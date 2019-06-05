«Они впервые улыбнулись солнцу»: детям-инвалидам из пансионата подарили праздник с клоунами и собаками

В Самарском пансионате для детей-инвалидов живет больше трехсот человек. Самый частый диагноз — умственная отсталость. А вместе с ним врачи ставят целый «букет» сопутствующих заболеваний, ДЦП и синдром Дауна — самые безобидные из них. Сирот в пансионате мало. Почти у всех, кто здесь находится, родители живы-здоровы. Однажды они привели своих детей в спецучреждение, написали заявление: «Прошу временно поместить ребенка» и ушли. Они не вернулись ни через полгода, ни через три.

Дети из учреждения за ворота не выходят. Чаще всего они видят только медсестер, врачей и друг друга. Некоторые пациенты не ходят и не разговаривают. Именно для этих ребят ко Дню защиты детей благотворительные фонды Самары решили устроить праздник, и многие дети чуть ли не в первый раз в жизни смогли улыбнуться яркому солнцу на улице. Больше полусотни волонтеров, клоунов и аниматоров вместе с детьми танцевали, пели, учили опытам с жидким азотом, готовили смузи, рисовали картины акрилом, делали фигурки из шариков и даже занимались гончарным делом. А еще все смогли поиграть с собаками из кинологической службы самарской полиции.

Впервые прищурились от солнца

В пансионате два отделения. В одном из них лежат ребята с сохранным интеллектом, в другом — отделении паллиативной помощи — обездвиженные дети, которые почти не реагируют на внешний мир. Дети, состояние здоровья которых позволяет выходить на улицу, праздновали прямо во дворе. К тяжелобольным ребятам, которые сами передвигаться не могут, праздник вместе с клоунами и собаками пришел сам.

Многие дети никогда не выходили на улицуФото: Даниил ЛЕБЕДЕВ

Леше скоро исполнится 18 лет. Он всегда рад гостям и пытается с ними пообщаться через звуки и прикосновения. Когда кто-то подходит к Лешиной кроватке и протягивает руку, он сначала улыбается и гладит ладонь. А потом, убедившись, что опасности нет, крепко ее держит. Здесь Леша провел почти всю жизнь. После совершеннолетия мальчика переведут в такой же пансионат для взрослых. Вполне возможно, что сегодня — единственный день, когда мальчик увидел кого-то, кроме персонала пансионата.

В соседнюю палату — для девочек — недавно перевели Мишу.

— А почему так?

— Ну, рядом с девочками он спокойный. В других палатах он плачет, — улыбается медсестра.

Миша впервые погладил собаку, и совсем не боялся.

В этот день Миша впервые погладил собакуФото: Даниил ЛЕБЕДЕВ

«Это не разовая акция»

-Сегодня у ребят сбылись мечты. Они покатались на квадроциклах клуба «Новый горизонт», сфотографилось с обезьянкой, увидели фокусников. У них не было до этого такой возможности, потому что учреждение закрытое. Дети не выходят за ворота вообще, — рассказывает один из организаторов праздника директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест.

О детях круглосутчно заботится персонал больницыФото: Даниил ЛЕБЕДЕВ

Сейчас региональные власти стараются сделать пансионат менее закрытым. Такие праздники будут постоянными.

— Мероприятий здесь никогда не было. Сюда никого не пускали. Сегодня максимально на улицу вывезли всех, кого можно по фактическому состоянию. Многие впервые увидели собак, потрогали их. Это не разовая акция, такое мы будем делать С этого года с общественными организациями мы внедрили целое волонтерское направление. У нас есть старшие помощники Ольга Пудовкина и Ольга Шелест, которые привлекают волонтерские отряды, — рассказывает заместитель министра демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева. — Это замечательные системные подвижки. Многие ребята делают успехи не потому, что их 24 часа наставляют. Они получают тепло от руки к руке, глаза в глаза. Нашему движению не так много времени, но уже за этот срок дети изменились Мы представляем, что будет, когда пройдет год-два-три. Вообще не узнаем.

Теперь такие праздники будут проводить постоянноФото: Даниил ЛЕБЕДЕВ

Пришли на праздник и родители, которые живут с особыми детьми дома. Ольга П. привела сюда 16-летнюю дочь Александру. Девочка родилась с врожденной патологией пищевода. Диагноз ДЦП поставили как сопутствующий.

-Перенесли около 4 операций по основному заболеванию. Надо отдать должное врачам, они не уговаривали отказаться. Это моя дочь, других мыслей не было. Первые шесть лет была борьба за выживание. Из-за проблем с пищеводом, ребенок бы погиб, — рассказывает Ольга. — Отклонения были еще во время беременности. Врачи уверяли: они не настолько серьезные, что приведут к болезням ребенка. Ничего не предвещало. Все диагнозы поставили после родов. Папе спасибо, он нас поддержал. Саша у нас много умеет делать. Нам говорили, что мы будем лежать полностью обездвиженные, но мы держим голову, все понимаем, хотя не всегда. Но развитие идет. И сегодня Саша была очень рада мероприятию. Как правило, такие дети не посещают крупные шумные мероприятия, но тут ей было комфортно.

На прощание Ира хочет подарить этот шарик гостямФото: Даниил ЛЕБЕДЕВ

Вместо P.S.

Одна из любимиц работников и волонтеров пансионата — Ирина. Девочка тоже лежит в отделении паллиативной терапии. Ира очень живо реагирует на все происходящее. Особенно ей понравилась собака из воздушных шариков. Сначала малышка играет с ним сама, а потом — на прощание — дарит волонтерам, чтобы те поскорее вернулись.