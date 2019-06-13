«Женщины начали раздеваться после Первой Мировой»: Александр Васильев рассказал в Самаре об истории пляжной моды

Историк моды Александр Васильев привез в Самару коллекцию из 59 моделей, представляющих эволюцию пляжной моды в России и мире. Зрителям он сам рассказал о том, почему в современной моде невозможно придумать ничего нового и когда женщины осмелились на загар.

Сейчас в таких нарядах можно на светский раут отправляться!Фото: Антон СЕНЬКО

«Загорают только прачки»

В начале века даже на пляже женщина был полностью прикрыта, затянута в корсет. Дама и загар считались несовместимыми, считалось, что загорают только прачки и птичницы. А светские красотки всегда белокожи, прячутся под зонтами и веером. Шея должна была быть закрыта воротничком. Впервые загорать осмелились только в 20-е годы. Тогда зрители после балета Дягилева «Шехерезада» увидели, как балерины мажутся специальной морилкой, имитирующей загар. И многим модницам понравилось, как это выглядит. Первой смуглой красоткой стала супруга Поля Пуаре знаменитая манекенщица Дэниза Пуаре. Много позже Коко Шанель сделала то же самое.

В таком платье раньше купались

«На эту форму тела уже все придумано»

Я скажу вам печальную новость. На нас уже ничего нового не придумают в моде. И многие спрашивают, ну когда будет что-то новенькое. Я вас расстрою - никогда! Вес, комплектация, цвет, ткань, форма застежки и манера носить будет меняться все время. Но основное останется неизменным: так и будет скрепляться одежда на талии, на плечах и еще на груди и у женщин. Все.

Купальник становился все меньшеФото: Антон СЕНЬКО

«Пляж стал площадкой для флирта»

На протяжении многих веков люди купались голышом. Но все меняется. Сначала купальные костюмы были закрытые. На картинах прошлого века встречаются изображения таких нарядов, в которых мы бы сейчас могли выйти в свет. После Первой Мировой войны полностью меняется вся ориентация пляжной одежды. Почему? Раньше мужчины были в поиске, а тут женщины стали искать мужчин и поняли, что мужчины клюют на наготу. В это же время впервые разрешили смешанный пляж. Это произошло по простой причине: слишком мало мужчин-купальщиков, слишком много купальщиц-женщин. Первый смешанный пляж был устроен русским эмигрантом Одеситом Крюнбаумом в Константинополе, теперь в Стамбуле, в 1919 году. Он назывался Флория. Крюнбаум стал продавать билеты на пляж мужчинам, чтобы те могли поглазеть на женщин.

В Советском Союзе женщины, конечно сильно не открывались. Долгое время в СССР считалось, что глубина декольте не способствует строительству социализма.

Такой купальник не открывает ничего лишнегоФото: Антон СЕНЬКО

«Трусики как будто оторвало взрывной волной»

Раздельные купальники - это уже символ послевоенного времени. И в 1948 году даже появляется конкурс на самое лучшее бикини. Это трусики, названные в честь атолла в Тихом океане. Он известен тем, что там американцы впервые испытали водородную бомбу. И трусики Бикини означают, что взрывной волной от трусиков как бы оторвало половину. Бикини становятся символом новой моды 50-х годов. Они входят и в мужской гардероб, чего никогда не было. Дело в том, что появляется новый синтетический трикотаж. Он позволяет купальникам сохнуть очень быстро. Появляются даже прозрачные плавки для американских пловцов, сделанные в 1955 году.

Мирей Дарк и обнаженная спина

В следующие десятилетия купальники становятся все более открытыми. Верх начинает напоминать обычные бюстгальтеры. В 60-е появляются и необычные футуристические купальники в стиле "покорительница космоса". Самый сексуальный купальник 60-х годов - это купальник французской кинозвезды Мирей Дарк с голой спиной. Он, конечно, стал открытием для своей эпохи.

В Советском Союзе в это время ценились не купальники, а мощный загар. Он становится предметом гордости. Как правило, купальники у советских людей были неказисты, а загар у них был потрясающий.

Александр Васильев приехал на открытие выставкиФото: Антон СЕНЬКО

В 80-е годы популярными стали трусики, почти полностью открывающие бедро и закрытые купальники сложной формы. В конце XX века появились стринги, а для полных женщин – закрытые купальники с драпировками.

Увидеть коллекцию «Курортная мода» можно в Музее Модерна до 1 сентября.