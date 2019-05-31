"Пацаны, не бухайте!": в Тольятти пьяный мужчина разнес прилавок в алкогольном магазине, спасая людей от спиртного

Благородный дебошир объявился в Автомобильной столице страны. Сегодня, 31 мая, неизвестный мужчина в белой майке и спортивных штанах ворвался в специализирующийся на продаже спиртных напитков супермаркет "Красное и Белое" на улице Карла Маркса и решил собственноручно бороться с алкоголем.

- Он зашел в магазин и разнес прилавок с товаром. Для посетителей и сотрудников это стало полной неожиданностью. Все случилось очень быстро, причем не сказать, что в действиях этого человека была какая-то агрессия, - рассказывают корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местные жители.

Одна из продавщиц, заметив неладное, успела нажать тревожную кнопку. На место в кратчайшие сроки прибыли сотрудники ГБР "Гром", отвечающие за охрану этой точки.

Теперь дебоширу придется возмещать ущерб магазинуФото: Из личного архива

- Мы его задержали. Он сопротивления оказывать не стал. Наверно подумал, зачем еще накаливать, - делится подробностями один из сотрудников группы Роман.

По словам нашего собеседница, мужчина был на позитиве, весело шутил. У него была только одна претензия - почему охранники так быстро приехали - "Я еще не успел разгуляться на полную!"

Нарушитель порядка, по наблюдениям очевидцев, был немного пьян. В связи с этим то, как он мотивировал свои действия, оказалось весьма странным:

- Я устал пить и призываю всех вести здоровый образ жизни. Не бухайте, пацаны!

Мужчина разнес алкогольный магазин в Тольятти .

Тем не менее, отделаться пропагандой ЗОЖ не получится. По самым скромным подсчетам, незнакомец разбил бутылок на 20-30 тысяч рублей. Сотрудники службы безопасности передали задержанного полицейским.

Кроме горячительных напитков, к счастью, никто не пострадал. Правоохранители сейчас проводят проверку по факту случившегося. Не исключено, что злоумышленника привлекут к ответственности за хулиганство.