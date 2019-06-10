Спасибо, что не жалуетесь: строители Дворца спорта в Самаре поблагодарили жильцов за терпение

В Самаре продолжают строить новый ледовый Дворец спорта. Сейчас основание будущего здания готово уже на 70%. Работы ведутся круглосуточно, правда, ночью в основном вывозят мусор, делают заготовки. Все шумные работы постарались сделать зимой.

- Огромное спасибо жителям близлежащих домов за понимание, - поблагодарил самарцев гендиректор компании-подрядчика. – Мы понимаем, что доставляем неудобства, но жители относятся с пониманием. Если мы шумим, то до 23.00.

Сейчас идет только первый этап строительства спортивного сооружения – возведение монолитных конструкций. Обещают, что уже к ноябрю этот этап завершает.

- В наших планах в соответствии с графиком в ноябре завершить возведение монолитных конструкций и подвести их под установку несущих пролетов кровли, - объясняет гендиректор АО «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко. – Мы движемся в полном соответствии с нашим графиком. Выбиваться из него мы не собираемся.

Все работы стараются вести в ночное времяФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Сейчас на строительной площадке уже понятно расположение ледового поля. Фундаментные плиты подготовлены, рабочие возводят трибуны. На объект заводят инженерные сети. Общественники, которые побывали на стройплощадке, уверены: сейчас идет чуть ли не стройка века.

- Это место с огромной историей. В ноябре 1967 года в нашем Дворце спорта выступил Владимир Высокий. Благодаря этому Дворец приобрел особое значение для региона, - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. – После окончания строительства на территории Самарской области появится один из лучших Дворцов спорта во всей России.

Жители готовы потерпеть шумФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Строительство должны закончить к 2021 году. В новом Дворце спорта будет ледовая арена на 5 тысяч мест для зрителей, тренировочное ледовое поле, площадка для керлинга, универсальный, хореографический и тренажерный залы.

- Будет больше раздевалок, появится зона конференц-залов, - ранее объяснял главный архитектор «Волгатрансстроя» Дмитрий Орлов. - Ледовую арену можно использовать по-разному, в том числе и для проведения концертов, но менять планировку будет довольно затруднительно. Точно таких же проектов в мире больше нет. Но мы рисуем в общемировом контексте, и в проекте есть цитирование мировой архитектуры.