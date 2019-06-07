«Лопаты. Лопаты. Лопаты»: самарские выпускники запустили волну мемов про странный текст, попавшийся им на ЕГЭ

3 июня школьники по всей России написали ЕГЭ по русскому языку. В качестве письменной части, как и всегда, - сочинение по предложенному тексту. В нескольких регионах попался отрывок из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву». Для анализа школьникам предложили отрывок про лопаты.

Группу с мемами создал школьник из СамарыФото: соцсети

Отрывок из предложенного текста:

«Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево»

Сто баллов и дачная соткаФото: соцсети

Среди счастливчиков оказались и выпускники Самарской области. Дети обалдели и стали об этом рефлектировать. Так появилась группа «Мемы про лопату». Ее создали выпускники одной из самарских школы Роман Есько и Илья Пичкуров.

- Как только я увидел этот текст, я сначала был в полном недоумении. Первая моя мысль: «Что вообще можно написать об этом? Неужели мое сочинение будет полностью состоять из описания лопаты? Я вышел с экзамена, мы все стали обсуждать это. Все были ошарашены текстом. Вечером того же дня мы стали делать мемы про лопату и кидали их в школьную беседу. Я в шутку сделал паблик, - рассказывает создатель группы Роман Есько.

На тему ЕГЭ школьники обыгрывают все сюжетыФото: соцсети

Через несколько часов количество подписчиков перевалило за тысячу. За три дня на паблик подписались 6 тысяч человек. Смешные картинки про «сотку» баллов и дачную сотку, про армию и лопаты и, естественно, про разработчиков тестов.

Когда ребята увидели, с какой скоростью увеличивается число подписавшихся, они запустили свой мерч - футболки, посвященные лопатам. Например, перечеркнутая лопата и подпись «Без лопат». Или просто – лопата с подписью «Лопаты. Лопаты. Лопаты».

Главный герой всех шуток - лопатаФото: соцсети

Выпускники даже написали песню, посвященную Единому государственному экзамену. Строчки в ней примерно такие: «Не впечатляют подобные траблы, сначала лопаты а после че, грабли?», «К черту в истории карты и даты, если придумали текст про лопаты».

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут только после 20 июня. До этого времени выпускникам ничего больше не остается, кроме как шутить и переживать.

Выпускники шутят, как надо было готовиться к ЕГЭФото: соцсети

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