Курение и рак: Как избежать тяжелой болезни легких?

Как бы курильщикам ни хотелось не замечать зависимости своих визитов к врачу от сигарет, она есть, и прямая: ученые уже доказали, что около трети (!) всех летальных исходов от заболеваний связаны с курением. - Курение в качестве риска носит уникальный в негативном плане характер, - уверен главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики к.м.н. Александр Муравец. - Если взять четыре блока неинфекционных заболеваний, которые являются основными причинами смерти, - заболевания органов кровообращения, дыхания, онкологические заболевания и сахарный диабет, курение является мощным фактором риска для всех них. По словам Александра Владимировича, ишемическая болезнь сердца на фоне курения показывает рост в 2 - 4 раза, ишемический инсульт и онкологические заболевания - в два раза, облитерирующие заболевания нижних конечностей - в 5 - 6 раз. Есть и хорошие новости: благодаря антитабачному закону число курильщиков в обществе сократилось на 6 - 7%, причем более чем в два раза стало меньше курящих подростков.

Флюорография - это жизнь

Тем не менее заболевания, в том числе онкологические, не спешат сдавать свои позиции. Табачная завеса не может скрыть общую, совсем нерадужную картину. - Курение является причиной целого ряда онкологических заболеваний, но самое частое и страшное из них - рак легкого, - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ СОКОД по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью к.м.н. Татьяна Золотарева. – Сегодня рак легкого занимает четвертое место в структуре всех онкологических заболеваний, но не потому, что его стало меньше, просто рак кожи, колоректальный рак, рак молочной железы стали встречаться еще чаще. К сожалению, рак легкого сегодня остается основной онкологической патологией с максимальной летальностью на первом году жизни. С момента постановки диагноза в первый год погибает четверть пациентов. А основной «вклад» в эту смертность вносит именно курение. Татьяна Геннадьевна уверена: одной из причин страшного заболевания является пока еще низкий процент самарцев, уделяющих должное внимание своему здоровью. Многие игнорируют прохождение обязательной диспансеризации и профилактических осмотров, хотя сегодня единственным действенным методом по раннему выявлению рака легкого остается флюорография. - В запущенных стадиях это заболевание крайне сложно поддается лечению, - говорит Татьяна Золотарева. - А четверть погибающих в первый год - это именно те люди, у которых рак выявляется уже в четвертой стадии. Чтобы иметь возможность реально помочь пациенту, дать ему шанс на длительную, качественную жизнь, нужно «поймать» рак на первой, второй стадиях.

Александр Муравец и Татьяна Золотарева напоминают: курение убивает.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Онкопомощь станет доступнее

Врачи недоумевают: население проходит диспансеризацию далеко не так активно, как ожидалось, хотя это дает им возможность бесплатного обследования с помощью дорогих, самых современных методик. - И самая большая категория необследованных людей - работающее население, среди которых мужчины бьют все рекорды, - сообщает Александр Муравец. - подавляющее большинство лечебных учреждений кардинально перестроили свою работу - диспансеризацию можно пройти за 1 - 2 дня. Во многих учреждениях для удобства населения введены рабочие субботы. Пользуйтесь этими диагностическими возможностями, не затягивайте выявление и развитие заболеваний! Между тем, насколько неохотно люди идут на первичную диагностику, настолько отчаянно атакуют специализированные учреждения - в частности, областной онкологический диспансер. - Чтобы повысить доступность диагностической помощи и снизить показатели по онкозаболеваемости, в этом году в рамках федеральной целевой программы планируется повышение доступности диагностических методов для выявления злокачественных заболеваний, - рассказала Татьяна Геннадьевна. - В нескольких лечебных учреждениях на территории Самарской области будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи - первый из них будет запущен в Самарской городской больнице №8. Центры снизят нагрузку на онкодиспансер - в него легче будет попасть людям, которые действительно нуждаются в помощи онкологов. Надеемся, системная работа приведет к хорошим результатам.