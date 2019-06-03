Разбираемся в купальниках: какой пойдет именно вам?

Пляжный сезон, хоть и неофициально, уже стартовал. Волжанки вступили в битву за красивый ровный загар, а главное, что нужно для победы, кроме солнца и солнцезащитных средств, это купальник! Мы привыкли называть пляжный костюм именно так, без обиняков. Однако каждая модель имеет собственное имя. Купальники делятся не только на закрытые (сплошные, слитные) и отрытые (раздельные). По форме различают гораздо больше разновидностей. Изучаем их и подбираем фасон!

Бандо – это купальник без бретелек, он может быть как сплошным, так и раздельным. Именно его предпочитают любительницы ровного, без полосок на плечах, загара. Однако если из центра лифа идет тонкая лямка, завязывающаяся на шее, это тоже бандо.

Лиф купальника-бандо без бретелей

Бандини представляет собой разновидность купальника бандо. У него верх тоже без бретелек, однако длина лифа может варьироваться и доходить как до талии, так и до бедер. Подойдет тем, кто за зиму так и не позаботился о плоском животике.

Бандини - разновидность бандо

Бикини – самый популярный вид купальников. Именно к нему относится подавляющее большинство раздельных моделей. Отличительная особенность – минимум ткани: небольшие трусики и узкий лиф с тонкими бретельками. Выбор девушек, для которых важен не только цвет загара, но и его площадь.

Бикини - лиф и трусики на тонких бретелях

Майо – это классический сплошной купальник. Отличается пришивными бретелями. Майо отлично смотрится на любой фигуре и хорош как для пляжа, так и для занятий спортом.

Майо - сплошной купальник с пришивными бретелями

Монокини – сплошной купальник, имеющий глубокие вырезы по бокам. Для тех, кто любит эпатировать.

Монокини - купальник с вырезами по бокам

Пландж – откровенная слитная модель, идущая не каждой женщине. Имеет глубокий вырез спереди и очень глубокий - сзади.

Пландж - откровенный купальник

Танк – купальник, который может быть как раздельным, так и сплошным. Главное, чтобы лямочки были цельнокройными. Танк визуально вытягивает фигуру. Открытая модель представляет собой трусики и короткий топ.

Танк - купальник с цельнокроенными лямками

Танкини – танк с удлиненным верхом типа майки. Бывает как с широкими, так и с узкими бретелями.

Танкини - верх типа майки

Халтер характеризуется бретелями, которые завязываются на шее. Модель отлично поддерживает грудь, а закрытый халтер еще и скрывает полноту бедер.

Халтер - бретели завязываются на шее

Так какой же тренд будет господствовать в пляжной моде в этом сезоне? Однозначного ответа нет. В плане расцветок дизайнеры модных домов предлагают самые разные – от цветочных и геометрических до этнических принтов. То же самое разнообразие царит в фасонах: приветствуются как строгие модели, так и легкомысленные – с рюшами, бахромой, завязочками и шнуровками.

Словом, дефицита выбора у нас нет сегодня нет. Но при покупке купальника однозначно стоит обратить внимание и на материал, из которого он изготовлен. В этом вопросе также присутствует разнообразие – хлопок, полиэстер, полиамид (нейлон или капрон), лайкра (спандекс, эластан), микрофибра. Самые оптимальные по свойствам и цене те купальники, в составе которых присутствует полиамид. Этот материал, который, кстати, производят наши земляки на предприятии КуйбышевАзот, обеспечивает необходимые свойства - делает купальник купальником: позволяют ему быстро сохнуть и не терять форму. Волокна полиамида имеют приятный блеск, поэтому купальные костюмы из этой ткани смотрятся особо привлекательно. От других синтетических материалов полиамид отличается и неплохой воздухопроницаемостью, поэтому тело будет «дышать». Такой купальник не теряет яркости и эластичности после контакта с морской или хлорированной водой, стоек к воздействию различных грибков, микроорганизмов и бактерий, гиппоаллергенен и очень прочен. Изделие из такой ткани, по отзывам покупателей, скорее надоест, чем порвется или потеряет вид. В общем, купальник, прослужит не один сезон. Физкультпривет!