2019-06-06T18:25:00+03:00
Общество

"Шли наперегонки с катерами": самарский спортсмен стал победителем в заплыве на 5 км в Керченском проливе

Теперь Николай Картаев собирается устроить пятидневную водную эстафету в Самаре на 181 километр. Смельчаки уже есть
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарский пловец пришел к финишу первымСамарский пловец пришел к финишу первым
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Николай Картаев стал победителем заплыва в Керченском проливе. 5,5 километра между Крымским мостом и паромной переправой в открытой воде мужчина преодолел быстрее всех - за 1 час 15 минут. Самым сложным отрезком стал километровый фарватер - здесь пришлось плыть без остановок и максимально быстро. Кстати, для судов пролив на время соревнований не закрывали: группе пришлось останавливаться и пропускать транспортные средства.

- Я участвовал практически во всех заплывах X-WATERS, - самая длинная дистанция была в Австрии, 17 километров. Была Волга, Байкал, Черногория, Мальта. Для меня участие в заплывах - это возможность совместить любимое хобби и страсть к путешествиям. До этого ни разу не был в Крыму, а тут удалось совместить - и интересные места посмотреть, и медаль выиграть, - рассказывает Николай.

Для заплыва никто пролив не перекрывал

Для заплыва никто пролив не перекрывал

Он стал лучшим из 42 спортсменов, среди которых были представители Испании, Великобритании. Сам мужчина признается, что когда вышел из воды и понял, что победа за ним, захлебнулся от нахлынувших эмоций, хотя раньше уже становился победителем других заплывов, как в своей возрастной группе, так и среди всех пловцов. Но Керченский заплыв стоял особняком - сложная дистанция, новые испытания.

В заплыве участвовали 42 пловца

В заплыве участвовали 42 пловца

- Для меня все это - отличный шанс получить эндорфины. В 90-е я вел не слишком правильный образ жизни. Потом подумал: стоп, хватит. Занялся бегом, плаванием. Сейчас провожу открытые тренировки. Мне очень нравится, как много движухи сейчас в этом направлении. Много молодежи выбирает здоровый образ жизни, они приходят на марафоны, соревнования, заряжают позитивом. Это счастье - быть причастным к подобному. К тому же мне приятно быть примером для своих дочерей, которые смотрят на меня и учатся только хорошему, - рассказывает Николай.

Это не первая медаль для Николая

Это не первая медаль для Николая

Керченский заплыв открыл череду подобных соревнований в России и мире. Николай уже планирует новые поездки, а еще собирается провести уникальную водную эстафету в Самаре.

- Мы решили, что в Самаре тоже должно пройти мероприятие X-WATERS. Просто переплыть Волгу - скучно, таких соревнований много. Мы придумали настоящий вызов: с 21 по 25 августа пройдет эстафета на Самарской Луке, в которой нужно проплыть 181 километр по течению в составе эстафетной команды или сольно. Единственный заплыв, в котором, преодолев 100 миль, вы выйдете на сушу там же, где вошли в воду в первый день! Приключение длиною в пять дней, где каждый день вам придется преодолевать дистанцию до 40 км, ночевать в палаточном лагере и любоваться видами заповедника, - рассказывает про свою идею Николай. По его словам, на сольный заплыв уже зарегистрировались восемь человек. Сделать это можно до августа, заполнив заявку на сайте x-waters.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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