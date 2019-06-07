«Мертвый бизнес»: в Чапаевске работников морга заподозрили в вымогательстве денег за выдачу тел

В четверг, 6 июня, в Чапаевске были задержаны двое сотрудников городского морга. Их заподозрили в вымогательстве денег за выдачу тел умерших. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Красноярского района, руководитель СРОО «Благо» по защите прав потребителей в сфере ритуальных услуг Азат Туймасов

- К нам в организацию неоднократно обращались местные жители с жалобами на то, что в морге требуют деньги за выдачу тел умерших. Сумма взятки составляла от 5 до 10 тысяч рублей. Мы обратились в правоохранительные органы, и вчера полицейские задержали сотрудника патологоанатомического отделения и сотрудника судмедэкспертизы при получении взятки в 10 тысяч рублей, - рассказал Азат Туймасов, добавив, что эти люди вымогали деньги на протяжении 5 лет.

В ГУ МВД по Самарской области корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» информацию о задержании сотрудников морга Чапаевска подтвердили. По данным полицейских, это местные жители 1987 и 1988 годов рождения.

- Нам поступило заявление о вымогательстве сотрудниками морга денег на оказание услуг, которые фактически являются бесплатными. Они были задержаны в рамках проводимой проверки, - отметили в облГлавке.

Сейчас правоохранители продолжают оперативно-разыскные мероприятия, а также проводят документирование возможной противоправной деятельности задержанных.