Жизнь без боли: кто поможет самарцам сберечь суставы и позвоночник?

Как это ни печально, человеческий организм имеет «срок годности». Однако в последние годы страх перед окончательным «износом» понемногу отпускает: сегодня даже сердце можно пересадить. Говорят, проблема будет полностью решена, когда мы научимся выращивать искусственные органы, которых хватит на всех. А вот искусственные суставы уже давно и успешно применяют, в том числе, в Самаре. Впрочем, протезы – крайняя мера. Коленные, плечевые, тазобедренные суставы, позвоночник – все это сегодня можно успешно лечить и без открытых операций. Главное – вовремя обратиться к нужному специалисту.

- Что такое эндопротезирование и когда оно показано?

- Эндопротезирование – замена своего сустава искусственным – необходима при полном разрушении сустава, - считает заслуженный врач России, к.м.н., травматолог-ортопед высшей категории, заведующий отделением травматологии и ортопедии клинического госпиталя ИДК Геннадий Куропаткин. – Существует множество видов операций на суставах, в том числе эндоскопических. Протезирование – последняя стадия. Оно применяется, когда с собственным суставом человека нельзя уже сделать ничего, только заменить. Существует заблуждение, что протезирование можно и даже нужно делать в молодом возрасте. В действительности молодость – одно из противопоказаний, потому что любой протез имеет срок службы. Поэтому чем моложе пациент, тем более качественный и дорогой протез нужно ставить, чтобы он как можно дольше прослужил. Активному человеку цементного протеза, который ставится по квотам, может хватить на 8-10 лет, тогда как пожилому – на всю оставшуюся жизнь. Дорогие современные импортные суставы – врастающие, они интегрируются с костью и служат намного дольше. В нашей клинике пока ставят только импортные протезы – американские, итальянские, швейцарские, которые мы подбираем по форме кости и другим параметрам.

Геннадий КуропаткинФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

- У меня остеоартроз коленных суставов. Мне 65 лет, вес 112 кг, рост 156 см. Врач рекомендует эндопротезирование. Что посоветуете?

- В первую очередь, вам необходимо похудеть, - отвечает Геннадий Вячеславович. – Возможно, даже с помощью бариатрической хирургии. Возраст для эндопротезирования у вас отличный, а вот такого веса обычные протезы не вынесут. Если не сможете похудеть, придется ставить специальный протез, более дорогой, выдерживающий большие нагрузки. И все равно он выйдет из строя раньше, чем нужно – вы будете перенапрягать колено, а он – быстрее изнашиваться. По квоте дорогой импортный протез не поставят, а в нашей клинике он обойдется, с учетом операции, послеоперационного сопровождения и т.д. в сумму около 300 тысяч. Впрочем, ежегодно около тысячи самарцев ставят искусственные суставы за границей, хотя в Германии, например, эта операция стоит 20 тысяч долларов.

- У меня наследственная проблема – увеличена суставная косточка на большом пальце ноги. Покупаю удобную обувь, но все равно при ходьбе испытываю боль. Может ли помочь операция или есть другие пути решения проблемы?

- Чтобы говорить предметно, нужно пройти обследование, - отвечает травматолог-ортопед высшей категории, член ассоциации хирургов-вертебрологов Денис Куликов. – В вашем случае это рентгенография обеих стоп. Затем нужно записаться на консультацию к врачу-ортопеду. Посмотрев снимки, можно будет точно сказать, показано ли оперативное вмешательство, и какое именно.

- В каком случае могут помочь эндоскопические операции?

- Эндоскопические вмешательства – направление, которое развивается в последние годы наиболее динамично, - считает травматолог-ортопед высшей категории Андрей Куропаткин. – Они являются профилактическими, позволяют существенно отсрочить или избежать операции по эндопротезированию суставов, решить проблему на ранних стадиях. Не нужно запускать болезнь до замены сустава. Для его разрушения нужна причина – неправильная ось конечности, старая травма, оставшаяся не пролеченной. Это вызывает каскад изменений, происходящих годами – на каждом их этапе можно сделать операцию, выправляющую ситуацию. Например, повреждение мениска, которое некоторые предпочитают перетерпеть, можно устранить эндоскопически и на всю жизнь избавить себя от боли. Зачем же ждать того времени, когда, кроме протеза, ничего не поможет? Огромное количество артрозов, от которых страдают пожилые люди, отчасти обусловлено низким уровнем медицины 30-40 лет назад – в то время, когда проблемы можно было устранить на начальном этапе.

Андрей КуропаткинФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

- Мужу пять лет назад эндоскопически прооперировали межпозвоночную грыжу. Спустя год она появилась на том же месте. Есть ли какие-то новые методики, избавляющие от этого недуга?

- За пять лет добавилось много современных методик, в том числе малоинвазивных, - говорит Денис Куликов. – Не только ригидные фиксаторы, но и динамические - сохраняющие полный объем движения в данном сегменте. Но по телефону рекомендаций в данном случае не дашь. Нужно прийти к врачу, взяв с собой показания пятилетней давности и «свежей» МРТ, рентгенографии поясничного отдела. Проанализировав данные, можно точно сказать, какой вид лечения будет эффективен в данном случае. За пять лет коренным образом изменилось само отношение к грыже. Раньше считалось, что грыжа – это дамоклов меч, который висит над спинным мозгом. Уберешь его – и все пройдет. Сегодня на первом месте стоит не грыжа, а нестабильность в сегменте позвоночника, которая является причиной возникновения образования. Поэтому избавление от сдавливающего фактора (грыжи) обязательно должно сочетаться со стабилизацией или реконструкцией сегмента. Например, устанавливаются фиксаторы из современных пластичных материалов, позволяющие сохранять подвижность, и в то же время не нагружающие соседние сегменты – сдавленный диск расправляется, поэтому новая грыжа не растет.

- В обществе бытует ошибочное мнение, что позвоночник – не то место, в которое нужно «лезть» с оперативными вмешательствами, - добавляет Денис Владимирович. – Люди терпят, лечатся, пока не доведут себя до грубых неврологических расстройств и атрофий, когда хорошего результата даже с помощью операции достичь гораздо сложнее. Но чем раньше выявлены показания к лечению - как правило, малоинвазивному, - тем лучше для пациента. Упущенный момент добавляет сложностей и врачу, и последующей реабилитации.

- Часто болит спина, даже разогнуться невозможно. Подруга советует обратиться к массажисту, но я слышала, что иногда от этого может стать только хуже. Подскажите, в каких случаях от болей можно избавиться с помощью «костоправа», а когда лучше пойти в больницу?

- К сожалению, многие специалисты начинают действовать, не проведя даже минимальной диагностики, - говорит Денис Куликов. – Любое лечение болей в спине должно начинаться с рентгенографии позвоночника в двух проекциях. Изменения, обнаруженные в ходе исследования, позволяют доктору двигаться дальше. Некоторые массажисты могут включить в свои услуги приемы мануальной терапии, которые категорически противопоказаны при определенных состояниях – грыжах, врожденных изменениях. Я целиком разделяю ваши опасения: руководствоваться советами подруг в данном случае рискованно и чревато осложнениями. Любое лечение нужно начинать с обращения к врачу. Прийти на консультацию, показать рентгеновские снимки - это первое, что нужно сделать. Если потребуется, врач назначит томографию, МРТ беспокоящего отдела позвоночника. Операция вовсе не обязательна – это может быть и лечение лекарственными препаратами, и физиотерапия.

- Болит тазобедренный сустав. Говорят, причин болей может быть множество, как узнать точный диагноз? К какому врачу обратиться?

- Первое, что нужно сделать – обследоваться, ведь причина боли может крыться не только в суставе, но и в позвоночнике, и в другом месте, - говорит Геннадий Куропаткин. – Нужно сделать рентгеновский снимок тазобедренного сустава и прийти с ним на прием к ортопеду, а специалист уже посмотрит, в чем причина и как вам помочь. Если потребуется, назначит дообследование. Преимущество нашей клиники в том, что все исследования хорошего качества можно сделать здесь же.

Врачи клинического госпиталя ИДК ответили на вопросы читателей «Комсомолки» о проблемах с опорно-двигательным аппаратомФото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

- Что такое артроскопия?

- Артроскопия - это эндоскопические вмешательства в сустав с участием камеры, которая в него вводится, - поясняет Андрей Куропаткин. – Раньше, до появления МРТ-диагностики, была в ходу артроскопическая диагностика – когда не могли определить причину проблемы с суставом, искали ее с помощью камеры, после чего устраняли проблему. Сейчас артроскопия используется для диагностики крайне редко, чаще – как малоинвазивное вмешательство через проколы. Например, практически любую операцию на плече (при хронических вывихах, стойких болях, повреждении связок и сухожилий) или колене (повреждение мениска, восстановление связок, хряща) можно сделать артроскопически, закрытым способом. Не терпите боль, не тяните с обращением к врачу. Будьте здоровы!

Клинический госпиталь ИДК находится по адресу:

Волжское шоссе, 70.

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