» на винтики. Волжане отчаянно сопротивлялись. Самарджич выносил мяч из пустых ворот, другие защитники бросались под удары атаки армейского коллектива. Массивная бомбардировка принесла свои плоды в первом тайме лишь однажды – на 9 минуте Яка Бийол прошил оборону «Крыльев» пасом и лидер бомбардирской гонки сезона (и, забегая вперед, лучший бомбардир сезона) Федор Чалов отправил мяч в ворота Евгения Конюхова.

«Армейцы» играли неспешно, иногда взрываясь, и много атаковали. Но вот фортуна не спешила помогать хозяевам, отдавая честь самоотверженности «Крыльев». Самарцы же проворачивали редкие вылазки к воротам ЦСКА. Ближе всех к голу был Рамиль Шейдаев. Форвард убежал от защитников, вышел на рандеву с Игорем Акинфеевым и, когда один из игроков обороны хозяев догнал его, катнул мяч мимо вратаря ЦСКА. И мимо ворот заодно.

Начало второго тайма, как и первого, принесло гол «армейцам». Атака ЦСКА буквально прошила оборону «Крыльев» вдоль и поперек двумя передачами, а Магнуссон завершил эту комбинацию, отправив мяч в пустые ворота.

Федор Чалов - лучший бомбардир РПЛ сезона 2018/2019Фото: сайт ПФК ЦСКА.

Почти тут же в ворота «КС» прилетели третий и четвертый голы. «Армейцы» подхватили мяч в центре и большими силами убежали в атаку. С первой волной «Крылья» справились, а вот со второй – в лице Яки Бийола – не смогли. Словенец после того, как Конюхов отбил мяч, подхватил футбольный снаряд и направил его прямо в сетку – 3:0.

Автором четвертого гола стал Арнор Сигурдссон. Он отправил мяч в угол ворот Евгения Конюхова с линии штрафной площади.

По сути команды играли так же, как и в первом тайме. Только все голы, которые должны были залететь в первой половине игры, залетели во второй.

Автором одного из самых опасных моментов во втором тайме в составе «КС» снова стал Рамиль Шейдаев. Он убежал от Магнуссона, но не смог переиграть Акинфеева. Вратарь ЦСКА отбил мяч лицом.

Остроты в пресный салат атак «Крыльев» добавил Антон Зиньковский. Он вышел за 30 минут до конца встречи. Но вот забить молодой игрок «Крыльев» не смог. Зато забили молодые игроки ЦСКА – Федор Чалов перебросил мяч через Конюхова и оформил дубль, а Иван Обляков довел счет в игре до 6:0.

6 бзответных мячей забили москвичи в ворота волжанФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Благодаря этой победе и осечке «Спартака» ЦСКА занял 4 место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» же финишировали на 13 строчке и сыграют в стыковых матчах с «Нижним Новгородом». Первая игра волжского дерби пройдет в Нижнем Новгороде 30 мая, ответная – 2 июня в Самаре.