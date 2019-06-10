Леопард прыгает прямо в руки к дрессировщику: в Самару приехала новая цирковая программа «Аливрувер»

Дух захватывает!

Программа «Аливрувер» Московского цирка разножанровая, поэтому понравится как взрослым, так и детям. Бесстрашные гимнасты показывают захватывающие воздушные номера, пластичные эквилибристы держат равновесие на высоких канатах, акробаты на дорожке и ловкие жонглеры вдохновляют, а веселый клоун развлекает гостей своими сценками и шутками. Украшение цирковой программы - артисты шоу-балета. Но больше всего поражают номера с животными. Смелость дрессировщиков завораживает. Вот на манеже леопард. Он грациозно прыгает с высокой тумбы прямо в руки к дрессировщику. От такого дух захватывает.

- У нас современный коллектив, который старается идти в ногу со временем, не забывая при этом про традиционный цирк. Множество наших номеров участвовали на международных фестивалях и завоевали золото, серебро, бронзу. Среди артистов есть и мастера спорта – акробаты, - раскрывает секреты артист, дрессировщик и участник шоу-балета Анастасия Филатова-Клыкова. - Номер с хищниками без сетки работает уже много лет. Его придумал мой дедушка и проработал всю технику безопасности от А до Я, и передал ее нам, а мы в свою очередь ее придерживаемся.

Программу в Самаре представляют первый раз

«Нам приходится подстраиваться под них»

Самые дружные животные в коллективе – обезьяны и пони. В перерывах между представлениями они целуются, играются, а обезьянки заботливо чистят гриву пони. Есть одна парочка, как рассказывают артисты, обезьянка Антон и пони Майя, у них любовь с самого рождения, когда их соединили на парные трюки, теперь они неразлучны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/713937" frameborder="0"></iframe> Самарский Цирк приглашает на шоу Московский цирк "АЛИВРУВЕР" династии Клыковых-Филатовых.Анастасия ГРУЗДЕВА

- В программе участвует около 40 животных. Сложнее всего мне работать с домашними кошками, это очень непредсказуемые животные. Если кошка не хочет выходить на манеж, то её никак не заставишь, будет лежать на подушечке и спать. У каждого животного свой характер, и нам приходится под них подстраиваться, а не им под нас, - рассказывает артист, дрессировщик и клоун Михаил Филатов-Клыков.

Зрителей здесь найдут чем удивить

В основном все животные работают в паре. Даже те, что в природе редко дружат, а тут попугаи с собаками вместе катаются на качелях и обезьянки скачут на пони.

Отдельного внимания заслуживают костюмы артистов. Она задают настроение всему шоу и настраивают на праздник. Приятно удивляют и великолепные декорации, радует авторское музыкально-световое сопровождение.

В Самаре шоу Московского цирка «Аливрувер» можно будет увидеть до 7 июля.