Восьмые Российско-Китайские молодежные летние игры в Самаре: что это такое, за кем следить, когда смотреть?

Еще ощущается послевкусие прошедшего в России и, в частности, в Самаре чемпионата мира по футболу-2018, а областная столица уже снова стала центром проведения международных спортивных соревнований.

В этом году с 15 по 22 июня в городе впервые пройдут Российско-Китайские молодежные летние игры. В них примут участие более 500 спортсменов в возрасте от 13 до 19 лет: по 205 человек с каждой стороны. К слову, почти 80% российской сборной составляют спортсмены из Самарской области.

Эти международные состязания двух стран - восьмые по счету. Ранее они проходили в китайских городах Тяньцзине, Пекине и Шанхае, а в России - в Москве, Пензе и Иркутске. Теперь Самара готова их принять во всем спортивном всеоружии.

Российские спортсмены ко встрече с соперниками из Китая готовыФото: Вера ЦЫГАНКОВА

- Предполагаю, что на принятие решения о проведении в Самаре российско-китайских игр повлиял опыт нашего региона в проведении ЧМ-2018 и созданная к моменту его проведения инфраструктура, - отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Символично, что откроются Игры в день начала самарских матчей ЧМ-2018 17 июня. Торжественная церемония состоится в Самарском академическом театре оперы и балета в 14.00. Но следить за соперничеством сильнейших молодых спортсменов России и Китая можно уже с 15 июня. В этот день начнутся официальные тренировки команд. Две из них по пляжному волейболу пройдут на Речном вокзале в районе 6-го причала в 10.00 и с 15.00 до 18.00 - на самарской набережной.

Самым захватывающим зрелищем, конечно, будут сами соревнования. Они пройдут по восьми видам спорта: велоспорт-шоссе, художественная гимнастика, плавание, женский гандбол, пляжный волейбол, тхэквондо, футбол и бадминтон.

Гандбол

Большие надежды возлагает на сборную по гандболу. Особенно если учесть, что Самарская область и тольяттинская гандбольная "Лада" в этом виде спорта всегда были примерами. Это будет серия из трех матчей. Все они пройдут на базе спортивного комплекса "Молодежный": 16 и 19 июня с 17.00, а финал 21 июня с 11.00 до 12.30.

Футбол

В это же время на "Самара Арене" снова сойдутся сборные двух стран, на этот раз России и Китая. К суперсерии из трех матчей сборные юноше и девушек подготовились основательно.

- Мы редко встречаемся с командами не из Европы. Футболисты из Китая - это очень хорошая команда, организованная дисциплинированная, мобильная. Поэтому то, что мы с ними сыграем три игры, это очень хорошо для нашего развития. Мы их изучили. Мы их знаем, - рассказала исполняющая обязанности тренера женской юниорской сборной России по футболу Ольга Порядина. - Задача любой команды - побеждать, и мы приложим максимум усилий, чтобы показать результаты в каждом матче.

Первая игра среди женских юниорских сборных по футболу состоится уже 16 июня на стадионе "Металлург" в 18.00, второй раз девушки встретятся там же 18 июня в 18.00. Первые два матча мужских команд России и Китая пройдут на стадионе "Металлург" 17 и 19 июня в 11.00. За финальными встречами можно будет наблюдать на стадионе "Самара Арена". Юноши сыграют в 11.00, а девушки в 18.00.

Велоспорт

"Самара Арена" станет местом притяжения не только футболистов и их болельщиков, но и велосипедистов. На территории возле стадиона пройдут велогонки. Соревнования будут проходить каждый день с 18 по 20 июня с 10.00 до 13.00. На это время будут перекрываться для движения улицы дальняя и Арена-2018, также как и в дни тренировок 16 и 17 июня.

Завершаться Российско-Китайские игры в Самаре 21 июня торжественной церемонией на площадке амфитеатра площади Славы в 16.00 часов.

Подробная программа восьмых молодежных летних Российско-Китайских игр опубликована на сайте министерства спорта Самарской области.