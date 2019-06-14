«Озверел после отказа»: в Геленджике судят многодетного отца из Тольятти, который изнасиловал и избил проститутку

Прошлогодний отдых в Геленджике для 35-летнего тольяттинца Руслана Елисеева обернулся уголовным преследованием. Мужчина и сейчас на юге, в Краснодарском крае — в СИЗО с обвинениями в изнасиловании. Его долго не хотели привлекать к ответственности из-за рода занятий потерпевшей — она проститутка.

Разозлился и ударил кулаком в голову

История началась ровно 12 месяцев назад. Вечером 14 июня 2018-го Руслан со своим знакомым решили развлечься и обратились к жрице любви. По объявлению нашли Марину, которая по телефону озвучила — «две с половиной тысячи за час».

Из версии волжанина следует, что в квартиру девушка пустила только одного из гостей — с двумя не работает. Зашел Руслан. Елисеев уверяет, что все развивалось спокойно. В какой-то момент он предложил ей еще 500 рублей за секс без презерватива, женщина ответила согласием, но внезапно укусила его за причинное место.

— Я был разозлен и ударил ее в голову кулаком правой руки. Она схватила меня ногтями, между нами произошел конфликт...я наносил ей удары по голове. Девушка пыталась притащить меня к двери, — заявлял в своем опросе житель Автограда.

У Марины совершенно другая позиция. По ее словам, после получения оплаченных услуг, гость повел себя неадекватно. Никаких денег он не давал, более того, хозяйка квартиры хотела вернуть ему полученную сумму, чтобы избежать продолжения конфликта. Пострадавшая отмечает, что мужчина озверел, ничего не хотел слышать, ударил ее кулаком в голову и повалил на кровать.

— Сказав, что секс будет, он совершил насильственный половой акт в извращенной форме... против моей воли. Сопротивляясь, с целью прекращения преступных действий, я царапала его тело и укусила его в области паха, — показания потерпевшей. — Продолжала с ним бороться и пыталась оттащить его в сторону входной двери, однако он продолжал бить меня по лицу.

По словам Марины, возле входа дебошир схватил пилу по металлу, замахнулся на нее и запретил сопротивляться. Потом он снова надругался над Мариной и ушел, сломав ручку в квартире.

Забеременела после изнасилования

Руслан уехал к себе в гостиницу, а вскоре и на родные берега Волги. Для его жертвы все обернулось гораздо хуже — она забеременела. Нежданного ребенка Марина оставлять не стала и в июле сделала аборт.

Работница сферы сексуальных услуг решила не мириться с произошедшим и наказать своего обидчика. Она сразу написала заявление в правоохранительные органы, сняла побои. Но началась самая настоящая волокита — сначала Марине вообще ничего не говорили, что с ее заявлением, а после жалоб в прокуратуру объяснили — в уголовном деле отказать! Следователь Смышнов аргументировал отказ тем, что заявительница «ведет аморальный образ жизнь, характеризуется отрицательно, к ней часто приходят разные мужчины...».

— Учитывая личность заявителя и обстоятельства, при которых произошли события, у следствия есть основания полагать, что они утратили общественную опасность, — гласит в постановлении.

Но «ночная бабочка» не опускала рук и продолжила отстаивать свои права. После еще нескольких отмашек следствия, она обратилась за поддержкой к юристу всероссийского Форума секс-работниц (Форум СР) — Дарине Иванченко и консультанту из числа бывших силовиков, а также наняла хорошего адвоката. Эти люди помогли девушке разобраться с тонкостями законодательства.

— Нарушений было много. Такого основания для отказа, который изложил следователь Смышнов, в законе нет. Это дискриминация по принадлежности к социальной группе в чистом виде, — делится мнением с корреспондентом «КП-Самара» Иванченко.

Помощь омбудсмена

Одним из ключевых моментов в ходе разбирательств стало обращение к уполномоченному по правам человек в РФ Татьяне Москальковой. Омбудсмен вмешалась и в апреле 2019 года — в СК завели уголовное дело об изнасиловании.

Со дня преступления к тому моменту прошло уже 10 месяцев. Руслан Елисеев уехал в Тольятти и даже не подозревал, что может оказаться за решеткой. Но в родном Автограде его задержали и доставили в Геленджик.

Задержали мужчину в родном ТольяттиФото: соцсети

— Сейчас он говорит всем, что его закрыли по 228 статье, за наркотики. Очень не хочет, чтобы знали сокамерники, что его задержали за изнасилование, — говорит Дарина Иванченко. — Мужчина раньше неоднократно судим. У него четверо детей, причем от трех разных женщин. Он должен сотни тысяч по алиментам, и есть информация, что избивал своих спутниц. Во всяком случае, у участкового он состоял на учете за плохое поведение.

Перед законом житель Автограда отвечал сразу по нескольким статьям. Его привлекали за самоуправство, многочисленные кражи и мошенничество. Никогда надолго мужчину не сажали — он отделывался условным наказанием.

Сейчас обвиняемому грозит реальный срок. Руслан это, видимо, понял, и решив смягчить свой статус в суде, предлагал Марине 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. С «ночной бабочкой» встречались и родители злоумышленника. Несмотря на то, что пара показалась женщине приличной, она не приняла деньги. Для нее наказать насильника — дело принципа.

Хотят привлечь и за внеплановую беременность

Следователи работу по преступлению уже закончили. Недавно материалы по делу направили в прокуратуру.

— Завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего приезжего в изнасиловании — ч.1 ст.131 УК РФ и совершении иных действий сексуального характера — ч.2. ст. 132 УК РФ в отношении 31-летней местной жительницы, — прокомментировали samara.kp.ru в СУ СК России по Краснодарскому краю. — В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Геленджика.

Как пишут следователи в ответе на запрос нашего издания, после утверждения обвинительного заключения в надзорном ведомстве материалы по делу направят в суд для рассмотрения по существу. Елисеев взят под стражу и до сих пор находится в СИЗО.

Злоумышленник уже несколько раз был судим

Юрист Иванченко подчеркивает, что дело об изнасилование Марины из Геленджика — прецедент для нашей страны:

— К сожалению, секс-работницы нередко подвергаются насилию. Но случаев, когда девочки обращаются за помощью в правоохранительные органы, очень мало. Еще меньше — когда дело возбуждают и насильника наказывают.

Потерпевшая и ее защитники настаивали на том, чтобы насильнику вменили части 3 статьи 131 УК РФ — как изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, а точнее — беременность. Во всех ходатайствах в СК и прокуратуру отказали — не доказано, что отец именно Елисеев. Медицинские справки, результаты УЗИ и просьбы Марины допросить врачей из больницы и ее знакомых, которым она рассказывала про случившееся, были отклонены. Если суд тоже не примет ходатайство Марины о переквалификации действий Елисеева, то она будет пытаться привлечь следователя к ответственности за халатность.

Судебный процесс стартует в самое ближайшее время. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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