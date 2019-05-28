На благо ли диета? Развенчиваем мифы о голодании

Диетная мода – явление непреходящее: сколько существует понятие «диета», столько и изобретает человек новые варианты похудения, которые сводятся к запретам в еде. Изначально диета это не средство похудения, а лечебное питание для коррекции проблем со здоровьем. И врач-диетолог не специалист в похудении, а специалист лечебного питания.

Сейчас диет полным-полно. В большинстве своем они сочиняются для тех, кто в них верит и мечтает похудеть. Как уверяют специалисты, только за счет одной веры в диету человек может избавиться от лишних килограммов. Правда, ненадолго. Вокруг диет скопилось немало мифов. Развеять некоторые из них помог директор центра стройности «АнтиЛопа» доктор Игорь Манюков.

Директор центра стройности «АнтиЛопа» доктор Игорь Манюков.

Миф первый: чтобы диета была эффективной, надо голодать

Казалось бы, что может быть проще, не ешь и худей. Но на практике отказ от еды может закончиться совсем не стройностью.

- Пропуск приема пищи приводит к временной потере веса. Только уходит не жир, а вода. Изголодавшийся человек теряет здравый смысл. Это значит, чем больше хочешь есть, тем больше вероятность того, что человек «сорвется» и объестся, - уверяет Игорь Манюков.

Миф второй: то, что съедено вечером, превращается в жир

Оказалось, если очень хочется есть, а стрелки часов уже давно ушли за 6 часов, перекусить можно, главное в меру.

- Никакой особой связи между калориями и часами нет, если только не объесться на ночь, запасая избыток калорий, - комментирует директор центра стройности «АнтиЛопа».

Миф третий: если пить много воды, можно похудеть

Некоторые худеющие уверены, если вместо еды выпить стакан воды, чувство голода уйдет, а с ним и килограммы. Но и это оказалось просто мифом.

- Избыточное питье без подкрепления питательными веществами дает лишь временное ощущение сытости и не усиливает метаболизм и уж тем более не истребляет жир, - добавляет доктор.

Хочешь похудеть - ешь

Специалисты центра стройности «АнтиЛопа» уверены, голод приводит к обратному эффекту - лишнему жиру в нежелательных местах.

- Без полноценного питания, в условиях пищевого ограничения организм получает сильный стресс и усиленно начинает восстанавливать запасы и накапливать жир впрок – как защиту от дальнейшего голодания. Наш организм так устроен, что может готовить себе жиры из чего угодно, как его не ограничивай, - рассказывает Игорь Манюков.

В центре стройности «АнтиЛопа» знают, что и раздельное питание не так полезно, как многие думают.

- Оппонент сторонников раздельного питания - природа. Эволюция создала наш желудочно-кишечный тракт для переваривания смешанной пищи, а раздельное питание создает ему лишние трудности. Себя человек обмануть может, а природу – нет, - подвел итог Игорь Манюков.

Еда, как удовольствие

У современных людей нет необходимости бороться за кусок пищи для выживания. Мы едим для получения удовольствия. Причем выбираем, что повкуснее.

- В чём главное отличие любой диеты от нормальной пищи? Диета - не вкусная. Сидя на диете, человек не получает от пищи желаемого удовольствия. И чем дольше мы придерживаемся диеты, тем сильнее погружаем себя в стресс, который потом, когда срываемся с диеты, пытаемся лечить огромными количествами вкусной и калорийной еды, пытаясь наверстать упущенное, - отмечает доктор. - К стойкой стройности не ведет ни одна диета. Что бы ни говорили похудевшие звезды, как бы ни заманчива была очередная новинка из глянцевого журнала, кто бы ни уговаривал попробовать задать организму новую встряску.

Бороться нужно не со следствием, а с причинами

Все диеты и многие альтернативные способы «сжигания жиров» борются со следствием, а не с причиной лишнего веса, уверяет Игорь Манюков.

- Главная причина не в том, что человек много ест, ибо у этого факта тоже есть причина. Вот в ее устранении и кроется корень решения проблемы. На том и построена методика, предложенная центром вашей идеальной стройности «АнтиЛопа». Программа похудения включает несколько десятков уникальных техник, а полный курс – это три групповых занятий, общей продолжительностью 23 часа, позволяющих в рамках группы работать с каждым участником индивидуально на каждом занятии.

На первом занятии участники курса узнают, что нужно делать с повышенным аппетитом, как переводить свои желания в цель, чтобы они сбывались. На следующем - с помощью метода голотропного дыхания включают процессы липолиза. Так начинают расщепляться жиры и заводятся механизмы похудения.

- Ещё одна важная отличительная особенность этой методики заключается в том, что похудеть вы сможете именно в тех местах тела, которые являются проблемными, в связи с этим женщины, худея в нашей методике, могут сохранить свою грудь, её объём и упругость, - утверждает Игорь Манюков.

Конкретно:

Предварительная запись на занятия в центр стройности “АнтиЛопа” в Самаре

по телефонам: 8-937-992-2021, 8-937-999-3609

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

На правах рекламы.