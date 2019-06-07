«После случившегося освежилась память на стихи»: дорожный рабочий, которого ударила молния, выжил благодаря цепочке с крестиком

Молния выбрала самого маленького

Житель небольшого села Тайдаково, что в Самарской области, Николай Тюкин встретил свой 30-й день рождения в больнице в Пензе. Мужчину, родившегося как и его любимый поэт Александр Пушкин 6 июня, ударила молния. Случилось это в самом начале лета.

— Я находился на работе, мы занимались ремонтом трассы М-5 где-то в километрах 15-ти от Пензы, — рассказывает пострадавший корреспонденту «КП-Самара». — После 15-00 все и произошло.

Мужчина уже несколько лет работает дорожным рабочимФото: публикации Герой

На дорожных строителей надвигалась гроза. Дождя еще не было, тучи только-только подходили, находясь километров в десяти от Тюкина и его коллег.

— Согласно регламенту и технике безопасности, наш мастер вызвал автобус, чтобы мы могли укрыться от дождя, — продолжает наш собеседник. — Мы пошли к нему и другая группа рабочих. До автобуса было метров 20-25. Молния выбрала меня, самого маленького.

Пришел в себя в больнице

По словам Николая, он совершенно ничего не почувствовал, потерял сознание и ничего не запомнил. В себя пострадавший пришел только тогда, когда карета скорой помощи приближалась к клинике:

— Очнулся, первым делом проверил, шевелятся ли руки и ноги. Увидел, что на мне разрезали остатки сгоревшей одежды. И сразу в голове: меня молния ударила.

Мужчина очнулся после удара молнии уже в пензенской больницеФото: публикации Герой

Только потом Николай позвонил своим коллегам. Водитель погрузчика, который все видел, рассказал, как яркая вспышка молнии под прямым углом зашла его товарищу в затылок.

Весь удар приняла на себя цепочка серебряная с крестом. Она тут же расплавилась, крест остался цел, оставив белый отпечаток на груди. За счет цепочки, молния зашла не внутрь тела, как обычно бывает, а расползлась поверх кожи, ушла в правую ногу и вышла через стопу. Оставила след, как она шла по телу.

Не первый случай в семье

После произошедшего друзья и знакомые стали интересоваться у Николая — не появились ли у него какие-нибудь сверхъестественные способности — может ли он предсказывать будущее, узнать, когда поднимут зарплату или, может быть, видеть сквозь стены?

— Нет, ничего такого не произошло. Первые несколько дней заметил, что освежилась память. Особенно на стихотворения. Вспомнил школьную программу, — говорит молодой человек. — Это как утром проснуться, часа в 4, со свежей головой.

Интересно, что один из дальних его родственников уже сталкивался с подобным ЧП. К сожалению, тогда все кончилось трагедией — отец двоюродной тети Николая, получивший удар в советские времена, выкарабкаться не смог.

На теле Николая остался след от цепочкиФото: публикации Герой

Сейчас Николай Тюкин продолжает восстанавливаться. Юбилей он встретил с компотом на больничной койке. Впрочем, скучно мужчине не бывает:

— На меня приходят посмотреть другие пациенты. С телевидения постоянно приезжают, журналисты приходят. Вот и вы звоните, а «Комсомольская правда», кстати, с детства — моя любимая газета!