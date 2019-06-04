2019-06-04T12:44:52+03:00
Общество

Вступила во взрослую жизнь: 11-классница из Сызрани написала ЕГЭ по математике и родила

Пока девушка сдавала экзамен возле стен школы дежурила скорая помощь
Анастасия ФИЛАТОВА
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Возле стен школы, где беременная школьница сдавала экзамен, дежурила скорая помощьВозле стен школы, где беременная школьница сдавала экзамен, дежурила скорая помощьФото: Евгения ГУСЕВА
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На минувшей неделе в Самарской области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ. Во время экзамена выпускники находятся под постоянным наблюдением учителей и даже видеокамер. Казалось бы, в таких условиях нет места неожиданным и незапланированным событиям. Однако 11-классница из Сызрани смогла всех удивить. 29 мая она пришла на сдачу ЕГЭ по математике на последнем месяце беременности.

- У девушки есть заболевание, которое могло обостриться из-за большого срока беременности. В связи с этим лечащий врач школьницы по своей инициативе направил к школе в районе Образцовой площадки скорую помощь. Медики дежурили возле учебного заведения на протяжении всего экзамена, чтобы в любой момент оказать беременной помощь, - сообщили в Западном управлении министерства образования и науки Самарской области.

К счастью, волнение от сдачи экзамена никак не повлияло на состояние 17-летней девушки. Она выполнила все задания и спокойно покинула учебное заведение. Ребенок же появился на свет спустя два дня после сдачи ЕГЭ. Девушка благополучно родила 31 мая. Сейчас молодая мама и ее ребенок находятся в хорошем состоянии.

Отметим, что данная новость разделила жителей Самарской области на два лагеря. Кто-то возмутился, что девушка, еще не успев окончить школу, уже стала матерью, а кто-то не нашел в этом ничего страшного — выпускница уже достаточно взрослая и готова к созданию семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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