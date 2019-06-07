2019-06-07T17:32:25+03:00
Общество

«Лопаты. Лопаты. Лопаты»: самарские выпускники запустили волну мемов про странный текст, попавшийся им на ЕГЭ

Ребята создали группу, где с юмором обыграли текст про лопаты, который им предложили для анализа. Теперь школьники посвящают садовому инструменту стихи и песни и продают с ними футболки
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Главное, что сейчас волнует школьников - что будет после ЕГЭГлавное, что сейчас волнует школьников - что будет после ЕГЭ
Изменить размер текста:

3 июня школьники по всей России написали ЕГЭ по русскому языку. В качестве письменной части, как и всегда, - сочинение по предложенному тексту. В нескольких регионах попался отрывок из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву». Для анализа школьникам предложили отрывок про лопаты.

Группу с мемами создал школьник из Самары Фото: соцсети

Группу с мемами создал школьник из СамарыФото: соцсети

Отрывок из предложенного текста:

«Что бы я ни делал, в голове моей мерно взлетали лопаты. Лопаты. Лопаты. Лопаты. Они погружались в мягкую глинистую почву, сочно чавкающую под режущим лезвием. Они отрывали комья, цепляющиеся за родной пласт, они несли на себе землю, эти непрерывно движущиеся лопаты, они качали землю в своих железных ладонях, баюкали ее или резали аккуратными ломтями. Лопаты шлепали по земле, били по ней, дробили ее, поглаживали, рубили и терзали, заравнивали и подскребывали ее каменистое чрево»

Сто баллов и дачная сотка Фото: соцсети

Сто баллов и дачная соткаФото: соцсети

Среди счастливчиков оказались и выпускники Самарской области. Дети обалдели и стали об этом рефлектировать. Так появилась группа «Мемы про лопату». Ее создали выпускники одной из самарских школы Роман Есько и Илья Пичкуров.

- Как только я увидел этот текст, я сначала был в полном недоумении. Первая моя мысль: «Что вообще можно написать об этом? Неужели мое сочинение будет полностью состоять из описания лопаты? Я вышел с экзамена, мы все стали обсуждать это. Все были ошарашены текстом. Вечером того же дня мы стали делать мемы про лопату и кидали их в школьную беседу. Я в шутку сделал паблик, - рассказывает создатель группы Роман Есько.

На тему ЕГЭ школьники обыгрывают все сюжеты Фото: соцсети

На тему ЕГЭ школьники обыгрывают все сюжетыФото: соцсети

Через несколько часов количество подписчиков перевалило за тысячу. За три дня на паблик подписались 6 тысяч человек. Смешные картинки про «сотку» баллов и дачную сотку, про армию и лопаты и, естественно, про разработчиков тестов.

Когда ребята увидели, с какой скоростью увеличивается число подписавшихся, они запустили свой мерч - футболки, посвященные лопатам. Например, перечеркнутая лопата и подпись «Без лопат». Или просто – лопата с подписью «Лопаты. Лопаты. Лопаты».

Главный герой всех шуток - лопата Фото: соцсети

Главный герой всех шуток - лопатаФото: соцсети

Выпускники даже написали песню, посвященную Единому государственному экзамену. Строчки в ней примерно такие: «Не впечатляют подобные траблы, сначала лопаты а после че, грабли?», «К черту в истории карты и даты, если придумали текст про лопаты».

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут только после 20 июня. До этого времени выпускникам ничего больше не остается, кроме как шутить и переживать.

Выпускники шутят, как надо было готовиться к ЕГЭ Фото: соцсети

Выпускники шутят, как надо было готовиться к ЕГЭФото: соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зацени мемасик: откуда появляются и куда пропадают фразочки и картинки, которые бесят каждого

Семь наивных вопросов об интернет-явлении, которое украшает или портит (?) нашу жизнь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В МЧС прокомментировали информацию о радиоактивной свалке в Тольятти
Утверждены конкретные шаги по развитию научно-образовательного центра в Самаре в сотрудничестве с ГК "Ростех"
Игиловец в Самаре вербовал в террористическую организацию и работал водителем маршрутки
В историческом центре Самары продлили запрет на движение по нескольким улицам
В Самаре ради «Королевы спорта» сделают пешеходными несколько улиц
На трассе под Самарой упал на бок грузовик
В Самаре из-за «ВолгаФеста-2019» закроют проезд по улице Максима Горького
В Самаре исправительные колонии украсили фруктовыми деревьями и цветами
В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют движение транспорта
В Тольятти полицейские нашли женщину, избившую на улице свою маленькую дочь
Движемся вверх: Самарская область вошла в топ-25 регионов по состоянию инвестклимата
Управляющие компании и АО «Самарагорэнергосбыт» активизируют совместную борьбу с неплатежами за электрическую энергию
«Цифровой Кронштадт»: МегаФон и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»
С 5 июля грузовикам запретят ездить по трассе М-5 между Сызранью и Зеленовкой
Укрепят обочины и заменят покрытие: в Большой Черниговке отремонтируют центральную трассу
Спасение от жары и духоты: в Самаре могут появиться автобусы с кондиционерами
В Самаре водитель «Приоры» сбил 11-летнюю девочку-нарушительницу
В Самаре отремонтируют летний театр в Струковском саду, который обновили год назад
В Тольятти возле АВТОВАЗа нашли опасную мусорную свалку
ВТБ и Корпорация «КОШЕЛЕВ» подписали соглашение о сотрудничестве
Ремонтируют «от фасада до фасада»: в Самаре работы на улице Победы выполнены на 20%
Появилось видео последствий смертельного ДТП по Самарой с участием «Ларгуса» и автокрана
В Тольятти приступили к ремонту улицы Индустриальной