«Гони пять тысяч, гитарист!» В Самаре собирают с уличных музыкантов оплату за игру на набережной

Музыка нас связала

Набережная – визитная карточка Самары, любимое место отдыха самарцев и гостей города. Во все времена музыкальные концерты, фестивали, выступления артистов были центрами притяжения людей. Во время ЧМ 2018 по футболу, весь мир узнал, что в Самаре не просто любят, но и умеют играть самую разную музыку: на скрипках, на баянах, даже на ложках…. На набережной выступают и барабанные шоу, и джазовые оркестры, и рок - коллективы. Но, как оказалось, просто выйти с гитарой к Волге нельзя.

- С огромным удовольствием слушала на «ВолгаФесте» Самарский джазовый оркестр. Подумала, а хорошо, если бы они играли чаще на набережной. Но с удивлением узнала, что для этого должен быть фестиваль. Тогда музыкантам разрешают играть бесплатно. А если хочешь, в свободное от работы время развлечь публику на набережной, то нужно приобретать специальное разрешение, которое стоит (внимание!) 4700 рублей в месяц! – возмутилась в соцсетях самарчанка Екатерина Сергеева. - То есть не город платит музыкантам за то, что они развлекают публику на набережной, а музыканты городу, за то, чтобы иметь возможность поработать! Это неприятное открытие для меня. Мэрия хочет превратить набережную в зону культурного и спортивного досуга, но за это требует деньги с музыкантов. Предполагается, что музыкантам платит публика, которая их слушает. Но на деле, чтобы окупить эту сумму, нужно играть на набережной целый день без перерыва!

В МП «Самарская набережная» эту информацию подтверждают. В ответ на официальный запрос «КП»-Самара» чиновники прислали процедуру оформления «пропуска» по пунктам.

«Для оформления соответствующего разрешения нужно подать заявку по адресу ул Куйбышева, 72, по электронной почте samnab@mail.ru, по факсу (846) 3329431. Заявку рассматривает администрация предприятия в течение 2 рабочих дней. За оформление разрешения взимается плата в размере 4700 руб. Репертуар рассматривается администрации предприятия в ходе проведения собеседования с исполнителем».

На набережной с людей с гитарой хотят денегФото: Антон ЧЕРЕПОК

Вопросы чиновникам в Твиттере задавали многие самарские общественники. Ответ «Самарской набережной» короткий: мол, отменять плату не будем, музыканты играют и так.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн тоже отреагировал на сообщения в обсуждении вопроса в Твиттере:

«Впервые слышу о таком налоге на музыку. Согласен, если это есть, надо отменять» - написал он

«К чему такие барьеры?»

- Это грустная история. В прошлом году такая заявка стоила 4000, а в 2017 году - 3000 рублей, - рассказала в эфире радио «КП»-Самара» ( 98, 2 fm) организатор концертов и мероприятий, музыкант Татьяна Дмитриева. - На мой взгляд, музыканты, артисты уличные - это душа города. Когда мы путешествуем по другим городам и странам, с каким удовольствием смотрим на выступления артистов! В Москве выступления музыкантов организуют в рамках программы «Комфортная Городская среда», где горожан вовлекают в жизнь города. В столице существует две программы: «Уличный артист» и «Музыка в метро». По первой любая группа может подать заявку. Все курирует московский продюсерский центр, он дает право выступать в специально отведенных местах, гарантирует уровень шума, определяет время. И музыканты никому ничего не платят, они выступают в отведенном месте в течении двух часов, имеют право принимать пожертвования от горожан и могут даже себя рекламировать, раздавать визитки. Поближе пример в Казани. там тоже можно играть свободно в любом месте. И рестораны дают уличным музыкантам электричество, помогают, потому что благодарная публика заходит потом в ресторан . Всем выгодно и приятно. А у нас в Самаре главное место притяжения людей – набережная – закрыта для музыкантов. К чему такие барьеры? Я не против порядка: нужно договариваться об уровне шума, о том, что это не будет какая-то пропаганда. Но деньги брать за договор, я считаю, лишнее.

Не везде играть можно бесплатноФото: Антон ЧЕРЕПОК

МНЕНИЕ МУЗЫКАНТОВ

6 океанов - Мой ангел (Cover).

Иван Антипов

- Мне нравится играть на старой набережной. На Полевом спуске несколько дорожек параллельно друг другу, и как-то люди рассредоточены, нет такого уюта, как на старой набережной. Да, музыканты платят «Самарской набережной». Эти деньги окупаются, если не пару раз в месяц выходить, а более-менее регулярно. Но я против какой-то регулярности. Это привязка к графику. Музыкант, думающий о том, как отбить несколько тысяч рублей – это работа без души. Музыканты создают особую атмосферу, праздник, какую-то движуху. Ну, если это не ор парней под расстроенную гитару. Если это со вкусом играет человек, который всю жизнь этим занимается, зачем ему за это платить кому-то? Если бы я был мэром, я бы наоборот доплачивал уличным музыкантам!

Татьяна Дмитриева

- Игра на улице - это всегда очень живой процесс, отзывчивая публика. Здесь ты можешь сразу понять, нравишься ты людям или не нравишься. Если играешь что-то грустное и унылое, люди проходят мимо. Кроме того, очень приятно играть в городских декорациях, особенно, на набережной на закате всё это создаёт какое-то небывалое ощущение, от себя и от музыки. Ну, и когда программа формируется спонтанно, и присоединяются к тебе другие музыканты, и само по себе исполнительство превращается в такую тусовку уличную, это заряжает и вдохновляет. Я хочу обратиться к музыкантам: не стесняйтесь! Не воспринимайте улицу, как какой-то барьер или там что-то недостойное вашего уровня.

«В парках играйте, но платите за авторские права»

Замруководителя МП «Парки Самары» Алексей Пецин напомнил, что условно всех музыкантов, которые выступают в парках и скверах, делят на две группы: тех, кто исполняет свои авторские произведения, и тех, кто поет каверы, чужие композиции в своей обработке.

- Авторы и исполнители собственных произведений просто уведомляют российское авторское общество, наше поволжское представительство о том, что они планируют проводить цикл мероприятий на территории парков и скверов города, уведомляют в письменной форме. Также пишут письмо на имя руководителя с просьбой разрешить им выступление на безвозмездной основе, то есть без каких-либо движения денежных средств, без сборов, без всего. И мы официальный ответ отправляем в адрес коллективов или в адрес музыкантов о том, что мы их запускаем на территорию парков, они приходят и выступают. Что касается тех, кто исполняет каверы, мы не забываем о соблюдении авторских прав. И так как сами музыканты зачастую не могут позволить себе оплатить сборы, мы их привлекаем к крупным концертным мероприятиям.

Наиболее популярным у музыкантов до недавнего времени был парк Гагарина, но ситуация меняется. Летом музыканты находят свою аудиторию и в Струковском саду и в парке Победы, и в парке Дружбы, на Воронежских озерах.

- Мы даем артистам право выбора площадки. Ведь мы понимаем, что оборудование нужно довезти, будут еще транспортные затраты, - отметил Пецин.

Сами горожане уверены, что музыка на набережной нужнаФото: Антон ЧЕРЕПОК

А КАК У НИХ?

Главное – безопасность

- В немецком Мюнхене для выступления на Главной площади Мариенплац необходимо пройти отбор и заплатить за разрешение 10 евро. Ежедневно выдаётся 10 таких лицензий. Пять музыкантов выступают до обеда, и ещё пять после.

- Излюбленные места уличных музыкантов в Австрии - подземный переход на Карцплат, штат Парк и Мария хиллсштрасе. В Вене запрещено играть в метро, но пространство на выходе с некоторых станций по акустическим параметрам идеально подходит для выступлений.

- Исполнением музыки на улицах Лондона заправляет сайт baskinLondon.com, для регулярных, полноценных выступлений необходимо получить лицензию. Проект предлагает более 30 музыкальных островков в лондонском метро и площадки для выступлений на улице. Например, туристический Garden.

- В США право на уличные выступления закреплено Первой поправкой Конституции, которая гарантирует, что конгресс США не будет ограничивать свободу собраний, правда, ограничение всё-таки есть. Так, в Америке нельзя играть рядом с больницей, жилыми кварталами, а музыканты не должны преграждать входы в здание и общественный транспорт. Более того, почти в каждом городе есть свои правила. Например, в подземке Нью-Йорка можно легально играть, пройдя специальное прослушивание. Однако, стражи порядка не слишком лояльны к танцорам, которых регулярно задерживают. Они, по мнению полиции, нарушают правила безопасности, когда выступают на платформах и внутри вагонов.

- Во Франции закон для уличных музыкантов появился еще в конце 14 века. Именно тогда появились специальные декреты, которые говорили о том, что можно петь на улице, а что нельзя. Сегодня таких серьёзных ограничений нет, но французские музыканты должны получать специальное разрешение на то, чтобы они исполняли свои песни в публичных местах.

ВОПРОС РЕБРОМ

Билеты на Марс Рукавишникова & Караковский.На улицах Самары можно услышать чудесные голоса и музыку. Вокал: Владислава Рукавишникова https://www.facebook.com/vladislava.rukavishnikova.1 Гитара: Алексей Караковский https://www.facebook.com/karakovski

Должен ли уличный музыкант платить за авторские права?

Наталья САМОЙЛОВА, специалист по разовым мероприятиям Российского авторского общества

- Уличные артисты могут оформить договор, но выплаты и отчеты они будут предоставлять нулевые. Но это касается уличных представлений в определенных границах. Его должен организовать сам музыкант без оборудования сцены на улице, в парке и в других общественных местах. При этом вход для зрителей должен быть бесплатным. Если это фестиваль уличных музыкантов, танцоров и других участников с бесплатным входом, то здесь необходимо будет урегулировать авторские смежные права уже с учетом вознаграждения. Проще говоря: чтобы работать бесплатно – пойте свои песни, никакой сцены, никакой пропаганды, никакого промо. Второй важный момент – смежные права, например, если вы исполняете песни под минусовки, под чужие фонограммы, тогда нужен договор.