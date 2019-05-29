Награды, баскетбол, салют: тольяттинские химики отметили свой профессиональный праздник

АВТОМОБИЛИ - В СТУДИЮ!

На площадке перед Дворцом культуры «Тольяттиазот» 26 мая собрались не только заводчане, свободные от смен, но и, пожалуй, весь Комсомольский район. Не удивительно: профессиональный праздник градообразующего для района предприятия сопоставим для тольяттинцев с Днем города и по масштабу, и по значению. «Ковка» юбилейных монет, настольный хоккей, мастерклассы, выступления творческих коллективов, а в завершение дня - концерт известной певицы Жасмин и салют: химики умеют не только работать, но и радоваться жизни, радуя при этом и своих земляков. Среди героев торжества - оператор ДПУ цеха №7 по производству аммиака Александр Филатов, проработавший на ТоАЗе более 33 лет. В этот день он был удостоен знака «Почетный химик» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Впрочем, заслуженных людей на заводе немало: в ходе торжественной церемонии более 200 работников ПАО «Тольяттиазот» были награждены почетными званиями и наградами органов власти, профсоюза и предприятия.

- Тольяттиазот вносит большой вклад в социально-экономическое развитие не только области, но и всей страны, - отметил в приветственной речи и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Объем налоговых поступлений только за прошлый год составляет около 5 млрд рублей. Правительство региона очень ценит этот вклад.

Ценит своих сотрудников и предприятие. В этом году передовики производства были награждены специальными подарками - автомобилями и семейными туристическими путевками. Год юбилейный и подарки соответствующие.

- За 40 лет мощности предприятия произвели почти 84 миллиона тонн аммиака и более 26 миллионов тонн карбамида, - резюмировал итоги многолетней коллективной работы председатель Совета директоров ПАО «ТОАЗ» Петр Орджоникидзе. - И это не сухие цифры, это успехи и достижения каждого дня, прожитого сотрудниками завода. Сегодня мне хотелось бы лично поблагодарить каждого из тех, кто стоит за этими успешными показателями.

Как и ко всему прочему, к своему юбилею химики подошли творчески: специально к празднику был снят фильм «40 лет в едином ритме» - «промышленная поэма», которую заводчанам помогли создать самарский режиссер Дмитрий Виноградов и коллектив Молодежного симфонического оркестра Поволжья. В качестве актеров выступили работники и руководители предприятия, а сюжетная линия отразила динамику непрерывного производства, роста и развития одного из лидеров химической промышленности России.

Праздник химиков с удовольствием отметили и дети, и взрослые. Фото: ПАО "Тольяттиазот"

СПОРТИВНЫЙ ДУХ НЕПОБЕДИМ

День химика был ознаменован не только производственными победами, но и спортивными. В воскресенье в Тольятти прошли матчи третьего Кубка ПАО «ТОАЗ» по баскетболу 3х3. О популярности турнира судите сами: в 10 различных категориях было заявлено 117 команд из разных городов региона! Баталии развернулись на шести площадках: три были оборудованы под открытым небом, еще три, для самых юных баскетболистов, - в зале «Акробата».

- Кубок «Тольяттиазот» по баскетболу 3х3 - особенный турнир для нашей федерации, поскольку он открывает летний сезон и с каждым годом набирает все большую популярность, как среди жителей Тольятти, так и среди гостей из других городов и районов Самарской области, - подчеркнул президент Федерации баскетбола Самарской области Владимир Аветисян. - Максимально широкие возрастные рамки турнира позволят проявить себя и начинающим баскетболистам, и игрокам профессиональных команд. Отдельно хочу поблагодарить руководство предприятия за активное содействие развитию баскетбола, в особенности детско-юношеского, любительского, массового.

Все участники турнира получили не только призы, но и отличное настроение. И, конечно, заряд бодрости для новых побед!