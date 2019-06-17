Клиники доктора Кравченко работают для самарцев почти 30 лет
В Клиниках доктора Кравченко оказывают помощь детям и взрослым по 30 направлениям..
В Клиниках доктора Кравченко оказывают помощь детям и взрослым по 30 направлениям.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
В 1990 году заслуженный врач Российской Федерации и Республики Ингушетия, доктор медицинских наук, академик Валерий Васильевич Кравченко основал в Самаре первый частный стоматологический кабинет.
- На сегодняшний день Клиники доктора Кравченко – это многопрофильная медицинская организация, которая включает в себя стоматологическую клинику, детскую, взрослую поликлинику, центр наркологии и салон оптики. Мы сегодня являемся одной из крупнейших компаний Поволжья, оказывая помощь детям, взрослым по 30 видам медицинской деятельности, - говорит главный врач Клиники доктора Кравченко, врач-аллерголог, терапевт Нурия Любимова.
«Клиники доктора Кравченко» - победитель конкурса «Лучшие частные клиники РФ» - 2018 года, лауреат международной премии «Профессия-жизнь» в номинации «Достижения в области клинической медицины» и обладатель награды 100 лучших организаций России в номинации «Медицина и Здравоохранение». 80% врачей имеют высшую квалификационную категорию.
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