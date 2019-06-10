2019-06-10T19:53:15+03:00
Общество

«Главное — верить! Самое сложное впереди»: выпивший «Крота» вместо сока самарец рассказал, как справиться Бари Алибасову

Павел Рубан сжег свои внутренние органы прямо перед Новым годом, он, как и известный продюсер, перепутал обычный напиток с щелочным раствором
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас жизнь Павла Рубана из Самары наладилась, после ЧП ему было сложноСейчас жизнь Павла Рубана из Самары наладилась, после ЧП ему было сложноФото: Михаил ГОРЮНОВ
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«Показалось, что вечность охватила меня»

Жители России и персонально поклонники популярной группы «На-На» продолжают следить за судьбой 72-летнего Бари Алибасова. 4 июня продюсер перепутал бутылки и вместо сока выпил жидкость для очистки труб «Крот». Подобные случаи и именно с этим производителем в нашей стране происходят не впервые. Практически в аналогичной ситуации несколько лет назад оказался самарец Павел Рубан.

31 декабря, 2013 год. Павел и его друг в предновогодней суете покупали подарки в «Ашане». Народу было много, голова закружилась и Рубан захотел попить. Подошел к стеллажу с вывеской «Сок» и взял в руки первую попавшуюся бутыль.

— Я собирался оплатить этот напиток после на кассе. Были большие очереди, не мог уже терпеть, хотел смочить горло. Перекинулся парой слов с другом и сделал большой глоток, — вспоминает Рубан в разговоре с корреспондентом «Комсомолки». — Мгновенно почувствовал, что внутри что-то плавится. Я не смог сдержаться, меня рвало кровью и каким-то частями внутренних органов. Показалось, что вечность охватила меня. Друг вызвал «скорую», увидев, что пил я из бутылки с надписью «Крот».

Отсудить миллион не получилось

Пострадавший и подумать не могу, что на стеллаже с напитками окажется химикат. Бутылка «Крота» — внешне очень напоминает упаковку и лимонада, и сока, и йогурта. Какого-то особого запаха у раствора тоже нет.

В первые дни после случившегося Павел был на грани жизни и смерти Фото: Из личного архива

В первые дни после случившегося Павел был на грани жизни и смертиФото: Из личного архива

Мужчину госпитализировали, он перенес три операции и получил справку по инвалидности. Даже глотать слюни поначалу казалось невыносимым. После возвращения домой Рубан ходил с резиновой трубкой, торчащей из брюха, и питался только с помощью шприца. «Как в фильме «Кавказская пленница», где «большому» делали укол», — шутил тогда Павел.

Жертва «Крота» хотел наказать своих обидчиков. Виноватыми он посчитал сотрудников гипермаркета, которые не следят за тем, что у них на стеллажах. Потерпевший требовал с руководства «Ашана» миллион рублей, но суд проиграл, оставшись ни с чем.

«Дело не только в людях»

К счастью, сейчас здоровье 31-летнего Павла нормализовалось. Последствия остались, но незначительные. Ограничений в еде практически нет. «С рационом без проблем, как и у всех людей!» — делится молодой человек с «КП-Самара».

Бутылка "Крота" очень напоминает какой-нибудь сок или лимонад Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Бутылка "Крота" очень напоминает какой-нибудь сок или лимонадФото: Михаил ГОРЮНОВ

Конечно, Рубан не мог пройти мимо истории с Алибасовым. Мы попросили Павла дать Бари совет, который поможет его другу по несчастью справиться с тяжелым положением.

— Главное — верить! Что все будет хорошо, так как все самое сложное впереди. Один случай вызывает подозрение о неадекватности человека, а системность происходящего с другими людьми заставляет задуматься, что дело не только в людях, — сказал наш собеседник.

Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

Напомним, что Алибасов до сих пор в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, но угроза жизни миновала. Родные продюсера после произошедшего подают на производителей «Крота» в суд. Они хотят, что упаковка щелочного раствора не должна напоминать йогурт или сок. Еще больше материалов по теме: «БАРИ АЛИБАСОВ: ДОСЬЕ KP.RU»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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