2019-05-31T15:04:58+03:00
Общество

"Пацаны, не бухайте!": в Тольятти пьяный мужчина разнес прилавок в алкогольном магазине, спасая людей от спиртного

По словам очевидцев, нарушитель спокойствия устал пить и призывал остальных посетителей торговой точки к ЗОЖ [ФОТО, ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Злоумышленника быстро успокоили сотрудники ГБРЗлоумышленника быстро успокоили сотрудники ГБРФото: из личного архива
Изменить размер текста:

Благородный дебошир объявился в Автомобильной столице страны. Сегодня, 31 мая, неизвестный мужчина в белой майке и спортивных штанах ворвался в специализирующийся на продаже спиртных напитков супермаркет "Красное и Белое" на улице Карла Маркса и решил собственноручно бороться с алкоголем.

- Он зашел в магазин и разнес прилавок с товаром. Для посетителей и сотрудников это стало полной неожиданностью. Все случилось очень быстро, причем не сказать, что в действиях этого человека была какая-то агрессия, - рассказывают корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местные жители.

Одна из продавщиц, заметив неладное, успела нажать тревожную кнопку. На место в кратчайшие сроки прибыли сотрудники ГБР "Гром", отвечающие за охрану этой точки.

Теперь дебоширу придется возмещать ущерб магазину Фото: Из личного архива

Теперь дебоширу придется возмещать ущерб магазинуФото: Из личного архива

- Мы его задержали. Он сопротивления оказывать не стал. Наверно подумал, зачем еще накаливать, - делится подробностями один из сотрудников группы Роман.

По словам нашего собеседница, мужчина был на позитиве, весело шутил. У него была только одна претензия - почему охранники так быстро приехали - "Я еще не успел разгуляться на полную!"

Нарушитель порядка, по наблюдениям очевидцев, был немного пьян. В связи с этим то, как он мотивировал свои действия, оказалось весьма странным:

- Я устал пить и призываю всех вести здоровый образ жизни. Не бухайте, пацаны!

Мужчина разнес алкогольный магазин в Тольятти .

Тем не менее, отделаться пропагандой ЗОЖ не получится. По самым скромным подсчетам, незнакомец разбил бутылок на 20-30 тысяч рублей. Сотрудники службы безопасности передали задержанного полицейским.

Кроме горячительных напитков, к счастью, никто не пострадал. Правоохранители сейчас проводят проверку по факту случившегося. Не исключено, что злоумышленника привлекут к ответственности за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Взяли не тех: боец ГРУ из Тольятти, задержанный за зверское нападение на бизнесмена, отсудил у государства 250 тысяч рублей
Ивана Фомина сковали в наручники на глазах жены и ребенка, вместе с сослуживцем он пробыл за решеткой 10 дней, а потом следователи установили, что поймали невиновных
Жертвы - взрослые и дети: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков показал правоохранителям четыре «новых» убийства
Известный педофил и убийца из Автограда, отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине», признался в расправе над двумя девочками и двумя женщинами
Новости 24
В Самаре при пожаре в доме на Кирова пострадал мужчина
Самарский РКЦ «Прогресс» начал изготовление топливных баков для новой ракеты «Союз-5»
В Самаре презентовали «детскую» ипотеку с льготной ставкой
В Новой Самаре в День защиты детей 2019 сыграют в гигантский конструктор и научат мастерить слаймы
В Самаре мужчина зарезал своего собутыльника и спрятал его труп в погребе во дворе
Минобороны РФ дало добро на передачу участка на Панова в Самаре под строительство школы
В Самаре обновят памятник летчице Ольге Санфировой
Генпрокуратуру РФ попросили проверить министра строительства Самарской области
В Самаре на площади Мочалова высадят голубые ели у уложат тротуарную плитку
МЧС предупреждает о надвигающихся на Самарскую область грозе и сильном ветре
В Самарской области в 2019 году отремонтируют дорогу между Васильевкой и Ташлой
Президент РФ присвоил второе имя аэропорту Курумоч
В Самаре мужчина украл ключи из сумки своей гражданской жены и обчистил ее семью
В Тольятти на заводе по производству автомобилей умер рабочий
В Самарской области отметили снижение первичной заболеваемости ВИЧ
В Самаре нарушившая ПДД автоледи «отправила» мотоциклиста в забор
Аэропорт Курумоч представил летнее расписание рейсов на курорты в 2019 году