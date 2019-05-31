«Здесь люди попроще, они более открытые»: учредитель сети детских садов «Планета детства» рассказала о том, почему решила открыть садик именно в районе «Кошелев»

Учредитель и директор сети детских садов и центров раннего развития «Планета детства» Елена Янчева - многодетная мама.Фото: Скриншот с видео

За Крутыми Ключами и Кошелев-парком давно закрепился неофициальный статус молодежных районов. И это не случайно – там живет много молодых пар, молодых семей и, конечно, маленьких детей. А за малышами, как известно, нужен глаз да глаз. Тем более, когда родители на работе, а бабушки и дедушки либо далеко, либо уже не справляются с активными непоседами. Тогда на помощь приходят детские сады. В районе «Кошелев» есть государственные садики, но чтобы мест хватило на всех, открывают частные детские сады.

Один из таких – садик «Планета детства». Его учредитель и директор – многодетная мама Елена Янчева. Она прекрасно знает, как сделать так, чтобы довольны были и малыши, и их родители.

- Мы решились открыться именно в «Кошелеве», потому что здесь много молодых семей с маленькими детьми. Детский садик оказался востребованным: к нам с удовольствием идут детки, быстро адаптируются и чувствуют себя как дома, - рассказывает учредитель и директор сети детских садов и центров раннего развития «Планета детства» Елена Янчева.

В преддверии Международного дня защиты детей Елена стала героем передачи интернет-портала «Волга Ньюс». В ней директор детского сада рассказала о том, почему выбрала именно «Кошелев».

- Это уже шестой филиал нашей сети, - отметила Елена Янчева. – Мы решили открыть детский сад в этом районе, потому что тут очень много семей и безумное количество деток. Признаюсь, нам было приятно остановиться именно в районе «Кошелев».

Весной этого года детский сад получил лицензию. Это значит, педагоги могут заниматься дошкольным образованием. Воспитатели используют методики американского педиатра Глена Домана и итальянского педагога и врача Марии Монтессори.

- В основном у нас работают те, кто живет в «Кошелеве», - рассказывает Елена Янчева. – Это удобно как для нас, так и для наших работников – они без проблем добираются на работу. По сути, все наши воспитатели и помощники воспитателей живут в соседних домах.

Руководство детсада, воспитатели и родители малышей постоянно на связи – они переписываются в соцсетях и мессенджерах.

- Со многими родителями мы общаемся в социальных сетях, поэтому я многих детей знаю по именам, - призналась Елена Янчева. – Мне сразу пишут, если ребенок заболел, говорят, когда он выйдет. Все это проходит напрямую через меня. Кроме того, постоянно на связи и наши воспитатели.

Жителей «Кошелева» директор детского сада характеризует исключительно как добрых и позитивных людей.

- Наши родители – позитивные, добрые, - улыбается Елена. - Они всегда готовы помочь. В «Кошелеве» люди попроще, они более открытые. Приходят к нам с распахнутой душой.