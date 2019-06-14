«Не убийца– можно и пообщаться»»: житель Тольятти притворился зэком, влюбил в себя женщину и выманил у нее 100 тысяч рублей

Жительница Оренбурга Анна Куликова (имя изменено, – прим. авт.) развелась с мужем еще 9 лет назад. С тех пора 43-летняя женщина решила искать свою судьбу на сайтах знакомств. Дочке уже 11 лет, поэтому настало время заняться своей личной жизнью. Анна создала аккаунт на сервисе «Знакомства@mail.ru». Общение, встреча за встречей, но ничего не складывалось.

Всего-то мошенник!

В марте 2018 года Анна наконец встретила того самого. Денис, 44 года, по знаку зодиака Овен, живет в Оренбурге, разведен. Между молодыми людьми завязалась переписка.

– Он рассказывал, что работает в оренбургской компании, связанной с газом, – вспоминает Анна. – Говорил, что сидит в колонии за мошенничество в Тольятти. А дело связано с хищением денежных средств компании, в которой работал. Якобы он уже два года отбыл, и скоро мог выйти по условно-досрочному освобождению (УДО).

То, что в колонии ему разрешили пользоваться мобильным телефоном, Денис объяснил особыми заслугами перед системой. Мол, активно помогает сотрудникам колонии и следит за группой осужденных. Аня, недолго думая, решила: раз преступление не тяжкое, с убийством и изнасилованием не связано, можно и пообщаться.

100 тысяч рублей за освобождение

Аня и Денис постоянно созванивалась и обсуждали жизнь друг друга. Так у молодых людей завязались романтические отношения. Они стали обсуждать знакомство с родственниками и сожительство. Скоро Денис пропал на месяц, сказав, что лежал в больнице. А потом вернулся и заявил: с УДО проблемы, нужно отдать 100 тысяч рублей на руки.

- Денис пожаловался, что дочь и мать помочь ему не могут. А я до этого рассказывала, что хочу взять кредит на отпуск. Дениса уговорил эти деньги передать ему. Обещал вернуть их, якобы у него есть «место, где деньги лежат», - рассказывает о непростой ситуации Анна. – Я предложила взять деньги из этого тайника и привезти ему. Денис отказался, потому что хочет сначала посмотреть мне в глаза.

Через месяц молодые люди решили: они нашли друг друга. Денис предложил Анне удалить анкеты с сайта знакомств. Вскоре Аня все-таки растаяла и взяла для возлюбленного кредит. Ради этого женщина приехала из Оренбурга в Тольятти. По указаниям Дениса Анна передала 100 тысяч рублей некой Светлане, а потом пошла искать Сергея Константиновича, который должен был, по обещаниям Дениса, отвезти ее на свидание. Но такого не существовало. Денис и Светлана отключили телефоны. Тогда Аня поняла: ее обманули. Она сразу поехала в полицию.

Насилие, наркотики, избиение

Через 4 месяца делу дали ход. Под таинственным Денисом из Оренбурга скрывался Дмитрий С. из Тольятти. 44 года, женат, двое детей. В качестве бэкграунда – ВИЧ-инфекция и три судимости.

Первая судимость за насильственные действия сексуального характера по ст. 132 ч. 2 п. «б,в» УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью или особая жестокость и заражение венерическим заболеванием. Вторая судимость – за производство, сбыт или пересылку наркотиков по ст. 228.1 ч. 1 УК РФ. Третья судимость – по ст. 112 ч. 2 п. «з» умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Анна записывала все разговоры с Дмитрием С. и его подельниками на диктофон, поэтому в сентябре в гости к нему пришли полицейские с обыском. Пока в квартире проводили обыск, жена Дмитрия скидывала вещи с балкона, а он сам постоянно хамил сотрудникам МВД.

- Он грозился лишить себя жизни, пытался выпрыгнуть с балкона, говорил, что ему плохо и пытался задержать дыхание, - рассказывают источники «КП»-Самара» в правоохранительных органах.

В июне Дмитрия С. осудили. Суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы условно. Столь мягкое наказание тольяттинец получил из-за ВИЧ-инфекции и у него двое маленьких детей.

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