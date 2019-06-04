«Ветераны войны не сдаются!»: в жигулевском лесу волонтеры за 2 часа нашли 93-летнего дедушку, которого родные искали 2 дня

31 мая, в последний день весны, беда случилась в семье Логиновых из Жигулевска. Вышел из дома на Новомогутовой на прогулку и не вернулся 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Логинов. Его родные забили тревогу, обратились в полицию, но по горячим следам дедушку найти так и не удалось. К ситуации подключились волонтеры.

Пропавшего реально искали только дети

— Заявка на поиск Ивана Романовича поступила «как мы любим»: через двое суток после пропажи, вечером воскресенья, — рассказывает региональный координатор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимир Рябов. — Заявитель, сын пропавшего Александр, изначально о нас не знал, в органах ему про нашу организацию не сообщили, только кто-то из жителей Жигулевска, вечером воскресенья узнав об уходе 93-летнего мужчины из дома, посоветовал обратиться к нам.

Родные и волонтеры раздавали местным жителям ориентировки, надеясь, что те видели пропавшегоФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Был собран оперативный штаб, который стал планировать поисковую операцию. До этого реально искали пропавшего только его дети — Александр и Татьяна. Они обходили близлежащую территорию, раздавали ориентировки, опрашивали соседей и осматривали берег Волги. Безрезультатно.

— К сожалению, со стороны органов, уполномоченных вести поиски, на осмотре территорий вокруг дома Александр не видел ни одного человека. Следовой собаки тоже. И ведь прошло тогда всего 3-4 часа с момента пропажи! Это печально, — продолжает представитель «Лизы Алерт». — А на момент обращения к нам прошло уже двое суток, два дня изнуряющей жары и впереди холодная ночь.

Лисы вышли на след

По словам Рябова, лисы — так называют активистов отряда — в ожидании задач утеплились. В этот раз на розыск вышли 14 добровольцев, они поделились на 4 команды. Двое делали карту камер наружного наблюдения. Еще трое вышли на линейные ориентиры от точки выхода пенсионера, полагаясь на то, что он откликнется на призывы. Пять человек выдвинулись на квадрат с техногенными завалами по пути к воде. Последние четверо, самые неподготовленные участники розыска во главе со старшим группы, пошли на осмотр береговой линии ниже по течению Волги — там любит рыбачить Иван Романович.

Мужчину нашли в той самой красной кепке, в которой он пропалФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Лисы общались по специальной рации. Эфир ожил в 1-30 ночи. С заброшенного участка, в метрах 135 севернее от штаба, кто-то слабо откликнулся на обращения поисковиков. Мужской голос звал: «Александр, Саша!» Волонтеры выдвинулись на звук и на горе в лесу увидели объект поиска. Иван Логинов в красной футболке. Живой, просит воды, правда без обуви и двигаться может только с посторонней помощью.

— Через 27 минут группа эвакуации обула Ивана Романовича в шикарные меховые тапочки, напоили водой и, преодолев заросли шиповника и два разобранных ветхих забора, доставили дядю Ваню к машине. Мы едем в объезд, — вспоминает Владимир Рябов. — Ждем скорую уже у дома заявителя, ставшего в эту ночь нашим штабом.

«Аппетит хороший, надеемся на скорый прогресс!»

К счастью, все закончилось хорошо. Сейчас ветеран возвращается к нормальной жизни со своими родными.

Дедушке оказали помощь уже на местеФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

— Сутки он спал, я будил его, чтобы покушал и принял лекарство, — делится с корреспондентом «КП-Самара» сын Ивана — Александр. — Сегодня уже после завтрака оделись и сели в кресло. Сидит, читает местную газету «Жигулевский рабочий», слушает радио. Посмотрю, как будет себя чувствовать, сегодня или завтра начнем потихоньку ходить. Аппетит хороший, так что надеемся на скорый прогресс! Ветераны Великой Отечественной войны не сдаются!

Александр Логинов выражает большую благодарность активистам отряда «Лиза Алерт». Они смогли отыскать его отца всего лишь за пару часов, тогда как своими силами два с половиной дня не получалось сделать ничего. Волонтеры же в свою очередь призывают не медлить и в случае пропажи близкого обращаться к ним по телефону: 8-800-700-54-52.