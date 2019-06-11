«Горел не доктор, а нечисть»: в Самарской области главврач не смогла получить деньги с активиста, который сжег ее чучело

Скандальный судебный процесс на днях завершился в Новокуйбышевском городском суде. Главный врач местной ЦГБ Светлана Шешунова предъявила иск на 500 тысяч рублей депутату КПРФ Михаилу Абдалкину. Она посчитала, что 9 марта мужчина ее оскорбил в социальных сетях.

В этот день, на Масленицу, Абдалкин, который вместе со своей партией давно выражает недовольства действиями начальницы медучреждения и просит ее отставки, разместил на своих страницах так называемый «Сказ про Шышунову».

— Она так поставила работу по исцелению людей, что многие не выздоравливали, а, наоборот, заболевали еще больше. Что люди только не делали, чтобы убрать ее с этой должности: и писали разным боярам, и жаловались в жандармерию. Все было бесполезно ввиду наличия у этой врачихи влиятельного боярина-дворянина. Тогда они решили сжечь ее чучело в надежде на то, что с уходом зимы и холодов, уйдет и она, — указал Михаил в своем посте.

От руководства министерства здравоохранение претензий к Светлане Шешуновой нет. ФОТО: Анна Крылова, gorodnsk63.ru

Иллюстрировано сообщение было фотографиями с акции в сквере «Слава труду», которая прошла на выходные. Там местные жители сожгли чучело с табличкой «шЫшунова» и женским лицом.

Информация о случившемся быстро разлетелась в СМИ, а Светлана так расстроилась, что через суд потребовала от коммуниста опровергнуть распространенные им заявления и выплатить ей компенсацию в полмиллиона рублей за причиненный моральный вред. Женщина была уверена, что речь идет о ней, даже несмотря на то, что в «сказе» и на сгоревшем чучеле указана фамилия, отличающаяся от ее на одну гласную букву.

— Данные сведения содержат ложные утверждения о моем неэтичном поведении в общественной жизни, недобросовестности при осуществлении своих должностных обязанностей. Метод подачи Абдалкиным М.А. информации сделан в оскорбительной форме. Прикрепленные фотографии сожжения макета человека с прикрепленной надписью «Шышунова» противоречат не только общепринятым нормам морали, но и по сути связаны с призывом к насилию, — написала в исковом заявлении Шешунова.

Михаил парировал — его рассказ и акция не связаны с конкретным лицом. Фамилия «Шышунова» образована от слова «Шиш», что значит нечисть. Таким образом он выражал свое отношение к проблемам медицины в малых городах. А чучело сожгли просто по обычаю.

Депутат Абдалкин объясняет, что это чучело олицетворяет собой всю нечисть в медицинской сфереФото: соцсети

Судебный процесс получился сложным и длился несколько месяцев. Не дала точных ответов даже лингвистическая экспертиза, согласно которой, в «сказе» Абдалкина много негатива, но нет оскорблений. Последнее слушание по «делу чучела» состоялось 7 июня. Светлане Шешуновой полностью отказали в удовлетворении ее иска.

— От 500000 она сама уже в ходе судебного заседания отказалась, когда начали сдавать нервы, а под конец ее представитель, бывший работник прокуратуры Рагузин напомнил про то, как он в апреле предложил мне подраться на ринге и подтвердил свои требования в зале суда, — поделился Абдалкин.

На вопрос корреспондента «КП-Самара», примет ли он вызов встретится с юристом в бою в формате М-1 Global, Михаил ответил, что нет. Депутат считает, что у соперника проблемы с алкоголем и боится за его жизнь.