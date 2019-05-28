Плюшевый добряк, жертва силиконовой леди и бандиты: какие зверьки живут в первом самарском енотокафе

Мужчины, женщины, бабушки с дедушками и дети — в открывшемся в Самаре енотокафе «Лесная Братва» кого только не встретишь. Но главные действующие лица здесь, конечно же, милейшие полоскуны. У каждого зверька — не самая легкая судьба. О ней и необычном заведении корреспондентам «Комсомолки» рассказала его владелец — Татьяна Артемьева.

Татьяна раньше работала с детьми и этот опыт она использовала при открытии заведенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Первое в нашей стране енотокафе открылось в Ростове, пару лет назад, — вспоминает Татьяна. — Случилось это после печальных событий. Стас Рыбин, мой друг, поехал в Ейск к родственником и там у него убежал енот Кокос. Я приехала к нему на выручку, со своим енотом, думали, что он своего сородича найти сможет. В итоге искали несколько месяцев и нашли Кокосика у не очень хорошей женщины.

Тот случай прогремел на всю страну, подробно о нем можно почитать на samara.kp.ru. После него Станиславу и Татьяну стали предлагать енотов, они сами стали забирать хищников, оказавшихся в плохих условиях. Но в квартире всех не разместить, поэтому в Ростове-на-Дону, где остановились ребята, они презентовали тайм-кафе нового формата.

Бэрри очень любит играть как с детьми, так и со взрослымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На берегах Волги филиал «Лесной братвы» появился весной и там уже 6 постояльцев. Давайте знакомиться!

Лорд Бэртран, он же Бэрри. Этот красавец положил начало енотокафе еще в Ростове, пока Кокос был в розыске, а Бэтмен привыкал к новым хозяевам. Бэрри — темно-серебристый, канадский енот.

— Это плюшевый медведь-добряк! С ним, как с котом, можно делать все, что угодно. Возьмешь на ручки, мнешь, мнешь — такое ощущение, что пушистый мячик тискаешь! — не скрывает восторга хозяйка кафе.

Джерри - еще совсем маленькая девочкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Бэртрана есть супруга — ее зовут Джерри. Тоже канадский черный енот. Она поменьше в размерах, но просто еще совсем маленькая. Жизнь у девочки сложная:

— Когда ее брали, ей было около 2 месяцев. Она находилась у горе-заводчицы, у которой ничего натурального на теле нет и, видимо, в голове тоже. Леди-силикон решила заняться разведением енотов, но не имела представления, как за ними ухаживать.Когда енот подрался, у него чуть-чуть поранился хвостик. Эта особо решила, что хвост надо отрезать и сделала это ножом. Теперь у Джерри хвостик не полноценных, но в остальном она хорошая и добрая девочка. С характером — как и все девушки.

Стэн Ли - большой любимец попозироватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На очереди у нас тезка знаменитого Стэна Ли. Настоящий пацан-оторва. До попадания под опеку Татьяны малыш проживал в весьма сомнительных условиях:

— Его забрали 6-месячным щенком. Переходный возраст для них. Стэн практически с рождения жил в кальянной, надышался и натерпелся всякого. Ему слегка подкорректировали клыки — человек посчитал, что если их удалить, енот не будет кусаться. О последствиях не думал, когда у енота пошел стресс — просто скинул его. Мы забрали.

Адаптация Стэна прошла успешно, сейчас он даже выезжает в детский садик — играть с детьми.

— У него есть понятие, что такое человек взрослый и человек маленький. Со взрослыми он позволяет себе все — лезет к ним в карманах лазит, с ребенком — более спокойный. Хочет ребенку помочь. Бывает, гуляем по улице — Стэн Ли увидит кого-то с коляской и бежит туда, просто, потому что хочет погладить ребенка, убедиться, что у того, все хорошо, — делится наша собеседница, отмечая, что еноты очень чувствительные и эмоциональные существа.

Дора - самый крупный енот в кафеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идем дальше и встречаем Дору. Она приехала с Луганской народной республики:

— Считается, что там бои прекратились, но все-таки остались места, где неспокойно. И вот там проживает священник, который заводил для души разных животных. Испугавшись, что что-то может случиться, она написал нам и предложил взять енотов.

Дора — красавица и умница, самая крупная в «Лесной Братве». В свои 11 месяцев он весит 25 килограммов, ожидается, что будет еще больше — все 45. Эта дама очень добрая, любит ложиться посетителям на ручки.

Лола - подруга Сэма, которая вместе с ним любит клянчить у людей конфетыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети в восторге от игр с пушистикамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лола, как и Дора, очень контактный енот. Приходит в восторг, когда ей чешут пузико и говорят, что она красавица. За вкусняшку готова выполнять различные команды — например, умыться.

Вообще, Лола — бандит и вечная попрошайка, все дела проворачивает вместе со своим другом Сэмом - Сэмюэль Винчестер, брат которого - Дин, остался в Ростове. Если в помещении запахло конфетами, то они действуют вместе — один отвлекает, а другой ворует сладости.

Сэм - очень активный и всем интересующийся пареньФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У Сэма есть еще одна интересная особенность. Он любит стаять на задних лапах, как сурикат, и отбивать людям «пятюлю».

Не исключено, что вскоре в «Лесной братве» появятся новые жильцы. Работает заведение по принципу тайм-кафе — приходишь, платишь деньги и проводишь время с животными. Из угощений — чай, кофе и различные сладости. Можно что-то принести с собой или заказать пиццу. Двери для гостей открыты и в будни, и в выходные.

Еноты любят играть парами, как Бэрри с Джерри и Сэм и ЛолаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Енотам интересно все на свете и иногда из-за этого они могут устроить настоящий бардакФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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