«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» 30 мая 2019 года: прогноз на стыковой матч за место в РПЛ

Прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» 30 мая 2019 года — 1-2

В чемпионате России по футболу 2018/2019 остался последний штрих — 3 и 4 команды ФНЛ встречаются с 14 и 13 клубами РПЛ соответственно, чтобы выяснить, кто из них будет играть в элите в следующем сезоне. 30 мая в стыковом матче на арене «Нижний Новгород» местный одноименный клуб принимает самарские «Крылья Советов», занявшие в 13 строчку в Премьер-лиге. Предугадать исход встречи очень сложно. «Крылья» с треском уступили ЦСКА в последнем туре — 0-6. Да, игра ничего не решала, но удар тем не менее получился болезненным. В очередной раз стало очевидно — у «КС» серьезные проблемы в атаке. Отсутствие Корниленко, Самедова, Джано и Ананидзе дает о себе знать. Тем не менее по составу — зелено-белые все равно фаворит грядущего противостояние, а после воскресного разгрома желание реабилитироваться зашкаливает.

Но подопечные Дмитрия Черышева — тоже не из робкого десятка. Это уже не тот «Олимпиец», что был сезон назад. Амбиции совсем другие.

У «Нижнего» отличный стадион, принимавший матчи ЧМ-2018, и неплохие игроки, по крайней мере для первого дивизиона. Обращают на себя внимания экс-футболисты «Крыльев Советов»: Голышев, Палиенко, Салугин и Делькин. Хорошо знакомы любителям главной игры с мячом — Александр Сапета. Всегда может удивить Игнатович. Плюс — у нижегородцев почти нет проблем с травмированными футболистами.

Букмекеры все-таки на стороне гостей. Средний коэффициент на хозяев — 3,40. 3,07 на ничью. 2,40 на «Крылья Советов».

Первый стыковой матч начнется в 20-00 по самарскому времени в четверг 30 мая. Игру рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.

Наш прогноз — минимальная победа «Крыльев», но «Нижний забьет» — 1-2. Как все закончится на самом деле, станет известно послезавтра.