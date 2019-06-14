2019-06-14T16:24:45+03:00
Здоровье

Без праздников и выходных: сдавать анализы в «ИНВИТРО» удобно

Сотрудников медицинской компании даже можно вызвать на дом
Александра БЕЛОВА
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Скорость, достоверность, качество и доступность - основные принципы работы "ИНВИТРО"Скорость, достоверность, качество и доступность - основные принципы работы "ИНВИТРО"
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Сейчас более 20-ти офисов ИНВИТРО работают в Самаре, более 50-ти в регионе. Почему жители губернии выбирают «ИНВИТРО»?

- Офисы «ИНВИТРО» открываются рано утром, некоторые уже в 6.30, и работают без выходных: даже первого января квалифицированные сотрудники «ИНВИТРО» готовы принять пациентов.

- Скорость исследования. Результат многих тестов можно получить уже в день сдачи биоматериала.

- Доступность и комфорт. Специалист приедет на дом, если пациент не может посетить медицинский офис по какой-либо причине. Это идеальный вариант для семей с маленькими детьми, инвалидами, пожилыми людьми. Стоимость услуги – от 500 рублей. Это сопоставимо со стоимостью поездки на такси, но намного удобнее и позволяет сэкономить время.

- Приемы врачей, ультразвуковые исследования. Получить консультацию терапевта, акушера-гинеколога, пройти ультразвуковые обследования, кольпоскопию можно в медицинском офисе в Самаре по адресу: ул. Ново-Садовая, 9.

- Гарантия качества. Специалисты медицинской компании «ИНВИТРО» ежегодно подтверждают свою квалификацию.

Приходите, убедитесь сами!

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия № ЛО-64-01-004363 от 11.03.2019 г.

Сдавать анализы в «ИНВИТРО» удобно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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