"Шли наперегонки с катерами": самарский спортсмен стал победителем в заплыве на 5 км в Керченском проливе

Николай Картаев стал победителем заплыва в Керченском проливе. 5,5 километра между Крымским мостом и паромной переправой в открытой воде мужчина преодолел быстрее всех - за 1 час 15 минут. Самым сложным отрезком стал километровый фарватер - здесь пришлось плыть без остановок и максимально быстро. Кстати, для судов пролив на время соревнований не закрывали: группе пришлось останавливаться и пропускать транспортные средства.

- Я участвовал практически во всех заплывах X-WATERS, - самая длинная дистанция была в Австрии, 17 километров. Была Волга, Байкал, Черногория, Мальта. Для меня участие в заплывах - это возможность совместить любимое хобби и страсть к путешествиям. До этого ни разу не был в Крыму, а тут удалось совместить - и интересные места посмотреть, и медаль выиграть, - рассказывает Николай.

Для заплыва никто пролив не перекрывал

Он стал лучшим из 42 спортсменов, среди которых были представители Испании, Великобритании. Сам мужчина признается, что когда вышел из воды и понял, что победа за ним, захлебнулся от нахлынувших эмоций, хотя раньше уже становился победителем других заплывов, как в своей возрастной группе, так и среди всех пловцов. Но Керченский заплыв стоял особняком - сложная дистанция, новые испытания.

В заплыве участвовали 42 пловца

- Для меня все это - отличный шанс получить эндорфины. В 90-е я вел не слишком правильный образ жизни. Потом подумал: стоп, хватит. Занялся бегом, плаванием. Сейчас провожу открытые тренировки. Мне очень нравится, как много движухи сейчас в этом направлении. Много молодежи выбирает здоровый образ жизни, они приходят на марафоны, соревнования, заряжают позитивом. Это счастье - быть причастным к подобному. К тому же мне приятно быть примером для своих дочерей, которые смотрят на меня и учатся только хорошему, - рассказывает Николай.

Это не первая медаль для Николая

Керченский заплыв открыл череду подобных соревнований в России и мире. Николай уже планирует новые поездки, а еще собирается провести уникальную водную эстафету в Самаре.

- Мы решили, что в Самаре тоже должно пройти мероприятие X-WATERS. Просто переплыть Волгу - скучно, таких соревнований много. Мы придумали настоящий вызов: с 21 по 25 августа пройдет эстафета на Самарской Луке, в которой нужно проплыть 181 километр по течению в составе эстафетной команды или сольно. Единственный заплыв, в котором, преодолев 100 миль, вы выйдете на сушу там же, где вошли в воду в первый день! Приключение длиною в пять дней, где каждый день вам придется преодолевать дистанцию до 40 км, ночевать в палаточном лагере и любоваться видами заповедника, - рассказывает про свою идею Николай. По его словам, на сольный заплыв уже зарегистрировались восемь человек. Сделать это можно до августа, заполнив заявку на сайте x-waters.com.