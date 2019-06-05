Хочешь вернуть стройность в короткие сроки? Устрой себе «Соковыжималку»

Интенсивные курсы, призванные вернуть участникам стройность и любовь к себе, давно уже пользуются популярностью во всем мире. В Самаре такой интенсив разработал фитнес-клуб «Спортзавод». Спортивные центр предлагает сразу две насыщенные программы «Летний жиротоп» и «Соковыжималка».

Детально разработанная программа и круглосуточная поддержка

- Эти проекты длятся 50 дней. Проводятся в мини-группах и включают в себя все то, что максимально «работает» на результат. Есть специально разработанная программа тренировок, которая корректируется в зависимости от уровня подготовки группы и того, как идет процесс сброса веса. Есть ежедневные отчеты по питанию от участников интенсива. Корректирует план питания куратор. Участники круглосуточно получают поддержку и мотивацию, для этого создается общий чат со всеми тренерами и участницами проекта, - рассказывает управляющая фитнес-клуб «Спортзавод» Марина Аникина.

За 50 дней участники не только входят в ритм регулярных тренировок, но учатся питаться правильно. Таким образом, худеющие не только оперативно теряют лишнее, но и после курса без проблем смогут поддерживать полученные результаты.

- Благодаря оптимально подобранной нагрузке, постоянному контролю над питанием процесс похудения идет интенсивно, а благодаря тому, что участницы получают знания и постоянную обратную связь от кураторов программы – сохраняется оптимизм, настрой на победу и увлекательность этих 50 дней, - добавляет Марина.

На первом занятии участникам рассказывают все секреты правильного питанияФото: Альберт ДЗЕНЬ

Подарки за усердие

Но не только за это участники любят «Летний жиротоп» и «Соковыжималку» и с нетерпением ждут новый сезон. Разнообразная фитнес-программа часто включает в себя и подарки - платные услуги клуба.

- Подарком могут стать занятия в Студии сайкла или Йога в гамаках, а также солярий и другие услуги фитнес-клуба «Спортзавод», - рассказывает Марина Аникина. - Сейчас идет 15-й по счету проект, около 300 человек уже похудели в них. Они подходят практически всем, людям в любом возрасте. И даже если у вас нет фитнес-опыта и опыта самостоятельных занятий фитнесом, программы придутся вам по душе.

Участники получают внимание и поддержку. Фото группы "Фитнес. Худеем с "Соковыжималкой" (club137833840/vk.com)

Кому подойдет?

Кураторы проектов внимательно относятся не только к настроению, но к здоровью своих подопечных.

- Программы «Летний жиротоп» и «Соковыжималка» подходят почти всем. Есть небольшие ограничения по здоровью. Все-таки похудение в короткий срок предполагает серьезную интенсивность нагрузки и на органы питания в том числе. Но все ограничения обговариваются индивидуально с кураторами программы, и допуск к участию делается персонально. Эти проекты – отличный мотиватор и подходят тем, у кого проблемы с самомотивацией для регулярных занятий. В качестве дополнительной мотивации, например, в программе используется система начисления баллов за регулярность отчетов по питанию, посещение всех занятий и так далее, - отмечает управляющая фитнес-клуб «Спортзавод».

Накопленные баллы участники могут перевести в деньги и использовать при покупке услуг фитнес-клуба «Спортзавод».

- Некоторые наши постоянные участницы покупают следующий курс «Соковыжималки» почти с 50% скидкой. Мы всегда рады тем, у кого стоит конкретная задача – похудеть в короткий срок, тем, кто только начинает заниматься телом и нуждается в регламентации этого процесса, погружении в информацию по фитнесу и собственному телу и построению плана тренировок. А вот тем, у кого уже есть тренировочный опыт, кому необходимо не столько сбросить вес, сколько «отточить» фигуру, «посушить» тело для рельефа – эти программы не совсем подойдут, - отметила Марина.

Ведут тренировки лучшие специалисты фитнес-клуба «Спортзавод». Фото группы "Фитнес. Худеем с "Соковыжималкой" (club137833840/vk.com)

Тренировки и фото, фото, фото

Для тех, чья цель «отточить» и «посушить» тело для рельефа, «Спортзавод» запускает новый клубный проект «ИнстаБоди».

- «ИнстаБоди» – это 90 дней фотогеничного тренинга-сушки. Каждая участница получит в результате рельеф, красивые фото во время тренировок, итоговое фото. В программе также будут 3 тренировки в неделю, контроль питания, ежедневная мотивация, но добавится фотосопровождение, обучение позингу и «фишечка» курса - совместные тренировки (и фото) с приглашенными звездами фитнеса Самары, - подробнее рассказывает Марина.

Группа в проект «ИнстаБоди» как раз набирается. Стартует программа в конце июня. Организаторы обещают, что это будет не только эффективный, но и эффектный проект в прямом смысле этого слова.

Справка КП:

Проект «ИнстаБоди» стартует 29 июня. Узнать подробнее и записаться можно на сайте www.соковыжималка63.рф