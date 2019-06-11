«Заманили по телефону и убили»: под Самарой у сгоревшей «Газели» нашли труп мужчины, пропавшего после разговора с девушкой

Замести следы не получилось

Ночной пожар в лесу около небольшого поселка Матьян оказался попыткой замести следы жестокого убийства. Сгорела «Газель», а возле водительского места автомобиля обнаружен труп его владельца — 29-летнего Эльмира Ахмедова.

— Это все произошло в ночь с 8 на 9 июня. Участковый по номеру определил, чей автомобиль, позвонил нам и вызвал на место, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» старший брат погибшего Афсун. — Приехали, машина Эльмира в посадке. И он рядом с ней...

Разговоры о несчастном случае утихли практически сразу. Судмедэксперты зафиксировали на теле несчастного следы насилия.

— Проведенным исследованием установлено, что смерть наступила в результате ножевых ранений в грудь и живот. 9 июня следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство», — сообщили samara.kp.ru правоохранители.

От автомобиля погибшего практически ничего не осталосьФото: Из личного архива

Но кому и зачем убивать простого жителя Алькино? В маленьком селе рядом с городком Похвистнево Эльмир вместе с семьей — у него три брата — живут с 1999 года. Они беженцы из Нагорного Карабаха. Долго ездили по стране, пока не обосновались тут.

— Он скотину перевозил, грузоперевозкой занимался, — делится Афсун Ахмедов. — Ездил все время на этой «Газели», ни с кем не конфликтовал. Местные жители к нам относятся хорошо, мы уже давно стали здесь своими.

«Мы уверены, замешано несколько человек»

Тем не менее враги у молодого человека все-таки нашлись. Произошедшее с ним шокирует своими подробностями.

— Его заманили в какой-то дом, убили, обернули в палас и вывезли в лесопосадку. С одной окраины Похвистнево на другую, — говорит родственник жертвы. — Там, в лесу, все хотели представить так, будто он за рулем.

По словам Афсуна, труп его младшего брата хотели устроить на водительское место. Но сделать этого не получилось:

Тело обнаружили в странном положении

— Получилось так, что ноги были на сидении, а туловище снаружи. Подозреваемый сказал, что не хватило сил поднять. Тогда как же он загрузил его в кузов? Мы с братьями уверены, что здесь замешаны несколько человека, а не один.

Перед тем как скрыться, злодей слил топливо из бензобака, облил «Газель» и поджег ее. Информация о возгорании поступила в МЧС в 00-57, в 1-18 пожарные ликвидировали пламя. На месте событий к этому времени уже никого постороннего не находилось.

Поругались из-за девушки? Следы привели сыщиков к Екатерине И. — знакомой Эльмира Ахмедова. Возможно, она стала причиной его ссоры со своим убийцей.

— Говорят в социальных сетях, что она чья-то жена. Что Эльмира убил ее обиженный муж. Это ложь! — заявляет Афсун. — Эльмир с ней знаком года с 2010-го. Возможно, они когда-то встречались. Мы не очень хорошо ее знали. Но Катя не была замужем. Тот человек, которого задержали, сожительствует с ней полтора месяца.

У братьев погибшего много вопросов к его знакомой ЕкатеринеФото: соцсети

Ахмедов-старший вспоминает, что днем 8 июня Эльмир вместе с другим братом ездил в Похвистнево. В Алькино он возвращаться не стал, сказал, что останется ненадолго — нужно решить кое-какие вопросы. На звонки родных чуть позже парень уже не отвечал.

Афсун и другие члены семьи уверены, девушка как-то замешана в случившемся.

— Наверное, там в доме находились и другие люди. Они собирались убить брата. Нож подготовили, вызвали его туда. Фашисты так не поступали! — негодует мужчина. — Следователи говорят, что с аккаунта девушки писал ее друг. Но ведь мы же мы же слышали, как они разговаривали с ней по телефону! Она сама писала одному из братьев, просила, чтобы Эльмир ей перезвонил. Думаем, что преступники употребляли наркотики и поэтому решили убить человека.

Арестовали уголовника

Как стало известно корреспонденту «КП-Самара», под стражей по подозрению в совершении преступления — 26-летний Александр Горшков. Ранее он уже судим за совершение кражи.

— Вечером 8 июня подозреваемый находился с Ахмедовым в своей квартире на улице Комсомольской в Похвистнево. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора на почве ревности. Горшков схватился за нож, — следует из версии, которой поделились силовики. Близкие Эльмира в свою очередь замечают - он не пил и не курил.

Родные Эльмира надеются на справедливое расследование его делаФото: Из личного архива

Злоумышленник признал свою вину. Он уверяет, что никто ему не помогал. Родственники жертвы полагают, что Александр просто покрывает других.

Сегодня, 11 июня, Горшкову избрали меру пресечения. Ближайшие пару месяцев он проведет в СИЗО. Эльмира Ахмедова похоронят на родине в Азербайджане. Расследование его дела продолжается.