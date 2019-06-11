«Он говорит, что наркотики подбросили»: в Самаре «положенца» известного «вора в законе» Гули обвиняют в хранении кокаина

Несколько пакетиков с кокаином, всего около 20 граммов, и сигнальный пистолет, переделанный в боевой и заряженный пятью патронами калибра 9 мм. Такую «находку» обнаружили оперативники ОБОП у водителя и пассажира автомобиля Mercedes-Benz S600. Следователи уже предъявили фигурантам обвинения, но те категорически против всяческих претензий.

Вывели из машины и надели мешки на головы

Как стало известно корреспонденту «КП-Самара», произошло все 21 мая, около 17-30. За рулем иномарки оказался 41-летний Заур Новрузов, вместе с ним ехал его 32-летний знакомый — скотовод из Дагестана — Ризван Байрамов. Они сели в машину у ТЦ «Самолет» на Московском шоссе, напротив дома № 2 на Ракитовском шоссе иномарку остановили гаишники, позже на место подъехали бойцы спецслужб в масках.

— Их положили на землю и надели мешки на голову, так, что они ничего не могли видеть, — рассказывает корреспонденту адвокат коллегии «Пульс времени» Дмитрий Голенков, представляющий интересны задержанных. — После этого у Байрамова нашли при себе пистолет, у Новрузова в кармане — пакетик с кокаином. Еще один нашли в салоне. Позиция моих подзащитных и я ее разделяю — это все подбросили еще до прихода понятых.

Заур Новрузов уверяет, что наркотические средства ему подбросилиФото: соцсети

Полицейские отрицают, что кому-то подсовывали пистолет и запрещенные вещества. Они уже возбудили уголовные дела — на пассажира по факту незаконного оборота оружия, а на водителя по наркотикам. — У Новрузова было изъято 4,77 граммов кокаина. 22 мая в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Также в машине было найдено около 15 граммов кокаина. Кому они принадлежат, будет установлено в ходе расследования, — отметили правоохранители.

Следователи настаивают на аресте

Ризвана Байрамова Кировский районный суд арестовал на 2 месяца. Заура отпустили домой.

— В случае с Новрузовым следователи не указали основания для избрания меры пресечения, а также не представили сведения, подтверждающие эти основания, — продолжает Голенков. — Не было предоставлено материалов, подтверждающих доводы о том, что мой подзащитный может скрыться, угрожать кому-либо из свидетелей или продолжит заниматься преступной деятельностью. Он вообще не судим, как он может что-то продолжить? Ходатайство об аресте обосновали только тем, что он не работает и совершил преступление, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В прокуратуре Кировского района с таким решением не согласились. Стражи порядка уверены — Новрузов причастен к преступной деятельности и его нужно отправить в СИЗО. Представители надзорного ведомства подали апелляцию. Сегодня, 11 июня, Самарский областной суд ее рассмотрел и отменил решение Кировского райсуда. Теперь в последнем состоится еще одно заседание, на котором обвинение будет просить ареста Заура Новрузова, а его заступники настаивать на том, что он должен находиться на свободе.

— Следователи допустили грубейшие нарушения УПК и уголовного законодательства и в частности не указали оснований для выхода на арест, завысили градацию размера наркотика и квалификацию преступления, — считает Дмитрий Голенков. — Следствие вменило, что кокаин массой 4,77 граммов является крупным размером. Согласно постановлению Правительства РФ, кокаин до 5 граммов — это значительный размер. Уголовное дело должно было быть возбуждено по части 1 статьи 228 УК РФ, где максимальное наказание — до 3 лет, а мера пресечения в виде заключения под стражу избирается только в исключительных случаях. В этой ситуации их нет.

Дмитрий подал жалобу в Кировский районный суд. В ней он просит, чтобы служители Фемиды признали незаконным постановление о возбуждении уголовного дела. Также юрист написал ходатайство на проведение комплексной экспертизы:

— Готовы проверить отпечатки пальцев на пистолете, провести биологическую и генотипоскопическую экспертизу, которая устанавливает ДНК-профиль.

Интерес из-за «вора в законе»?

Дело об аресте Заура Новрузова повторно рассмотрят в Кировском районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, такое внимание полиции к Новрузову может быть связано с тем, что он представляет в Самарской области интересы «вора в законе» Надира Салифова, он же Лоту Гули. Последний, по имеющимся сведениям, занимается организацией похищений людей. Одна из его жертв — тольяттинский бизнесмен Камал Гулуев. В 2015 году за него злоумышленники требовали 10 миллионов евро. Гули заочно арестован по решению сразу нескольких судов России и сейчас находится в международном розыске. По последним сведениям, он может скрываться в ОАЭ.

Заур Новрузов прописан в селе Ягодное, недалеко от Тольятти. У него трое несовершеннолетних детей. Сейчас мужчина находится в больнице — у него проблемы со здоровьем. Официально он не работает, но из открытых данных известно, что Новрузов какое-то время занимался предпринимательской деятельностью.

Расследование уголовного дела продолжается. Силовики проверяют фигурантов на причастность к другим нарушениям закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Воры в законе выбирают себе нового короля Москвы

Впервые за последние 25 лет во главе криминального мира может оказаться славянин (подробности)