Календарь игр ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2019/2020: расписание игр, матчи, время, с кем играют

Самарские "Крылья Советов" продержались в РПЛ целый сезон и в стыковых матчах смогли остаться в "элите" Чемпионата России еще на год. Конечно, планы перед командой стоят амбициозные: в следующем сезоне РПЛ 2019/2020 команда не должна болтаться в зоне вылета, ее место в середине - добраться до "еврокубков" прямо сейчас вряд ли получится. Для фанатов большой футбол начнется уже в середине лета: появился календарь игр ФК "Крылья Советов" в РПЛ на сезоне 2019/2020, расписание игр предвещает, что в первой части чемпионата России смогут насладиться футболом прямо на "Самара Арене".

Новый год в РПЛ для "Крыльев" начнется со встречи с московским "ЦСКА", затем на "Самара Арену" приедет тульский "Арсенал". Время этих матчей станет известно немного позже, но фанаты надеются, что игры состоятся поздним вечером, когда не будет столь удушающе жарко, как было в прошлом году примерно в это время на играх ЧМ - 2018.

Кстати, в этом году чемпионат России начнется раньше, чем в прошлом: в 2018 первую игру с ЦСКА проводили 31 июля.

Действующие чемпионы страны "Зенит" в Самару приедут только в октябре, 25 августа пройдет игра с московским "Спартаком". 28 июля состоится выездной матч в Уфе, а 11 августа - в Ростове. В конце сезона в последних турах самарский клуб ждут два домашних матча с южанами - с "Краснодаром" и "Сочи" подряд.

В этом году также будут играть до 8 декабря - напомним, что матч 1 декабря с "Оренбургом" даже пришлось перенести из-за сильного мороза. Возобновится чемпионат России 1 марта. Игра пройдет и 8 марта - в Международный женский день.

В пресс-службе РФС отмечают, что даты могут меняться в пределах 1-2 дней, а точное время матчей будет известно позднее. Также 25-26 сентября пройдут матчи 1/16 Кубка России.

Календарь ФК "Крылья Советов" на сезон 2019/2020 в Чемпионате России по футболу

(жирным выделены домашние матчи клуба)

1 тур: 14 июля 2019 Крылья Советов – ЦСКА

2 тур: 21 июля 2019 Крылья Советов – Арсенал

3 тур: 28 июля 2019 Уфа – Крылья Советов

4 тур: 04 августа 2019 Крылья Советов – Локомотив М

5 тур: 11 августа 2019 Ростов – Крылья Советов

6 тур: 18 августа 2019 Урал – Крылья Советов

7 тур: 25 августа 2019 Крылья Советов – Спартак М

8 тур: 01 сентября 2019 Крылья Советов – Динамо М

9 тур: 15 сентября 2019 Краснодар – Крылья Советов

10 тур: 22 сентября 2019 Ахмат – Крылья Советов

11 тур: 29 сентября 2019 Крылья Советов – Тамбов

12 тур: 6 октября 2019 Сочи – Крылья Советов

13 тур: 20 октября 2019 Оренбург – Крылья Советов

14 тур: 27 октября 2019 Крылья Советов – Зенит

15 тур: 03 ноября 2019 Крылья Советов - Рубин

ВТОРОЙ КРУГ

16 тур: 10 ноября 2019 Спартак М – Крылья Советов

17 тур: 24 ноября 2019 ЦСКА - Крылья Советов

18 тур: 1 декабря 2019 Крылья Советов - Уфа

19 тур: 8 декабря 2019 Крылья Советов – Урал

20 тур: 1 марта 2020 Крылья Советов – Оренбург

21 тур: 8 марта 2020 Рубин – Крылья Советов

22 тур: 15 марта 2020 Тамбов - Крылья Советов

23 тур: 22 марта 2020 Крылья Советов – Ахмат

24 тур: 5 апреля 2020 Зенит – Крылья Советов

25 тур: 12 апреля 2020 Локомотив М – Крылья Советов

26 тур: 19 апреля 2020 Крылья Советов – Ростов

27 тур: 26 апреля 2020 Арсенал – Крылья Советов

28 тур: 3 мая 2020 Динамо – Крылья Советов

29 тур: 10 мая 2020 Крылья Советов – Краснодар

30 тур: 17 мая 2020 Крылья Советов - Сочи