В булочную на беспилотнике: в Самаре показали автомобиль без водителя, который сам остановится перед светофором и везет с ветерком по трассе

В субботу, 15 июня, у стадиона “Самара Арена” концентрация высоких технологий зашкаливала. А все потому, что в город прибыл пробег с беспилотным автомобилем во главе. Да не простым, а проект которого разработан в России, а точнее - питерским научно-производственным объединением “СтарЛайн”.

- В апреле прошлого года проект вышел на дорогу общего пользования - это было у Керченского моста, - говорят испытатели. - Сейчас в России при поддержке фонда “Сколково” и Агентства стратегических инициатив проходит технологический конкурс “Зимний город”. В декабре на Дмитровском полигоне пять беспилотников должны будут пройти без сбоя 50 км за три часа.

Очень странное чувство, когда автомобиль сам едет и сам поворачивает рульФото: Кирилл КАРИМОВ

В массовом сознании беспилотник представляется футуристической машиной без руля и педалей. Но такими будут дроны пятого уровня, до которых пока еще далеко. Машина из Санкт-Петербурга заявляется, как автомобиль третьего-четвертого уровня. А это значит, что при возникновении происшествия человеку предлагается взять управление на себя. Если этого не происходит, машина автоматически паркуется, а потом переходит в так называемый безопасный режим, из которого ее нужно “разбудить” по специальному алгоритму. А вот знаменитая “Тесла” Илона Маска - это только второй уровень, когда недостаточно умный автопилот лишь помогает водителю.

Главный вопрос, возникающий при взгляде на чешскую “Шкоду”, увешанную электроникой с шильдиками “Made in USA” и “Made in Germany”, а что в ней нашего, российского?

- Нет, мы, конечно, можем долго и с неизвестным итогом изобретать велосипед, но зачем, когда есть комплектующие от ведущих производителей? - отвечает Борис Иванов, руководитель проекта, - Российского в разработке тоже достаточно, например, наш инжиниринг или софт. А будущие карты, по которым будут двигаться беспилотники, на 100% будут нашими.

Стандартная “Шкода Октавия”, купленная в автосалоне, претерпела тысячи изменений. Например, автомобиль теперь “видит”, что происходит вокруг него на несколько метров вперед. Лидары же, или дальномеры оптического диапазона, способны “прощупывать” окружение на сотни метров.

Разработчики уверены, что в ближайшей перспективе такие дроны на колесах найдут себе применение в России на производствах, стройплощадках и в карьерах. И только после этого придет черед гражданского транспорта, но это случится нескоро. Так что такси без таксиста в ближайшие годы мы не дождемся.

Беспилотник распознает разметку, знаки и светофор лучше некоторых настоящих водителейФото: Кирилл КАРИМОВ

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О БЕСПИЛОТНИКЕ

Собьет ли беспилотник кошку?

Скорее всего да, современные технологии еще не позволяют находить столь мелкие объекты. Именно для этого за рулем должен находиться водитель, способный взять управление.

Как будет вести себя такая машина в городских пробках?

Этот автомобиль принципиально соблюдает правила дорожного движения, но научить его водить на уровне профессионального водителя, пока сложная задача.

Сможет ли беспилотник объехать яму или открытый люк на дороге?

Нет, но на дорогах открытых люков и не должно быть.

Насколько выросло потребление топлива?

Практически на уровне серийной “Шкоды”. Вся разница лишь в ухудшившейся аэродинамике из-за оборудования на крыше.

Готов ли этот автодрон ездить в будущей зоне для тестирования платформы интеллектуальной транспортной системы на территории Самарско-Тольяттинской агломерации?

Мы с удовольствием поучаствуем в этом и только приветствуем появление таких участков по всей России.

И даже выскочивший перед носом дрона пешеход его не смутит - машина тормозит за несколько метровФото: Кирилл КАРИМОВ

Будет ли работать беспилотник без подключению к интернету?

В будущем машине требуется подгружать участки карт, где будет содержаться подробная информация о дороге, разметке, знаках, дорожной обстановке и прочего. Однако беспилотник способен и сам оценивать ситуацию на дороге.

Сколько стоит такой беспилотник?

Оборудование и новая машина обошлось разработчикам в 6 млн рублей. Без учета проделанной работы и затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.