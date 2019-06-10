2019-06-10T09:53:09+03:00
Общество

В Самарской области выберут «Достояние губернии»

Конкурс проходит уже в третий раз, победителями становятся лучшие компании и бренды региона
Анастасия МЫШКИНА
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Эксперты рассказали, как стать участниками конкурсаЭксперты рассказали, как стать участниками конкурсаФото: Альберт ДЗЕНЬ
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НАГРАДА - ЛУЧШИМ

В Самарской области продолжается прием заявок на конкурс «Достояние губернии». Уже в третий раз эксперты будут выбирать лучших представителей регионального бизнеса - в этом году в семи номинациях. К участию в конкурсе, который проходит при поддержке правительства Самарской области, приглашают самарские организации, которые не меньше трех лет работают в губернии. Награда - признание экспертов и статуэтка, подтверждающая высокое качество продукции и услуг. Ее обладателями за два года уже стали 22 компании, которые с удовольствием размещают «знак качества» на упаковке своей продукции, сайтах организации.

- Идея конкурса витала в воздухе. Хотелось предложить производителям возможность самовыразиться, самоутвердиться. Когда мы начали работать с ТРК «Губерния», решили, что такой конкурс нужно обязательно проводить. А после того, как в первый год подали 156 заявок, мы поняли, что наша идея востребована. Наши победители получают главное - экспертное подтверждение уровня качества, - рассказывает об уровне мероприятия председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Конкурс поддержали не только общественные организации, но и крупнейшие предприятия: ПАО «Тольяттиазот», АО КБ «Ситибанк». Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев особенно подчеркивает, что участие в конкурсе - это подтверждение серьезного статуса компании.

- Каждое предприятие хочет сделать следующий шаг в своем развитии. Если оно выпускает известную в своем регионе продукцию, нужно выйти, чтобы ее узнали в других областях. Конкурс - это имидж и репутация. Сами компании стремятся стать лучше с каждым годом, это серьезный шаг в развитии экономики региона путем развития самого предприятия, - сказал Валерий Фомичев.

ВЫБИРАЮТ ЭКСПЕРТЫ

В этот раз в конкурсе семь номинаций. Наградят лучших представителей агропромышленного комплекса, представителей промышленности, индустрии красоты и здоровья, производителей товаров народного потребления, а также тех, кто формирует мнение о Самарской области как гостеприимной губернии.

- В этом году будет семь номинаций. Сокращая количество номинаций, мы поднимаем важность конкретных сегментов рынка и ценность конкурса. Выбирают лучших члены экспертного совета, это очень уважаемые в своих отраслях люди, представители Общественной палаты, в профильных номинациях - министры. Это поднимает экспертность на высокий уровень, - поделился информацией директор телерадиокомпании «Губерния» Юрий Проничев.

Заместитель председателя Общественной палаты Павел Покровский в свою очередь рассказал, что одна из самых популярных номинаций - это «Бренд региона».

- На нее претендует большая часть компаний. Но и мы для себя делаем открытия каждый год. Я, например, считал какие-то компании федеральными, и для меня стало сюрпризом, что они работают в Самарской области. Так что это хорошая возможность продвинуть информацию о компании на территории региона, - сказал он.

А замминистра - руководитель департамента машиностроительного комплекса Олег Жадаев призвал активнее участвовать в «Достоянии губернии» предприятия машиностроительной отрасли. - Для нас важно, что есть конкурсы, которые доносят до общественности информацию о достижениях и подвигах самарских предприятий. Мы заинтересованы в максимальном числе участников. Сегодня особенно важно, чтобы победитель был особенно активен в реализации национальных проектов, государственных задач, - заметил он.

Такую статуэтку и право размещать ее на упаковке получают победители конкурса Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Такую статуэтку и право размещать ее на упаковке получают победители конкурсаФото: Альберт ДЗЕНЬ

ВСЕ УЧАСТНИКИ - ПОБЕДИТЕЛИ

Прием заявок в самом разгаре: у предприятий и компаний есть еще два месяца, до августа, чтобы заявить о себе.

- Сейчас уже подано 67 заявок, мы хотели бы перекрыть показатели прошлого года. Заявки принимаются до 1 августа, положение есть на сайте Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты, мы призываем как можно больше подавать заявок. Важно - не бояться не выиграть в этом году. Конкуренция сильная. Но чем чаще и стабильнее организации подают заявки, тем больше шансов, что они обязательно выиграют рано или поздно, так как будут стремиться стать лучше, развивать свою компанию. Участие бесплатное. Подавая заявку на участие в этом конкурсе, компания уже повышает свой статус, - объяснил Юрий Проничев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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