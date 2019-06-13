2019-06-13T22:21:00+03:00
Общество

"Все молятся, чтобы он был жив": ребенка, пропавшего во время купания на Самаре, вторые сутки ищут водолазы и волонтеры

Руководитель ПСС рассказал, что поиски в реке затрудняет сильное придонное течение - водолазов буквально уносит с места
Анастасия МЫШКИНА
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В Самарской области продолжают искать пропавшего ребенкаВ Самарской области продолжают искать пропавшего ребенка
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Страшная трагедия произошла 12 июня в Кинельском районе. В День России несколько семей отправились отдыхать на природу: шашлыки, хорошая компания. Взрослые взяли с собой детей, в компании оказался и маленький Артем С. Его родители отдыхать не поехали, доверили ребенка своим друзьям. Вот только домой в этот день Артем не вернулся.

Отдыхать большая компания отправилась на пляж поселка Лебедь, который находится на реке Самара. В какой-то момент разгоряченные от жары люди полезли в воду. По словам очевидцев, одна семья начала переплывать реку, Артем остался играть с каким-то подростком.

- Как выяснили мы, дети стали играть, 7-летний мальчик залез на спину более взрослому, и тот пытался переплыть реку. Вызов в ПСС Самарской области поступил уже позже. По словам взрослых мальчик просто пропал, - рассказывает руководитель службы Олег Моцарь.

Сообщать о пропавшем ребенке можно сразу активистам Лиза Алерт

Сообщать о пропавшем ребенке можно сразу активистам Лиза Алерт

Точных данных нет: подросток, видимо, сильно испугался. Поэтому не ясно: утонул ребенок или смог убежать куда-то в лес? Родители и те, кто был с мальчиком в этот день, верят: Артем жив, просто он заблудился в лесу, ушел в другой поселок. На помощь позвали волонтеров "ЛизаАлерт", поиски ведутся с вечера 12 июня. Но пока безрезультатно. Но родные просят не называть Артема погибшим.

Поисками в реке занимаются водолазы спасательной службы. Олег Моцарь рассказал, что ситуацию осложняет сильное течение в реке Самара.

- Водолазы работают, но все очень сложно. Их буквально уносит течением около дна. Очень сильный поток воды, тело маленького ребенка могло унести очень далеко, - признается он. И отмечает, что несмотря на это водолазы будут работать и завтра в том числе.

- Мы опять столкнулись с ситуацией, когда за ребенком никто не следил. Взрослые были заняты чем-то другим. Это недопустимо. Я призываю всех обязательно обеспечивать необходимый контроль за детьми, когда вы отдыхаете вблизи водоемов. Цена ошибки слишком высока, - добавил он.

Сами местные жители подтверждают: река Самара - место очень коварное.

- Пляж Лебедь как бездна, вот только вчера там чуть ребенок не утонул, папа успел его спасти, - рассказывают кинельчане.

- Ямы там на дне непредсказуемые. Сегодня там были, идёшь по пояс и сразу проваливаешься чуть не с головой, - подтверждает Таисия Гаранина.

Поиски продолжаются. Всех, кто что-то знает о пропавшем мальчике, просят сообщить информацию в общество ЛизаАлерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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