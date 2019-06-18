2019-06-18T12:33:18+03:00
Происшествия

«Это был типичный гоп-стоп»: на Безымянке несколько парней зверски избили саксофониста

Музыканта госпитализировали с переломом и травмой головы, полиция ищет нападавших
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрею еще неделю придется лежать на больничной койкеАндрею еще неделю придется лежать на больничной койке
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В Самаре есть места, про которые говорят: «поздно вечером там лучше не гулять». Одно из таких — Безымянка. Там на днях досталось 37-летнему саксофонисту Андрею Шабанову.

— В ночь с субботы на воскресенье я после концерта нашего джазового оркестра на набережной возвращался домой, — рассказывает корреспонденту samara.kp.ru Андрей. — Мы отыграли, немного отметили это дело, решил домой пройтись пешком. В районе «Шоколадки», на перекрестке Кирова и Карла Маркса на меня напали.

К музыканту подбежали несколько парней. На часах было примерно 2 часа ночи. Андрея стали бить сразу.

— Это типичный гоп-стоп, нападавших было, наверное, трое, может, четверо. Лет по 20-25, — продолжает наш собеседник. — Молодой человек в серой майке, ничего не говоря, ударил меня кулаком в лицо. Ничего не говорили, только «Дай деньги!»

Пострадавший вспоминает, что его избивали примерно минуту. Его повалили на землю и пинали Потом нападавших спугнули внезапно появившиеся на месте сотрудники полиции:

Андрей Шабанов уже несколько лет играет в джазовом оркестре

Андрей Шабанов уже несколько лет играет в джазовом оркестре

— Я ничего им не отдал — ни денег, ни телефон, ни инструмент. Полицейские даже схватили какого-то парня, подвели к нам в машину, но я не смог точно сказать, участвовал ли он в нападении.

Правоохранители довезли Андрея до дома — на улицу Вольскую. Самарца удивляет, что его даже не повезли в травмпункт.

— Ночью я пребывал в шоке, ничего не хотел, только спать. Утром был весь бледный, едва не потерял сознание, и мама вызвала скорую, — отмечает Шабанов.

Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали ему черепно-мозговую травму и перелом шейного позвонка. На больничной койке потерпевшему придется находиться еще как минимум неделю. Впрочем, скучать не приходится.

— Два дня подряд ко мне приходили полицейские, сначала с Кировского района. Теперь должны прийти с Промышленного, так как на их территории совершено преступление. — делится Андрей. — Странно, что ничего не говорят про того парня, которого поймали. Он ведь даже когда меня отвозили домой, был в машине полиции. То есть, его задержали.

По словам Андрея, он много слышал о «дурной славе» своего района. Но с ним ничего подобного раньше не случалось.

Силовики сообщили, что сейчас по факту произошедшего они проводят проверку. По ее итогам будет принято какое-либо решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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