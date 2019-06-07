Определили лидера: в АО «Транснефть - Приволга» прошел ежегодный смотр-конкурс «Лучший по профессии».

Конкурс проводится с 2001 года. В этом году за звание лучшего из лучших соревновались 54 профессионала. Победители будут представлять предприятие уже на уровне компании «Транснефть».

ПРАЗДНИК МАСТЕРСТВА И ОБЩЕНИЯ

Основная движущая сила любого предприятия - люди. Именно они задают тон и темп производству, стоят за любыми, самыми высокими показателями. Поэтому конкурс «Лучший по профессии» в АО «Транснефть - Приволга» становится настоящим праздником общения и мастерства. Ведущие специалисты по основным рабочим профессиям из Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания готовы к честной борьбе. Все они - победители первого этапа смотра-конкурса, прошедшего в каждом филиале.

- Конкурс способствует внедрению передового опыта и новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, - отметил на церемонии открытия конкурса и.о. главного инженера АО «Транснефть - Приволга» Азамат Хабибуллин. - Это одно из самых значимых событий для нашего предприятия. Тем более приятно, что в этом году четыре молодых специалиста приняли участие в конкурсе на первом этапе и стали победителями в своих подразделениях. Сегодня они участвуют во втором этапе конкурса. Значит, им интересно работать, расти, развиваться.

Молодежь с этим мнением согласна. Иван Посошков второй год работает слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике в Самарском РНУ.

- Конкурс - шанс развить свои навыки. Готовясь к нему, я освоил новое оборудование, с которым не сталкивался ранее, много прочитал специальной литературы. Даже если не получится победить, это толчок в карьере, - считает Иван.

И он прав. Победить в конкурсе престижно. Лучший из лучших определяется не только в личном, но и в командном зачете. Это является дополнительным стимулом повышения производственных показателей для всего коллектива.

От внимательного взгляда наставника ничего не укроется. Фото: АО «Транснефть - Приволга»

«НРАВИТСЯ РЕЗУЛЬТАТ»

Конкурс интересен и опытным сотрудникам. Трубопроводчики, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, водители, операторы товарные и лаборанты - всего 12 профессий.

Дмитрий Матвеев, электрогазосварщик Саратовского РНУ, на втором этапе в прошлом году занял второе место. Провел работу над ошибками, и вот итог - сегодня он лучший сварщик акционерного общества.

- Мне нравится что-то создавать, работать именно руками, видеть результат своего труда. Участие в соревнованиях - это высокая ответственность. А представлять свою организацию на общероссийских соревнованиях - стимул, чтобы продвигаться дальше. И уважение коллег - немаловажный фактор, - считает Дмитрий.

Сварщики, как и все остальные конкурсанты, соревнуются как в теории, так и в практике.

- Сотрудники от года к году растут, прогресс очевиден, - говорит главный сварщик АО «Транснефть - Приволга» Максим Колмаков. - Совершенствуются технологии, оборудование. Следовательно и уровень мастерства растет. К тому же в компании постоянно проводятся курсы повышения квалификации. Кто хочет развиваться, тому все условия созданы.

А ВЫ УМЕЕТЕ РИСОВАТЬ ЭКСКАВАТОРОМ?

Наверное, никто не будет спорить, что самыми зрелищными на конкурсе были состязания машинистов экскаваторов. Задания непростые: экскаваторщикам пришлось не только котлованы рыть, но и в боулинг поиграть, и в живописи поупражняться - привязанной к ковшу тонкой кисточкой написать на холсте слово «нефть». Сложно, но в работе и не с таким приходится сталкиваться.

- Когда работаешь, с машиной становишься одним целым. И это очень важно. Рисуя ковшом, нужно все точно рассчитать. Сантиметр влево, сантиметр вправо - недопустимо, точно так же, как и в обычной работе на трубе, - объясняет машинист экскаватора - сотрудник Волгоградского РНУ Алексей Сапрыкин. Во втором этапе конкурса «Лучший по профессии» он победил, теперь рассчитывает на хороший результат в соревнованиях на уровне компании «Транснефть». И шансы есть, ведь он почти безупречно выдержал очень сложные испытания.

- Наша техника, несмотря на кажущуюся неповоротливость, в умелых руках чудеса творит, - комментирует заместитель начальника отдела транспортных средств и спецтехники АО «Транснефть - Приволга» Игорь Шумилов. - Скорость, точность, техника - оцениваем все. За каждую ошибку начисляем дополнительные баллы. Чем меньше очков, тем лучше. Судить было сложно. Уровень участников высокий.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Очень ярким, полным эмоций было и состязание водителей грузовых автомобилей.

- Водитель - одна из самых важных профессий нашей отрасли, - уверен начальник отдела транспортных средств и спецтехники АО «Транснефть - Приволга» Ильнар Зинатуллин. - Если транспорт подведет, плановые работы будут под угрозой. Водителей мы серьезно проверяем перед приемом на работу. И стаж, и опыт учитываем, и теоретические знания проверяем. Случайных людей у нас нет. Все ребята - мастера своего дела.

Ров с водой, резкий спуск и подъем, неожиданные повороты - профессионалы «Транснефть - Приволги» справляются со всеми испытаниями. Условия одинаковы для всех - трассу обустроили специально для соревнований. Конкурсанты увидели ее только во время соревнований. Кстати, участники, не прошедшие теорию, по условиям конкурса к практике не допускались.

В АО «Транснефть - Приволга» «двоечников» не держат: правила дорожного движения и основы охраны труда знают все.

- У нас не было возможности потренироваться. Трасса незнакомая, грунт непривычный: где-то машину тянет вниз, гдето она, наоборот, выпрыгивает. Это довольно сложно, но мы справляемся - это наша работа, - улыбается водитель Саратовского РНУ Иван Скупов. В водительском чемпионате ему досталось второе место. А первое - у сотрудника Самарского РНУ Николая Астапова. Опытный шофер внес свой вклад в командный зачет. По итогам соревнований самарцы завоевали первое командное место, потеснив с пьедестала триумфаторов прошлого года, коллег из Бугуруслана. Лучше всех в своих номинациях выступили слесарь по КИПиА Денис Денисов, оператор товарный Александр Захаров и трубопроводчик линейный Дмитрий Кривец.

Число участников растет год от года, ведь участвовать в конкурсе престижно. Фото: АО «Транснефть - Приволга»

ДО ВСТРЕЧИ В ИЮЛЕ

Все победители получили дипломы и денежные вознаграждения. - Мы очень серьезно готовились ко второму этапу конкурса «Лучший по профессии», - говорит генеральный директор АО «Транснефть - Приволга» Дмитрий Бузлаев.

- Коллективом акционерного общества была проведена большая работа. Одна из задач - подготовить и обустроить на высоком уровне производственные площадки, вторая - подготовить наших специалистов, чтобы они показали достойные результаты.

12 лучших сотрудников компании примут участие в финальном туре конкурса на звание «Лучший по профессии» среди работников организаций ПАО «Транснефть», он пройдет в начале июля в Самаре. АО «Транснефть - Приволга» уже дважды - в 2003 и 2010 годах - становилось площадкой для проведения конкурса на уровне

ПАО «Транснефть». Этим летом работники основных нефтепроводных профессий со всей страны вновь приедут в Самару. - ПАО «Транснефть» доверило нам проведение этого конкурса, и, я уверен, мы это доверие оправдаем, - продолжает Дмитрий Бузлаев. - Надеюсь, большой вклад всего нашего коллектива будет соответствующим образом оценен, а наши победители сумеют составить достойную конкуренцию коллегам из других регионов.