2019-06-02T09:35:58+03:00
Происшествия

«Было очень страшно»: в Тольятти ветром снесло батут, на котором были дети

Почему аттракцион работал при штормовом предупреждении?
Кирилл КАРИМОВ
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Два ребенка получили незначительные травмы, но все могло обернуться трагедиейДва ребенка получили незначительные травмы, но все могло обернуться трагедиейФото: СОЦСЕТИ
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В субботу, 1 июня, в Тольятти произошло ЧП, в результате которого пострадали дети. В День защиты детей возле ТЦ «Акварель» ветром снесло надувной батут, на котором в этот момент были дети. Об этом рассказала мать двух ребят, оказавшихся в нем.

- Был сильный порыв ветра, - рассказывает Анна. Г. (имя изменено). - Мои дети были на батуте. Сын приземлился головой об асфальт, на голове шишка и разбил коленку. Дочку вытащили, когда батут уже круги наматывал.

Детей буквально выдернули из опасной конструкции Фото: СОЦСЕТИ

Детей буквально выдернули из опасной конструкцииФото: СОЦСЕТИ

Отметим, что в этот день синоптики с утра прогнозировали штормовое предупреждение - 20 м/с в период с 19:00 1 июня до 19:00 2 июня. Почему организаторы аттракциона на Южном шоссе, 6 продолжали использовать надувную конструкцию, неизвестно. Но даже исходя из здравого смысла, батут необходимо было закрыть для посетителей.

Тольяттинцы вину в произошедшем возлагают и на женщину, называя ее поступок беспечным, ведь ей был известен прогноз погоды.

- Логично, если на улице поднимается ветер, и не стоит детей туда пускать, - говорит одна из горожанок. – Прекрасно было видно, что надвигается туча.

Очевидица произошедшего Александра Жирнова рассказала, что ее муж буквально выдергивал детей с батута, когда его стало мотать на ветру.

- Мы тоже там были, приехали за продуктами, дети увидели батуты и мы купили им билеты - почему нет? Солнце светило, детишек вокруг много, прогноз погоды не смотрели, новости не смотрим! Порыв ветра был неожиданным и молниеносным, то бишь мгновенным, муж буквально выдернул босых детей с батута и в мгновение его унесло. Я про то, что техника безопасности аттракциона на нуле. Как так что отвязались веревки? Да там такая махина должна канатами держаться.

Батут после ЧП Фото: СОЦСЕТИ

Батут после ЧПФото: СОЦСЕТИ

Однако, как замечают другие тольяттинцы, погода в городе изменилась резко и сильный ветер налетел за считанные минуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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