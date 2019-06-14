Лен на Марсе зацветет! Самарские ученые собираются создать космический банк семян краснокнижных растений

В Самаре в Ботаническом саду зацвели редкие краснокнижные растения, побывавшие в космосе. По признанию местных агрономов, отлично себя чувствуют и потомки "космонавтов". Пчелы и другие насекомые не делают различия между земными растениями и теми, чьи семена шесть лет назад провели некоторое время на орбите.

- В 2013 году семена 10 видов редких диких растений мы отправили на орбиту в аппарате Бион-М. Затем мы высадили растения на экспериментальной площадке и сразу отметили эффект, связанный с эффектом от космического полета. Во-первых, они очень быстро взошли, с ранних этапов - более крупные и мощные, и зацвели на неделю раньше, чем опытная группа. У Льна многолетнего и Гвоздики Анджиевского мы сразу получили семена и их потомки на следующий год тоже успешно взошли, - рассказывает агроном отдела флоры Ботанического сада Самарского университета Елена Павлова.

Агрономы на космические растения надышаться не могутФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сейчас ученые продолжают наблюдать за растениями-космонавтами. Рядом с цветущими льном и гвоздиками растут и прострел открытый (сон-трава), и ирис. Все чувствуют себя хорошо и поражают новыми возможностями. В планах - даже проведение генетического анализа, правда, сделать это в Самаре невозможно, придется везти экземпляры в Москву.

Еще одно космическое растение - ирисФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Мы не можем точно сказать, какие факторы повлияли на усиление качеств этих дикорастущих растений. Это может быть и радиация, и воздействие холода. Некоторым растениям эти перепады температур нравятся, возможно, это повлияло на более ранние всходы и активное развитие, - отмечает Елена Павлова.

Соседство у космических растений должно быть особеннымФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Кстати, такими экспериментами биологи занимаются не просто так. У самарских ученых есть цель - создать на орбите банк семян редких, вымирающих растений. В земных условиях они не могут храниться долгое время, а вот в космосе условия можно создать.

- Исчезло на земле растение - мы берем семена из космического банка и снова воссоздаем популяцию, - говорит о планах Елена Павлова. Самарские ученые специально провели эксперимент именно с дикими растениями. Раньше внимание уделяли только культурным сортам: в 60-70 годы был проведен ряд биологических экспериментов. А вот с дикарями дела в космосе еще не имели.

А это неземная гвоздикаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- А ведь эти растения не нуждаются в участии в своей жизни человека, они позволяют создать более независимую экосистему. И вот представьте: на Марсе делаем оранжерею, высаживаем там эти семена - и получаем земные условия с неземной красотой, - улыбается Елена Павлова.

А это сон-трава - прострел раскрытыйФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Конечно, сейчас это еще мечты. Но даже если такие эксперименты позволят сохранить популяции краснокнижных растений, это будет самым настоящим подарком для природы Земли.