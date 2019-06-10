«Сначала решили, что они играют»: в Самаре на пляже на Красной Глинке утонул подросток

10 июня в Самаре на пляже на Красной Глинке произошло ЧП. В Волге утонул ребенок, об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Тиграну И. было 17 лет.

Тигран был на пляже вместе со своими одноклассниками. Ребята играли в воде и зашли за границы пляжа, где резко начинается обрыв. Трое ребят начали тонуть. Двоих успели вытащить, а Тиграна – нет.

- Я нырял вместе с тремя парнями, пытался достать, - рассказывает Семен Митрофанов. – Услышал крики, сначала решил, что кто-то играется. Когда нырял, даже до дна не достал: вода мутная и холодная, могли судороги быть. Нырнул 6-7 раз, начало руки сводить. Место явно не для купаний там, надо уверенно плавать, чтобы туда лезть.

Очевидцы вспоминают: самое жуткое началось, когда приехали родители мальчика. Сообщается, что мать Тиграна увезли в больницу с нервным срывом.

- Спасателей, которые там были, нужно наказать. Они на крики людей о помощи отреагировали спустя минут 10, - возмущается Алена П., которая пыталась помочь найти Тиграна. – Спасатель пошел смотреть что и как, но не стал помогать, ссылаясь на то, что он ничего не может сделать. А там место правда опасное, но оно даже не огорожено.

Об утонувшем Тигране почти ничего не известно. Молодой человек увлекался квадроциклами, занимался спортом. Плавать Тигран умел, но просто в том месте было слишком сильное течение. В августе школьнику должно было исполниться 18 лет.