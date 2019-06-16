2019-06-16T11:23:01+03:00
Общество

"Вам что, денег на ребенка жалко?": о чем ругаются в родительских чатах накануне выпускных

Перед выпускным родители делятся на три типа - активисты, скандалисты и наблюдатели
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Дети веселятся, родители платятДети веселятся, родители платятФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Предупреждаю, этот год будет нелегким, - с порога выдала нам классный руководитель на первом же родительском собрании в 11 классе и начала энергично загибать пальцы. - С вас – подарок школе, это обязательно. Да, и не забудьте про украшение зала!

Складывается ощущение, что выпускной для части родителей — это уже отдельный вид спорта. Что там хочет ребенок, это дело десятое. Главное, чтобы было шумно, богато, с размахом. Но их представление о прекрасном не всегда совпадает с мнением пап и мам других одноклассников. И часто это та искра, из которой разгорается нешуточное пламя.

Родители постоянно пытаются казаться круче, чем они есть

Родители постоянно пытаются казаться круче, чем они есть

ЛИШЬ БЫ ПОРУГАТЬСЯ

Весь год я буквально жила в родительских чатах — думаю, ад, если он существует, похож на что-то подобное. Зато быстро смекнула, что всех участников можно разделить на три типа: активисты, скандалисты и наблюдатели.

Скандалисты (это я говорю о дамах) как мне кажется, вообще не работают. Они обитают в родительском чате и, помимо дурацких картинок с пожеланиями доброго утра/дня/вечера/ночи, постоянно ищут повод поругаться. Вот им, в отличие от наблюдателей, те же самые несчастные ленты (которые выпускники надевают через плечо) небезразличны до глубины души.

У всех родителей свое мнение

У всех родителей свое мнение

- Какого цвета?! Синие? Красные? Белые?

- Компромисс – триколор!

- Давайте лучше что-то эдакое! Наши дети имеют право на самовыражение! Они же не стадо баранов!

Все это с оскорблениями, матом-перематом. И продолжается до тех пор, пока не вмешается классный руководитель и не скажет – красные.

Всегда есть и обиженные

Всегда есть и обиженные

СЫН ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ

Так вышло, что я на своей шкуре испробовала и бюджетный вариант, и роскошный. Дело в том, что дочка четыре года назад закончила элитную гимназию, а сын сейчас выпускается из обычной средней школы. В первый раз мы сдавали по 40 тысяч рублей с семьи. И это в провинциальном городе! Хороший ресторан, встреча рассвета на теплоходе, букеты роз учителям и злополучный браслет классной руководительнице — фото которого она, подмигивая, показывала нам на каждом родительском собрании. Мало мне трат, так еще и собрать на праздник нужно было девочку! А это значит платье, туфли, макияж, укладка... Еще плюс 20 тысяч. Слава богу, второй ребенок - мальчик. Я когда спросила с дрожью в голосе, в чем он хочет пойти на выпускной, он ответил:

- Мам, ты че? Я что, девчонка, чтобы наряжаться? У меня же есть костюм.

С кааждым днем напряжение нарастает

С кааждым днем напряжение нарастает

«ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ШКОЛЕ - ЕЛКА?»

В его школе все куда более демократично. На последний звонок сдавали по четыре с половиной тысячи рублей: надо было купить ленты, украсить зал и сделать подарок школе. Я уже морально была готова к покупке ноутбуков, пластиковых окон или линолеума, но за день до последнего звонка нас ошарашили новостью — дарим елку!

«Приедут 3 чиновника: депутат, глава чего-то и помощник кого-то. Торжественно тащим дерево и трепетно сажаем в уже приготовленную яму. Елка - это наш подарок школе» - такое сообщение пришло в родительский чат в «Вайбере».

На закономерный вопрос «На кой черт школе эта елка?», нам ответили коротко – «Такая традиция». Традиция зародилась в прошлом году: тогда тоже посадили дерево, но оно успело засохнуть.

Родителям приходится вспоминать все свои таланты

Родителям приходится вспоминать все свои таланты

Спасибо детям, свой выпускной они решили делать сами, без режиссеров. Получается стандартная программа: школа – кафе – рассвет. Сдаем по восемь тысяч рублей, сюда входит комплект «лимузин, еда, ведущий». Даже на учителях получилось сэкономить: родители не хотели раскошеливаться, а педагоги не настаивали, так что всем вручили сертификаты на 2 тысячи рублей в магазин бытовой химии. Ну, как говорят, в хозяйстве пригодится.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Несмотря на негатив, который порой царит в интернет-чатах, штука это полезная, - уверена психолог Нина Ковалюнас. - Это способ выпустить энергию страха или гнева. После этого взрослые адекватные люди начинают спокойно решать вопросы в реальности. Так гораздо лучше, чем если бы все ссорились при очной встрече. Родителям нужно осознать, что сейчас они уже все, что могли, сделали для своих детей. Как показывает практика, во время выпускных и экзаменов самые эмоционально неустойчивые люди — именно родители. Для учителей это просто привычная часть работы, школьники задолго до этого периода начинают готовиться к экзаменам. Так что родителям нужно успокоиться и помочь своим детям максимально безболезненно пройти этот период

ИСТОЧНИК KP.RU

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