Берегись локомотива: железнодорожники занялись профилактикой ДТП в школах ДОСААФ

Пересек или жизнь?

Парадоксально: никто из нас не торопится на тот свет, но ради минутной экономии многие бросаются под автомобили и даже локомотивы. Речь не только о пешеходах, хотя эффект от столкновения машины и человека в чем-то сравним с «незапланированной встречей» поезда и легковушки. Впрочем, последняя гораздо сокрушительнее и оставляет меньше шансов выжить. Вес поезда несопоставим с тяжестью четырехколесного друга - только локомотив весит более 100 тонн! Прибавим сюда неотвратимость столкновения с разогнавшимся составом: тормозной путь поезда, даже если машинист будет молиться всем богам, не может быть меньше километра. Вот и подумайте, стоит ли надеяться проскочить через рельсы перед носом локомотива? - В целях профилактики ДТП на железнодорожных переездах мы решили совместно с ДОСААФ демонстрировать начинающим водителям ролики, смонтированные из реальных съемок с видеорегистраторов машинистов, - рассказала заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги Наталья Купцова. – Мы понимаем, что на 100 процентов сократить количество аварий этим не удастся, но хотя бы снизить их количество уже было бы большим достижением. Страдают не только водители. Представьте, каково машинисту, который видит человека или транспорт на рельсах и ничего не может сделать - даже после работы с психологом некоторые из них после трагедии не могут вернуться в профессию.

Курсанты уяснили: соревноваться в скорости с поездом нельзя.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автоматика лучше знает

Железнодорожники не устают напоминать своим согражданам: рельсы и шпалы не место для игр, романтических прогулок и селфи. Не зря места пересечений железнодорожных магистралей с пешеходными «тропами» оборудованы надземными переходами, а с автодорогами - сразу несколькими барьерами и сигнальными системами. Автомобилиста о приближении поезда предупреждают светофор, звуковой сигнал, шлагбаум и даже поднятый барьер, вмонтированный в дорожное покрытие. Любой из этих сигналов должен остановить водителя, даже когда остальные «молчат». Однако не каждого владельца автомобиля может убедить автоматика, если он своими глазами не видит состав. И даже если видит, но, как ему кажется, далеко. В итоге камеры локомотивов фиксируют страшные кадры, от которых мороз по коже. Собрав малую толику этих видеосвидетельств, железнодорожники смонтировали несколько роликов, которые сейчас показывают каждой группе новичков девяти школ ДОСААФ в Самарской области. Будущие автомобилисты Самары, Новокуйбышевска, Жигулевска, Отрадного, Сызрани, Чапаевска, Кошек и Похвистнево просматривают в режиме нон-стоп эти «самоубийства», понимая: крутят не художественное кино, а, действительно, «сборник» последних се- кунд чьих-то жизней. - Никогда не хотела бы оказаться на месте этих водителей, - поеживается курсант ДОСА- АФ Полина Облезнева. - Нам, конечно, с детства говорят о том, как опасна железная дорога. И папа мой, автолюбитель со стажем, всегда соблюдает Правила дорожного движения и учит этому меня. Но увидеть своими глазами последствия нарушения правил полезнее, чем сто раз услышать. Курсантам подробно объяснили, каким образом нужно пересекать железную дорогу. Если автоматика дает знать о приближении поезда, не стоит с ней спорить. Нужно остановиться в пяти метрах от шлагбаума (если его нет - в 10 метрах от рельса). Сигнал на переезд поступает, когда состав находится в 1,5 километра от переезда, и преодолевает он это расстояние быстрее, чем можно предположить. - У нас есть специальный стенд, где мы вывешиваем фотографии ДТП на путях, - рассказал начальник школы ДОСААФ Владимир Сергеев. – С начала весны демонстрируем еще и ролики, которые нам предоставила железная дорога. После изучения темы курсанты сдают зачет. Надеемся, все они хорошо усвоили, что главное, когда ты за рулем, - безопасность, а не скорость. Насколько будущие водители уяснили правила поведения на переезде, покажет зачет.

Педагоги надеются, что урок усвоен на "пять".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НАША СПРАВКА

Что делать, если автомобиль застрял на путях? - Высадить пассажиров. - Попробовать вытолкать машину при помощи пассажиров или других водителей. - Послать двух человек в обе стороны от переезда на 1000 метров, объяснив им, как подавать машинисту сигнал остановки: делать круговое движение рукой. Летом в руке при этом для лучшей видимости держать яркий лоскут, ночью – фонарик или факел.

Насколько будущие водители уяснили правила поведения на переезде, покажет зачет.