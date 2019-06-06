"У меня была дыра в ягодице": 40-летняя жительница Самары начала гнить заживо

Жительницу Самару изуродовали в клинике Екатеринбурга. Женщина обратилась к пластическим хирургам за красивой грудью и подтянутыми ягодицами, а получила задранные соски и дыру в ягодице. С этой проблемой Владислава М. (имя изменено по просьбе героини) пришла на прием к депутату Госдумы от Самарской области Александру Хинштейну.

Было все, кроме красивой груди

У 40-летней жительницы Самары Владиславы было все – любящий муж, дети, своя квартира. Для полного счастья не хватало только фигуры получше. Владислава захотела сделать подтяжку груди.

Женщина подкопила денег и стала искать подходящую клинику, чтобы и качество высокое, и цена подходящая. Тогда Владислава обратилась в Центр косметологии и пластической хирургии имени С.В. Нудельмана в Екатеринбурге.

- Эта клиника казалась надежной. Врачи объясняли, что у меня шрамов почти не будет, - рассказывает Владислава.

Клиентке сделали коррекцию груди, и результат женщине понравился. Довольная новым отражением в зеркале, Владислава поехала домой. Вот только радость была недолгой. Уже через две недели грудь деформировалась.

Ягодицы и бедра Владиславы были почти черные, из них сочилась жидкость

- Это было не увеличение груди, а только коррекция. Имплантаты мне не вставляли. Я посоветовалась со столичными пластическими хирургами. Мне сказали, что врачи сделали ошибку, - вспоминает Владислава. - Я обратилась в клинику, где делала операцию.

Попа как у Ким Кардашьян

В клинике Нудельмана новый хирург согласился исправить ошибку, но уже за счет Владиславы. В качестве бонуса женщине предложили сделать попу как у фотомодели Ким Кардашьян.

- Предложили сделать липосакцию и липофилинг (пересадка жировой ткани из одной части тела в другую, - прим. ред). Заверили, что это несложная операция, и еще и скидку пообещали за первую ошибку, - Владислава рассказывает о последних спокойных днях в своей жизни. – Я хоть и боялась, но согласилась.

Женщина фактически гнила заживо

Наутро женщина проснулась с почерневшей ягодицей, из нее сочилась жидкость. Владислава забеспокоилась и спросила у врача, нормально ли это. Хирург посоветовал женщине не накручивать и ехать домой.

- «Сделайте массаж, походите на физиотерапию и все пройдет», - приводит Владислава слова врача. – Ну я и не медик, откуда мне знать, нормально это или нет? Уехала домой.

Через месяц женщина уже не могла ходить и сидеть. Владислава снова поехала в клинику в Екатеринбург. Там ей сделали проколы в ягодице, но это не помогло.

Дыра в ягодице

Владислава решила обратиться к другим врачам. Те в один голос сказали: абсцесс. Вот только исправлять ошибку пластических хирургов никто не решался. Слишком велика была ответственность.

- Я присылала результаты УЗИ и МРТ хирургу из Екатеринбурга. А он продолжал твердить: массаж, физиотерапия, обертывание. Мол, на снимках нет ничего страшного, а врачи просто некомпетентны,- возмущается Владислава.

Долго женщина ходила с дырой в ягодице

Тогда женщина обратилась в клинику пластической хирургии в Москве. Там врачи посоветовали срочно ехать в гнойное отделение столичной больницы. Владиславе сказали: часть ягодицы придется удалить, чтобы удалить гной. Если бы женщина еще немного протянула с обращением к специалистам, она стала бы инвалидом.

- Я долго ходила буквально с дырой в ягодице, там была открытая рана, чтобы нагноение снова не началось, - показывает фотографии Владислава. – Теперь у меня там рубец. В былую форму я не вернусь, меня просто изуродовали. Я даже не хочу, чтобы на меня смотрели.

Хирург до сих пор работает

Тем не менее, Владислава не собирается оставлять безалаберность хирургов без внимания. На операцию и восстановление после нее женщина потратила почти 3 млн рублей.

- Я писала письма с претензиями к клинике. Настаиваю на возмещении за нанесенный вред моему здоровью и хочу привлечь к ответственности хирурга, который допустил ошибку. Он до сих пор работает в клинике. Представляете, сколько таких случаев может быть? – удивляется Владислава.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении хирургов екатеринбургского Центра косметологии и пластической хирургии им. С. В.Нудельмана. Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

С такими шрамами Владислава не может даже купальник надеть

Правда, Владислава опасается: клиника повлияет на ход следствия. С этими переживаниями она и пришла 4 июня на прием к депутату Госдумы от Самарской области Александру Хинштейну.

- Мне так и не назначили судмедэкспертизу. Уже сколько времени прошло? Я боюсь, что дело замнут, - переживает женщина.

Пока верстался номер

Владислава сообщила: экспертизу все-таки назначили.