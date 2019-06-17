"До зимы здесь точно не доживем": в Самаре на пенсионерку и ее сына-инвалида упал потолок

В Самаре в центре города в квартире 70-летней пенсионерки и ее сына инвалида второй группы обвалился потолок. Дом №93 по ул. Венцека уже давно признали аварийным - еще в 2003 году. В 2004 его объявили архитектурным памятником, но никаких ремонтных работ там не производили.

- Это было страшно, на кухне целые куски падали с потолка, хорошо, что ни на кого не попало. Потом в спальне начал обваливаться потолок. Сейчас бабушке пришлось уехать в деревню, оставаться в этой квартире просто страшно, - рассказывает Екатерина, внучка пенсионерки Тамары Аслановой.

Она уверяет: дом уже давно разрушается. В стенах - огромные трещины, зимой температура в помещении 6-10 градусов.

- Отапливать помещение приходится с помощью газовой горелки, но через большие щели постоянно сквозняк, уже не раз даже задувало фитилек, - говорит Екатерина.

Обрушилась половина потолка

По ее словам, как только в доме начались пролемы, ее бабушка начала жаловаться: в Департамент имущества, в администрацию. Но никаких изменений не последовало. Весной в подвале прорвало трубу, по комнате летали огромные комары, а сделать ничего было невозможно - в подвал зайти страшно.

- В какую-то программу внесли дом, до 2025 года. Но я боюсь, что в этой квартире никто даже до зимы не доживет, - переживает Екатерина. - Другого жилья у бабушки нет, живут они небогато, зимой ей подрабатывать приходится. Нам нужна помощь, иначе случится трагедия.

вот так этот дом выглядит снаружи

ОФИЦИАЛЬНО

В горадминистрации Самары прокомментировали ситуацию и объяснили, что нужно делать попавшим в подобную ситуацию жителям:

- Многоквартирный дом по ул. Венцека, 93 признан аварийным и подлежащим сносу в 2017 году. Дом включен в государственную программу Самарской области по переселению. Гражданам, у которых единственное жилое помещение стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, может быть предоставлено для временного проживания жилое помещение специализированного (маневренного) жилищного фонда. Для этого нужно обратиться в управление по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, дом 17 кабинет 202, приемный день – понедельник, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.

В настоящее время организован выход на место специалистов Администрации Самарского района с целью определения возможности оказания помощи жильцам этого дома.